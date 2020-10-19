Glens Falls, QHS post golf wins

GLENS FALLS 183,
SCHUYLERVILLE 195
(at Airway Meadows)
Glens Falls: Brayden Dock 37, Pat Bruen 45, Noah Girard 50, Aidan Murphy 51.
Schuylerville: Carson Griffin 44, Jack Harshbarger 51, Mark Earley 50, Neil Graber 50.
Medalist: Brayden Dock (GF) 37.
QUEENSBURY 181,
SOUTH GLENS FALLS 192
(at Glens Falls Country Club)
Queensbury: Will Povie 40, Tanner Fearman 43, Kevin Milza 48, Michael Simmes 50.
South Glens Falls: Will Bickford 42, Jake Carpenter 47, Brandon Stimpson 50, Josh Aarons 53.
Medalist: Will Povie (Q) 40.
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