 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
ROUNDUP: Horde bests Greenwich
0 comments
agate

ROUNDUP: Horde bests Greenwich

  • 0
{{featured_button_text}}

GRANVILLE 6, GREENWICH 1

(at Granville)

League: Adirondack-Wasaren

Greenwich;1; — 1

Granville;4;2 — 6

First half: 1, Granville, Katie Mceachron (Haley Corlew), 13:45. 2, Greenwich, Reese Autiello (Isabelle Solan), 7:42. 3, Granville, Haley Corlew, 4:56. 4, Granville, Katie Mceachron (Raegan Swain), 7:20.

Second half: 5, Granville, Haylie Barber (Raegan Swain), 11:36. 6, Granville, Haylie Barber (Raegan Swain), 14:41. 7, Granville, Hannah Festa (Raegan Swain), 8:00.

Goalies-saves: Lexyss Zovistoski (Gra) 1, Madalynn Curley (Gre) 15.

Penalty corners: Granville 9, Greenwich 6.

Records: Granville (4-1, 5-1).

0 comments
0
0
0
0
0

Tags

Watch Now: Related Video

Keith Hernandez cat 'emergency' overshadows Mets' first homer of season

Get in the game with our Prep Sports Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News