ROUNDUP: Piteri scores three goals to lead Schuylerville past Tamarac

SCHUYLERVILLE 6, TAMARAC 0
(at Schuylerville)
League: Non-league
Tamarac;0;0 — 0
Schuylerville;2;4 — 6
First half: 1, Schuylerville, Ryan Piteri, 9:45. 2, Schuylerville, Liam Armstrong (Ryan Piteri), 21:20.
Second half: 3, Schuylerville, Chris Jones (Liam Armstrong), 40:30. 4, Schuylerville, Ryan Piteri (Lucas Cottrell), 41:30. 5, Schuylerville, Ryan Piteri (Sam Tyler), 67:04. 6, Schuylerville, Lucas Cottrell (Miles Trombley), 69:35.
Goalies-saves: Logan Goyer (Tamarac) 10, Griffin Brophy (Schuylerville) 5.
Corner kicks: Schuylerville 5, Tamarac 2.
Records: Schuylerville (1-0), Tamarac (0-1).
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