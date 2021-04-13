ROUNDUP: Horde bests Greenwich

GRANVILLE 6, GREENWICH 1
(at Granville)
League: Adirondack-Wasaren
Greenwich;1; — 1
Granville;4;2 — 6
First half: 1, Granville, Katie Mceachron (Haley Corlew), 13:45. 2, Greenwich, Reese Autiello (Isabelle Solan), 7:42. 3, Granville, Haley Corlew, 4:56. 4, Granville, Katie Mceachron (Raegan Swain), 7:20.
Second half: 5, Granville, Haylie Barber (Raegan Swain), 11:36. 6, Granville, Haylie Barber (Raegan Swain), 14:41. 7, Granville, Hannah Festa (Raegan Swain), 8:00.
Goalies-saves: Lexyss Zovistoski (Gra) 1, Madalynn Curley (Gre) 15.
Penalty corners: Granville 9, Greenwich 6.
Records: Granville (4-1, 5-1).
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