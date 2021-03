Rivermen win semifinal, make CDHSHL final

RIVERMEN 7, BURNT HILLS-BALLSTON SPA 1

Site: Glens Falls Recreation Center

CDHSHL Semifinals

Burnt Hills 1 0 0 — 3

Rivermen 3 2 2 — 7

First period: 1, Rivermen, Erik Reynolds (Jack Walter), 10:11. 2, Rivermen, Will Bickford (Jack Walter), 7:27. 3, Rivermen, Will Cormie (Nate Scarincio), 2:51. 4, BH, Owen Grabb, :19.

Second period: 5, Rivermen, Daalten Demarsh, 11:24. 6, Rivermen, Tyler Carruthers (Erik Reynolds), 5:45.

Third period: 7, Rivermen, Will Bickford (Will Cormie), 8:14. 8, Rivermen, Tyler Carruthers (Will Cormie, Will Bickford), 4:22.

Goalies-saves: Ben Di Fiore (Riv) 16. Andy Buser (Riv) 13. Alex Shear (BH) 18.

Records: Burnt Hills (10-5, 10-5), Rivermen (6-2, 6-2).

Notes: The Rivermen will play Shenendehowa for the CSHSHL title on Saturday at Clifton Park Arena.

