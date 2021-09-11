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ROUNDUP: Queensbury blanks Glens Falls
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ROUNDUP: Queensbury blanks Glens Falls

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QUEENSBURY 5, GLENS FALLS 0

(at Queensbury)

League: Foothills Council

Glens Falls;0;0 — 0

Queensbury;2;3 — 5

First half: 1, Queensbury, Kendal Kelsey (Kaitlyn Barton, Dani Hand), 7:47. 2, Queensbury, Alessia Simone (Dani Hand), 10:00.

Second half: 3, Queensbury, Alessia Simone (Dani Hand), 10:16. 4, Queensbury, Kendra Ballard, 2:02. 5, Queensbury, Dani Hand (Alessia Simone), 11:04.

Goalies-saves: Olivia Drino (GF) 28, Campbell Snow (Q) 2.

Penalty corners: Glens Falls 5, Queensbury 9.

Records: Queensbury (1-1, 1-1).

GRANVILLE 4, EMMA WILLARD 0

(at Schuylerville)

League: Adirondack-Wasaren

Emma Willard;0;0 — 0

Granville;1;3 — 4

First half: 1, Granville, Haylie Barber (Katie McEachron), 10:03.

Second half: 2, Granville, Katie McEachron (Reagan Swain), 12:56. 3, Granville, Raegan Swain (Haylie Barber To Melissa Beaver), 4:22. 4, Granville, Ashley Pratt, 9:28.

Goalies-saves: Megan Decker (G) 3, Gabby Possible (EW) 2.

Penalty corners: Granville 8, Emma Willard 17.

Shots on goal: Granville 12, Emma Willard 4.

Records: Granville (1-1, 2-1)

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