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ROUNDUP: Queensbury, South Glens Falls, Schuylerville cruise to wins
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agate

ROUNDUP: Queensbury, South Glens Falls, Schuylerville cruise to wins

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QUEENSBURY 8, GLENS FALLS 0

(at Glens Falls)

League: Foothills Council

Queensbury;4;4 — 8

Glens Falls;0;0 — 0

First half: 1, Queensbury, Dani Hand (Lily Hazelton), :43. 2, Queensbury, Lily Hazelton, 6:55. 3, Queensbury, Alessia Simone (Ryan Allen), 5:10. 4, Queensbury, Dani Hand (Kendra Ballard), :32.

Second half: 5, Queensbury, Dani Hand (Alessia Simone), 10:00. 6, Queensbury, Alessia Simone (Kaitlyn Barton), 7:23. 7, Queensbury, Dani Hand, 9:25. 8, Queensbury, Dani Hand (Lauren Nelson), 5:36.

Goalies-saves: Campbell Snow (Q) 2, Olivia Drino (GF) 15.

Penalty corners: Queensbury 10, Glens Falls 4.

SOUTH GLENS FALLS 12,
ICHABOD CRANE 0

(at South High)

League: Non-league

Ichabod Crane;0;0 — 0

South High;6;6 — 12

First half: 1, South High, Jillian Willis. 2, South High, Nora Trimarchi (Lillian Willis, Jillian Willis). 3, South High, Jillian Willis (Mia Benincasa). 4, South High, Mia Benincasa (Natalie Mallette). 5, South High, Kayla Moore (Jillian Willis, Mia Benincasa). 6, South High, Kayla Moore.

Second half: 7, South High, Jillian Willis (Meghan Herlihy). 8, South High, Jillian Willis (Lillian Willis, Lauren Durfey). 9, South High, Mia Benincasa (Meghan Herlihy). 10, South High, Kayla Moore (Lillian Willis). 11, South High, Meghan Herlihy. 12, South High, Kaydence Matteson (Jillian Willis, Lillian Willis).

Goalies-saves: Ava Reynolds (SGF) 1, Tori Tamez (IC) 15.

Penalty corners: South High 22, Ichabod Crane 2.

Records: South High (10-0).

SCHUYLERVILLE 7, GLOVERSVILLE 0

(at Schuylerville)

League: Non-league

Gloversville;0;0 — 0

Schuylerville;6;1 — 7

First half: 1, Schuylerville, Izzy Reitano-Stayer, 10:49. 2, Schuylerville, Jordan Dooley, 7:46. 3, Schuylerville, Sora Dupras (Makenna Hart), 9:52. 4, Schuylerville, Daisy Mehan (Izzy Reitano-Stayer), 8:14. 5, Schuylerville, Izzy Reitano-Stayer (Ella Welsh), 6:10. 6, Schuylerville, Jordan Dooley (Giada Cunningham), 4:30.

Second half: 7, Schuylerville, Ruby Mehan (Eliza Barton), 6:00.

Goalies-saves: Lizzie Goodspeed (S) 0, Payton Dow (G) 12.

Penalty corners: Schuylerville 12, Gloversville 0.

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