Kraszewski is MVP of Wasaren boys soccer

Wasaren boys soccer all-stars
MVP
Player;Pos.;School
Andrew Kraszewski;Jr.;Mechanicville
First Team
Wyqie Aguda;Jr.;Mechanicville
Nick Amodeo;Sr.;Mechanicville
Thomas Hickey;Jr.;Mechanicville
Colin McNutt;So.;Mechanicville
Glenn Prairie;Sr.;Mechanicville
Josh Catanzarita;Fr.;Waterford
Jaycen Janusz;Sr.;Waterford
Charlie Gartner;Sr.;Greenwich
Orion Baker-Porazinski;Sr.;Cambridge
Alex Bassey;So.;Tamarac
Rocco DiCarlo;Jr.;Tamarac
Kasey Billert;Sr.;Berlin/New Leb.
Josh Ackerly;Sr.;Hoosic Valley
Grant Baker;Sr.;Stillwater
Alex Salvesvold;Fr.;Hoosick Falls
Second Team
Troy Bisaillon;Sr.;Mechanicville
Tyler Tesoriero;Sr.;Mechanicville
Ty Plumley;Sr.;Waterford
Matt Soden;Fr.;Waterford
Owen Keech;Jr.;Greenwich
Declan Kelleher;So.;Greenwich
Josh Poovey;Fr.;Greenwich
Jeffrey Burke;Sr.;Cambridge
Nevin Wilkie;So.;Tamarac
Winter Exley;Sr.;Berlin/New Leb.
Daniel Hunt;Jr.;Berlin/New Leb.
Andrew Wood;So.;Hoosic Valley
Isaac Cutler;Sr.;Stillwater
Connor Powers;Sr.;Hoosick Falls
Aiden Lambert;Sr.;Saratoga Catholic
Honorable Mention Berlin/New Lebanon: Gabe Colin, Anthony Prather, Wyatt Powers, Kevin Chittenden. Cambridge: Charlie Dill, Abraham Edwards, Aiden Gifford, Owen Hall, Dan VanAlstine. Greenwich: Bill Bink, Shamus Brophey, Madigan Carner. Hoosick Falls: Max Archambault, Garrett Smith, Connor Jones. Hoosic Valley: Tommy Rice, Jack Wiley. Mechanicville: Ryan Grimmick, Dakota Bowie, Tyler Eiseman, Justin Manion. Saratoga Catholic: Ryan Condry. Stillwater: Ryan Golden, Liam Brady. Tamarac: Alex Ednie, Adam Fountain, Xander Gliosco. Waterford: Jake Houle, Dom Pontore, Lucas Cassin, Jarron Maguire.