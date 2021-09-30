ROUNDUP: Hadley-Luzerne blanks North Warren

HADLEY-LUZERNE 4,
NORTH WARREN 0
(at Hadley-Luzerne, Monday)
League: Adirondack League
North Warren;0;0 — 0
Hadley-Luzerne;3;1 — 4
First half: 1, Hadley-Luzerne, Evan Kader, 38:01. 2, Hadley-Luzerne, Connor Moulton (Caeden Wilson), 37:25. 3, Hadley-Luzerne, Mason Conklin, 30:39.
Second half: 4, Hadley-Luzerne, Evan Kader, 18:27.
Goalies-saves: Zack Kramer (NW) 1, Giovanni Marron (NW) 6, Zack Caldwell (HL) 4, Ryan Lott-Diamond (HL) 2.
Corner kicks: North Warren 6, Hadley-Luzerne 2.
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