ROUNDUP: Queensbury blanks Glens Falls

QUEENSBURY 5, GLENS FALLS 0
(at Queensbury)
League: Foothills Council
Glens Falls;0;0 — 0
Queensbury;2;3 — 5
First half: 1, Queensbury, Kendal Kelsey (Kaitlyn Barton, Dani Hand), 7:47. 2, Queensbury, Alessia Simone (Dani Hand), 10:00.
Second half: 3, Queensbury, Alessia Simone (Dani Hand), 10:16. 4, Queensbury, Kendra Ballard, 2:02. 5, Queensbury, Dani Hand (Alessia Simone), 11:04.
Goalies-saves: Olivia Drino (GF) 28, Campbell Snow (Q) 2.
Penalty corners: Glens Falls 5, Queensbury 9.
Records: Queensbury (1-1, 1-1).
GRANVILLE 4, EMMA WILLARD 0
(at Schuylerville)
League: Adirondack-Wasaren
Emma Willard;0;0 — 0
Granville;1;3 — 4
First half: 1, Granville, Haylie Barber (Katie McEachron), 10:03.
Second half: 2, Granville, Katie McEachron (Reagan Swain), 12:56. 3, Granville, Raegan Swain (Haylie Barber To Melissa Beaver), 4:22. 4, Granville, Ashley Pratt, 9:28.
Goalies-saves: Megan Decker (G) 3, Gabby Possible (EW) 2.
Penalty corners: Granville 8, Emma Willard 17.
Shots on goal: Granville 12, Emma Willard 4.
Records: Granville (1-1, 2-1)