Nevaeh D'Aloia and Ryleigh Hopeck of Mechanicville were named offensive and defensive players of the year as part of the Wasaren League girls soccer all-star team for the Fall II season.

Forward Faith Ingber, who helped lead Greenwich to a 9-0-2 season, was the top-ranked player on the league's first team. Goalie Faith Hewitt, midfielder Tess Merrill and forward Molly Brophy of Greenwich also made the first team.

Teya Staie, Devon Wagner and Sydney Frank of Stillwater all made the first team, as did Grace Houghton of Hoosick Falls and Madelyn Shakow of Mechanicville.

Wasaren Girls Soccer All-Stars Offensive Player of the Year Nevaeh D'Aloia;;Mechanicville Defensive Player of the Year Ryleigh Hopeck;;Mechanicville First Team Player;Pos.;School 1. Faith Ingber;F;Greenwich 2. Teya Staie;F;Stillwater 3. Sophie Champagne;M;Tamarac 4. Molly Brophy;F;Greenwich 5. Mackenzie Koniszewski;M;Waterford 6. Abby Buckley;F;Tamarac 7. Devon Wagner;M;Stillwater 8. Tess Merrill;M;Greenwich 9. Rachel Bortnick;F;Berlin-New Leb 10. Grace Houghton;M;Hoosick Falls 11. Sydney Frank;D;Stillwater 12. Addyson Galuski;F;Waterford 13. Madelyn Shakow;M;Mechanicville 14. Katie Everett;F;Emma Willard 15. Faith Hewitt;GK;Greenwich Second Team 1. Bre Eversten;M;Tamarac 2. Amy DiSiena;D;Mechanicville 3. Leigha Henkel;M;Hoosic Valley 4. Addison Gates;F;Cambridge 5. Patty Snyder;F;Mechanicville 6. Olivia Strope;M;Greenwich 7. Cassidy McClement;F;Waterford 8. Jess Heinrichs;D;Tamarac 9. Lexci Woodworth;M;Cambridge 10. Kylie Peacock;M;Stillwater 11. Abbie Yetto;F;Tamarac 12. Jaidyn Wood;M;Hoosick Falls 13. Grace Pierson;D;Emma Willard 14. Phoebe Thomson;F;Hoosick Falls 15. Dani Rubino;GK;Mechanicville Honorable Mention Jordanne Brazie (Ber), Chloe Meyers (Ber), Katelyn Chamberlain (HV), Brianna Rohloff (HV), Megan Rice (HV), Eva Robert (HV), Maya Turcotte (SCC), Emily Wenke (SCC), Trinity Cutler (Still), Kiersten Conroy (Still), Jenna Hunt (Tam), Vanessa Baldwin (Tam), Sophia Belonga (Wat), Ellis Trubridge (Wat), Dylan Skiff (Gre), Cate Abate (Gre), Adriana Rojas (Gre), Meg Perry (HoF), Amber MacNeil (HoF).

