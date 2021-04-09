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Golden Horde cruises past Ichabod Crane
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agate

Golden Horde cruises past Ichabod Crane

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GRANVILLE 8, ICHABOD CRANE 0

(at Golden Goal)

League: Non-league

Ichabod Crane;0;0 — 0

Granville;3;5 — 8

First half: 1, Granville, Jenna Tooley (Raegan Swain), 10:21. 2, Granville, Katie Mceachron (Melissa Beaver), 8:31. 3, Granville, Raegan Swain (Katie Mceachron), 4:24.

Second half: 4, Granville, Haley Corlew (Haylie Barber), 12:31. 5, Granville, Melissa Beaver (Raegan Swain), 5:28. 6, Granville, Haley Corlew, 1:12. 7, Granville, Hannah Festa, 1:15. 8, Granville, Jordan Martindale, 7:40.

Goalies-saves: Lexyss Zovistoski (Gra) 2, Megan Decker (Gra) 3.

Penalty corners: Granville 14, Ichabod Crane 6.

Records: Granville (4-1).

Notes: Granville had 24 shots on goal and Ichabod Crane had six.

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