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Schuylerville's Owen Sherman named Class C Player of Year

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Schuylerville senior quarterback Owen Sherman has been named as the Class C Overall Player of the Year in Section II football.

Sherman, who passed for more than 1,500 yards and 15 touchdowns, was also named the first-team quarterback in Class C North after leading the Black Horses to a 13-1 record and the state championship game.

Schuylerville senior Ryan Dow was chosen as the Class C North Ironman for his two-way play at receiver and defensive back.

Teammates joining them the All-Class C North first team offense are sophomore Luke Sherman at running back, as well as receiver Zach Bowen and offensive linemen Austin Prouty and Ryan Peck.

Named to the Class C North first-team defense from Schuylerville were linebackers Carson Patrick and Anthony Luzadis, and defensive backs Scott Stiassney and Otto Bolduc.

Other award winners in Class C North football were Fonda running back Giovanni DiCaprio as the division's Player of the Year, Hoosick Falls-Tamarac quarterback Jake Sparks as Offensive Player of the Year, Cobleskill linebacker Aaron Henry as Defensive Player of the Year, and Fonda's Jackson Cusack with the other Ironman award.

Class C North Football All-Stars

Class C Overall Player of Year — QB Owen Sherman, Sr., Schuylerville

Class C North Player of Year — RB/DB Giovanni DiCaprio, Sr., Fonda

Class C North Offensive Player of Year — QB Jake Sparks, Sr., Hoosick Falls-Tamarac

Class C North Defensive Player of Year — MLB Aaron Henry, Sr., Cobleskill

Class C North Ironmen — SB/DB Ryan Dow, Sr., Schuylerville, and QB/WR/DB Jackson Cusack, Jr., Fonda

First Team Offense

Pos. Player;Team

QB Owen Sherman;Schuylerville

RB Luke Sherman;Schuylerville

RB Josh Colegrove;Hoo. Falls-Tamarac

RB Zen Myles;Fonda

WR/TE Zach Bowen;Schuylerville

WR/TE James Blake;Hoo. Falls-Tamarac

WR/TE Dylan Baker;Hoo. Falls-Tamarac

WR/TE Salvatore Liardo;Cobleskill

OL Ryan Peck;Schuylerville

OL Austin Prouty;Schuylerville

OL Jacob Ryan;Hoo. Falls-Tamarac

OL Logan Miller;Fonda

OL Derek Duval;Fonda

OL Tyler Schmidtmann;Fonda

OL Hunter Hathaway;Hoo. Falls-Tamarac

OL Joe Mays;Hoo. Falls-Tamarac

PK Abby Buckley;Hoo. Falls-Tamarac

P Connor Weaver;Fonda

KR Isaiah Culbreth;Mechanicville

First Team Defense

Pos. Player;Team

DL Tanner Music;Hoo. Falls-Tamarac

DL Rocco Crivelli;Mechanicville

DL Michael Putman;Fonda

DL Ashton Glassner;Fonda

LB Carson Patrick;Schuylerville

LB Anthony Luzadis;Schuylerville

LB Dylan Grogan;Hoo. Falls-Tamarac

LB Jonathan Cranker;Fonda

LB Peyton Webber;Fonda

DB Scott Stiassney;Schuylerville

DB Otto Bolduc;Schuylerville

DB Andrew Sgambati;Mechanicville

DB Owen Hicks;Fonda

DB Roger Boyer;Fonda

DB Nate Mycek;Fonda

Second Team Offense

Pos. Player;Team

QB Bryce Mureness;Johnstown

RB Landen Cumm;Schuylerville

RB Bryan Mackey;Hoo. Falls-Tamarac

RB Ryan Hoyt;Johnstown

WR/TE Jackson Croucher;Fonda

WR/TE Brady Melious;Fonda

WR/TE Ty Labarge;Cobleskill

OL Josh Bowen;Schuylerville

OL Carmelo LaPorto;Hoo. Falls-Tamarac

Second Team Defense

Pos. Player;Team

DL Martin Flanders;Schuylerville

DL Anthony Bartlett;Hoo. Falls-Tamarac

DL Ryan Hoyt;Johnstown

DL Breaton Lawton;Johnstown

DL Jaden Barber;Cobleskill

DL Ean Comino;Cobleskill

LB Nick Abruscato;Schuylerville

LB Bryan Mackey;Hoo. Falls-Tamarac

LB Ethan Petrie;Johnstown

LB Brodie Loucks;Johnstown

LB Kyber Henry;Cobleskill

DB Ollie Bolduc;Schuylerville

DB Ty Roadcap;Hoo. Falls-Tamarac

DB Alex Bushee;Hoo. Falls-Tamarac

DB Luke Yorke;Cobleskill

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