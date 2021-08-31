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ROUNDUP: Piteri scores three goals to lead Schuylerville past Tamarac
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agate

ROUNDUP: Piteri scores three goals to lead Schuylerville past Tamarac

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SCHUYLERVILLE 6, TAMARAC 0

(at Schuylerville)

League: Non-league

Tamarac;0;0 — 0

Schuylerville;2;4 — 6

First half: 1, Schuylerville, Ryan Piteri, 9:45. 2, Schuylerville, Liam Armstrong (Ryan Piteri), 21:20.

Second half: 3, Schuylerville, Chris Jones (Liam Armstrong), 40:30. 4, Schuylerville, Ryan Piteri (Lucas Cottrell), 41:30. 5, Schuylerville, Ryan Piteri (Sam Tyler), 67:04. 6, Schuylerville, Lucas Cottrell (Miles Trombley), 69:35.

Goalies-saves: Logan Goyer (Tamarac) 10, Griffin Brophy (Schuylerville) 5.

Corner kicks: Schuylerville 5, Tamarac 2.

Records: Schuylerville (1-0), Tamarac (0-1).

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