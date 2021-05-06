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Kraszewski is MVP of Wasaren boys soccer
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Kraszewski is MVP of Wasaren boys soccer

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Andrew Kraszewski was named MVP of the Wasaren League boys soccer all-star team.

Five other Mechanicville players made the first team: Wyqie Aguda, Nick Amodeo, Thomas Hickey, Colin McNutt and Glenn Prairie. Also on the first team are Charlie Gartner of Greenwich, Orion Baker-Porazinski of Cambridge, Josh Ackerly of Hoosic Valley, Grant Baker of Stillwater and Alex Salvesvold of Hoosick Falls.

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