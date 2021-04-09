Golden Horde cruises past Ichabod Crane

GRANVILLE 8, ICHABOD CRANE 0
(at Golden Goal)
League: Non-league
Ichabod Crane;0;0 — 0
Granville;3;5 — 8
First half: 1, Granville, Jenna Tooley (Raegan Swain), 10:21. 2, Granville, Katie Mceachron (Melissa Beaver), 8:31. 3, Granville, Raegan Swain (Katie Mceachron), 4:24.
Second half: 4, Granville, Haley Corlew (Haylie Barber), 12:31. 5, Granville, Melissa Beaver (Raegan Swain), 5:28. 6, Granville, Haley Corlew, 1:12. 7, Granville, Hannah Festa, 1:15. 8, Granville, Jordan Martindale, 7:40.
Goalies-saves: Lexyss Zovistoski (Gra) 2, Megan Decker (Gra) 3.
Penalty corners: Granville 14, Ichabod Crane 6.
Records: Granville (4-1).
Notes: Granville had 24 shots on goal and Ichabod Crane had six.