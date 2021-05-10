ROUNDUP: Barton, Pflieger lead Schuylerville past Glens Falls

SCHUYLERVILLE 17, GLENS FALLS 8
Foothills Council
Glens Falls 5 3 — 8
Schuylerville 10 7 — 17
Goals-Assists
Glens Falls: Phoebe Fox 5-0, Alexandra Sperry 1-0, Katie Crandall 1-0, Clara Avery 1-0.
Schuylerville: Ella Welsh 3-1, Alayna Wian 1-0, Anika Buff 0-1, Macey Koval 3-1, Eliza Barton 4-2, Sadie Tavares 1-3, Star Pflieger 4-0.
Goalies-saves: Madison Webster (GF) 6; Olivia Stortz (Sch) 8.
GREENWICH 21, AMSTERDAM 2
Foothills Council
Amsterdam 1 1 — 2
Greenwich (1-2, 1-2) 16 5 — 21
Goals-Assists
Amsterdam: Annika Fedulla 1-0, Olivia Fraser 1-0.
Greenwich: Faith Hewitt 6-2, Marley Smith 5-1, MacKenzie Dixson 3-2, Lilly Peck 2-0, Liz O’Konski 1-0, Hayley Zanella 1-0, Molly Abate 1-0, Tess Merrill 1-0, Emily Scieszka 1-0.