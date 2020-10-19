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Glens Falls, QHS post golf wins
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agate

Glens Falls, QHS post golf wins

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GLENS FALLS 183,
SCHUYLERVILLE 195

(at Airway Meadows)

Glens Falls: Brayden Dock 37, Pat Bruen 45, Noah Girard 50, Aidan Murphy 51.

Schuylerville: Carson Griffin 44, Jack Harshbarger 51, Mark Earley 50, Neil Graber 50.

Medalist: Brayden Dock (GF) 37.

QUEENSBURY 181,
SOUTH GLENS FALLS 192

(at Glens Falls Country Club)

Queensbury: Will Povie 40, Tanner Fearman 43, Kevin Milza 48, Michael Simmes 50.

South Glens Falls: Will Bickford 42, Jake Carpenter 47, Brandon Stimpson 50, Josh Aarons 53.

Medalist: Will Povie (Q) 40.

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