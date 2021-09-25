ROUNDUP: Black Horses, Horde, Bulldogs post shutouts

SCHUYLERVILLE 5, CORINTH 0
(at Schuylerville)
League: Non-league
Corinth;0;0 — 0
Schuylerville;1;4 — 5
First half: 1, Schuylerville, Daisy Mehan (Eliza Barton).
Second half: 2, Schuylerville, Sora Dupras (Izzy Reitano-stayer). 3, Schuylerville, Ella Welsh (Makenna Hart). 4, Schuylerville, Ella Welsh (Eliza Barton). 5, Schuylerville, Ruby Mehan (Maggie Schwartz).
Goalies-saves: Lizzie Goodspeed (Schy) 0, Sydney Crombach (Cor) 17.
Penalty corners: Schuylerville 17, Corinth 1.
GRANVILLE 4, CORINTH 0
(at Corinth)
League: Adirondack-Wasaren
Granville;3;1 — 4
Corinth;0;0 — 0
First half: 1, Granville, Katie Mceachron (Raegan Swain), 1:06. 2, Granville, Katie Mceachron (Kali Duell), 11:15. 3, Granville, Katie Mceachron, :57.
Second half: 4, Granville, Raegan Swain, 3:01.
Goalies-saves: Megan Decker (Gra) 4, Sydney Crombach (Cor) 5.
Penalty corners: Granville 4, Corinth 9.
SOUTH GLENS FALLS 13,
GLOVERSVILLE 0
(at South High)
League: Foothills Council
Gloversville;0;0 — 0
South High;10;3 — 13
First half: 1, South High, Lillian Willis. 2, South High, Mia Benincasa (Lillian Willis). 3, South High, Lauren Durfey (Jillian Willis, Mia Benincasa). 4, South High, Jillian Willis (Nora Trimarchi). 5, South High, Jillian Willis (Katelyn Klotz). 6, South High, Katelyn Klotz. 7, South High, Kaydence Mattteson (Bella Sefcik). 8, South High, Meghan Herlihy. 9, South High, Katelyn Klotz (Kaydence Matteson). 10, South High, Kayla Moore (Natalie Mallette, Mia Benincasa).
Second half: 11, South High, Nora Trimarchi (Mia Benincasa). 12, South High, Jenna Reinhardt (Mia Benincasa). 13, South High, Jenna Reinhardt.
Goalies-saves: Ava Reynolds (SGF) 1, Aaron Mcduffie (Glov) 15.