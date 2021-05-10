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ROUNDUP: Barton, Pflieger lead Schuylerville past Glens Falls
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ROUNDUP: Barton, Pflieger lead Schuylerville past Glens Falls

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SCHUYLERVILLE 17, GLENS FALLS 8

Foothills Council

Glens Falls 5 3 — 8

Schuylerville 10 7 — 17

Goals-Assists

Glens Falls: Phoebe Fox 5-0, Alexandra Sperry 1-0, Katie Crandall 1-0, Clara Avery 1-0.

Schuylerville: Ella Welsh 3-1, Alayna Wian 1-0, Anika Buff 0-1, Macey Koval 3-1, Eliza Barton 4-2, Sadie Tavares 1-3, Star Pflieger 4-0.

Goalies-saves: Madison Webster (GF) 6; Olivia Stortz (Sch) 8.

GREENWICH 21, AMSTERDAM 2

Foothills Council

Amsterdam 1 1 — 2

Greenwich (1-2, 1-2) 16 5 — 21

Goals-Assists

Amsterdam: Annika Fedulla 1-0, Olivia Fraser 1-0.

Greenwich: Faith Hewitt 6-2, Marley Smith 5-1, MacKenzie Dixson 3-2, Lilly Peck 2-0, Liz O’Konski 1-0, Hayley Zanella 1-0, Molly Abate 1-0, Tess Merrill 1-0, Emily Scieszka 1-0.

Goalies-saves: Ryan Skiff (Greenwich) 7; Tulia Fiet (Amsterdam) 8.

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