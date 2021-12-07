Schuylerville's Owen Sherman named Class C Player of Year

Schuylerville senior quarterback Owen Sherman has been named as the Class C Overall Player of the Year in Section II football.
Sherman, who passed for more than 1,500 yards and 15 touchdowns, was also named the first-team quarterback in Class C North after leading the Black Horses to a 13-1 record and the state championship game.
Schuylerville senior Ryan Dow was chosen as the Class C North Ironman for his two-way play at receiver and defensive back.
Teammates joining them the All-Class C North first team offense are sophomore Luke Sherman at running back, as well as receiver Zach Bowen and offensive linemen Austin Prouty and Ryan Peck.
Named to the Class C North first-team defense from Schuylerville were linebackers Carson Patrick and Anthony Luzadis, and defensive backs Scott Stiassney and Otto Bolduc.
Other award winners in Class C North football were Fonda running back Giovanni DiCaprio as the division's Player of the Year, Hoosick Falls-Tamarac quarterback Jake Sparks as Offensive Player of the Year, Cobleskill linebacker Aaron Henry as Defensive Player of the Year, and Fonda's Jackson Cusack with the other Ironman award.
Class C North Football All-Stars
Class C Overall Player of Year — QB Owen Sherman, Sr., Schuylerville
Class C North Player of Year — RB/DB Giovanni DiCaprio, Sr., Fonda
Class C North Offensive Player of Year — QB Jake Sparks, Sr., Hoosick Falls-Tamarac
Class C North Defensive Player of Year — MLB Aaron Henry, Sr., Cobleskill
Class C North Ironmen — SB/DB Ryan Dow, Sr., Schuylerville, and QB/WR/DB Jackson Cusack, Jr., Fonda
First Team Offense
Pos. Player;Team
QB Owen Sherman;Schuylerville
RB Luke Sherman;Schuylerville
RB Josh Colegrove;Hoo. Falls-Tamarac
RB Zen Myles;Fonda
WR/TE Zach Bowen;Schuylerville
WR/TE James Blake;Hoo. Falls-Tamarac
WR/TE Dylan Baker;Hoo. Falls-Tamarac
WR/TE Salvatore Liardo;Cobleskill
OL Ryan Peck;Schuylerville
OL Austin Prouty;Schuylerville
OL Jacob Ryan;Hoo. Falls-Tamarac
OL Logan Miller;Fonda
OL Derek Duval;Fonda
OL Tyler Schmidtmann;Fonda
OL Hunter Hathaway;Hoo. Falls-Tamarac
OL Joe Mays;Hoo. Falls-Tamarac
PK Abby Buckley;Hoo. Falls-Tamarac
P Connor Weaver;Fonda
KR Isaiah Culbreth;Mechanicville
First Team Defense
Pos. Player;Team
DL Tanner Music;Hoo. Falls-Tamarac
DL Rocco Crivelli;Mechanicville
DL Michael Putman;Fonda
DL Ashton Glassner;Fonda
LB Carson Patrick;Schuylerville
LB Anthony Luzadis;Schuylerville
LB Dylan Grogan;Hoo. Falls-Tamarac
LB Jonathan Cranker;Fonda
LB Peyton Webber;Fonda
DB Scott Stiassney;Schuylerville
DB Otto Bolduc;Schuylerville
DB Andrew Sgambati;Mechanicville
DB Owen Hicks;Fonda
DB Roger Boyer;Fonda
DB Nate Mycek;Fonda
Second Team Offense
Pos. Player;Team
QB Bryce Mureness;Johnstown
RB Landen Cumm;Schuylerville
RB Bryan Mackey;Hoo. Falls-Tamarac
RB Ryan Hoyt;Johnstown
WR/TE Jackson Croucher;Fonda
WR/TE Brady Melious;Fonda
WR/TE Ty Labarge;Cobleskill
OL Josh Bowen;Schuylerville
OL Carmelo LaPorto;Hoo. Falls-Tamarac
Second Team Defense
Pos. Player;Team
DL Martin Flanders;Schuylerville
DL Anthony Bartlett;Hoo. Falls-Tamarac
DL Ryan Hoyt;Johnstown
DL Breaton Lawton;Johnstown
DL Jaden Barber;Cobleskill
DL Ean Comino;Cobleskill
LB Nick Abruscato;Schuylerville
LB Bryan Mackey;Hoo. Falls-Tamarac
LB Ethan Petrie;Johnstown
LB Brodie Loucks;Johnstown
LB Kyber Henry;Cobleskill
DB Ollie Bolduc;Schuylerville
DB Ty Roadcap;Hoo. Falls-Tamarac
DB Alex Bushee;Hoo. Falls-Tamarac
DB Luke Yorke;Cobleskill
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