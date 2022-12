Gwyn Vincent of Section II champion Hoosick Falls was named MVP of the Adirondack-Wasaren League field hockey all-star team.

MacKenna Roberson, Emma McCart and Tatum Hickey of Hoosick Falls made the first team. Taylor Cary and Mary Kate McPhee of Salem-Cambridge also made the first team.

Also selected for the first team were MacKenzie Dixson and Jocelyn Spiezio of Greenwich, Haylie Barber and Reagan Swain of Granville and Sydney Crombach of Corinth.

Adirondack-Wasaren All-Stars MVP Player;Pos.;School Gwyn Vincent;Mid.;Hoosick Falls First Team Sydney Crombach;GK;Corinth Ceci Christian;Mid;Emma Willard Reagan Swain;For.;Granville Haylie Barber;For.;Granville Jocelyn Spiezio;For.;Greenwich MacKenzie Dixson;Mid.;Greenwich Mary Kate McPhee;Mid.;Salem-Cambridge Taylor Cary;Back;Salem-Cambridge Emma McCart;For.;Hoosick Falls MacKenna Roberson;Mid.;Hoosick Falls Tatum Hickey;For.;Hoosick Falls Second Team Aubrey Lozier;For.;Corinth Gabby Possible;GK;Emma Willard Megan Decker;GK;Granville Lauren Bascom;Def.;Granville Reese Autiello;Mid./GK;Greenwich Brooke Kuzmich;Mid./For.;Greenwich Nicole LaFountain;Mid;Salem-Cambridge Lexy Cary;For.;Salem-Cambridge Kamryn Friel;Def.;Hoosick Falls Ava Kasulinous;Mid.;Hoosick Falls Ava Case;Def.;Hoosick Falls