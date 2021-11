Saratoga girls win XC crown; Hicks second

SARATOGA SPRINGS — The Saratoga Springs girls ran away with the Class A title in the Section II Cross Country Championships on Friday at Saratoga Spa State Park.

Saratoga scored the minimum 15 points and had seven of the top eight finishers in Class A, led by Mackenzie Hart's first-place time of 17:15.67. The Blue Streaks were the best team in all classes by a wide margin.

The top team in each class, as well as the top five individuals not on the winning team, qualified for the state championships. The state meet will be held Nov. 13 at Chenango Valley State Park.

Jack Hicks took second place in the Class B boys race in a time of 15:28.44 for Queensbury, which finished second as a team.

Daryl Headen placed fourth in the Class C boys race for Schuylerville, which took second as a team. Stillwater's Anthony Zazzaro was fifth and Headen's teammate, Daniel Farbaniec, took ninth.

In the Class D boys race, Ethan Sheldon of Hoosic Valley was fourth and Brody Olden of Warrensburg took fifth. Lake George took second as a team, led by Jake O'Keefe's 11th-place finish.

Schuylerville was fourth in the Class C girls race, led by Megan Vianese's third-place finish. Teagan Wright of Greenwich finished seventh.

In the Class B girls race, Maddie Powers finished fourth for Queensbury, which was fourth as a team. Miranda Habshi of Queensbury was eighth and Lily McNulty of South Glens Falls placed ninth.

Sophia Squires of Hoosic Valley won the Class D girls race is 19:19.44. Teammate Lily Czub was fourth.

Katie Cronin of Saratoga Catholic placed sixth in that race and Argyle's Alyssa Freeguard was eighth. In the team standings, Hoosic Valley was second and Lake George fourth.

Ryan Bush of Saratoga won the Class A boys race in a time of 15:04.89. The Blue Streaks were third as a team.

Section II Championships BOYS Class A — Team scores 1. Shen 44; 2. Niskayuna 56; 3. Saratoga 73; 4. Columbia 99; 5. Guilderland 139; 6. Bethlehem 157; 7. Shaker 231; 8. Ballston Spa 239; 9. Schenectady 245; 10. Colonie 250; 11. Albany 277; 12. Amsterdam 370. Class A — Top 5 Finishers 1. Ryan Bush (Saratoga);15:04.89 2. Julian Franjieh (Niskayuna);15:16.13 3. Nathan Davis (Columbia);15:35.68 4. Michael Clay (Shen);15:41.33 5. Nathan Brimhall (Shen);15:45.60 Class A — Top 40 Local 6. Mason Talarico (Saratoga);15:46.00 16. Jacob Bernd (Saratoga);16:19.25 22. Owen Mansfield (Saratoga);16:43.80 28. Leydon Hemsworth (Saratoga);16:51.14 39. Caleb Yuhasz (Saratoga);17:06.86 40. Cole Harris (Saratoga);17:12.51 Class B — Team scores 1. Burnt Hills 30; 2. Queensbury 96; 3. CBA 125; 4. Averill Park 126; 5. Scotia 140; 6. Albany Academy 158; 7. La Salle 188; 8. Glens Falls 205; 9. Schalmont 236; 10. South High 286; 11. Mohonasen 297; 12. Lansingburgh 305; 13. Bishop Gibbons 379. Class B — Top 5 Finishers 1. Gitch Hayes (La Salle);14:59.13 2. Jack Hicks (Queensbury);15:28.44 3. Tyler Greene (Scotia);15:29.96 4. Peter Fulgieri (Burnt Hills);15:33.90 5. Matthew Rounds (Burnt Hills);15:43.93 Class B — Top 40 Local 15. Patrick Russell (Queensbury);16:44.33 16. Jack Putnam (Glens Falls);16:51.80 20. Julian Stedman (Glens Falls);17:05.25 25. Tyler Harrington (Queensbury);17:15.43 27. Chase Freed (Queensbury);17:20.49 30. Julian Campopiano (Queensbury);17:23.22 Class C — Team Scores 1. Fonda 36; 2. Schuylerville 86; 3. Ichabod Crane 134; 4. Voorheesville 146; 5. Johnstown 154; 6. Stillwater 155; 7. Broadalbin-Perth 156; 8. Greenville 173; 9. Coxsackie-Athens 186; 10. Cobleskill 289; 11. Cohoes 290. Class C — Top 5 Finishers 1. Bennett Melita (Fonda);16:00.97 2. Ty Sanges (Fonda);16:48.07 3. Matheu Dettenreider (Fonda);17:01.10 4. Daryl Headen (Schuylerville);17:03.28 5. Anthony Zazzaro (Stillwater);17:03.95 Class C — Top 40 Local 9. Daniel Farbaniec (Schuylerville);17:08.24 13. Dan Patrick (Stillwater);17:31.38 14. James Lynch (Schuylerville);17:33.75 30. Zachary Payant (Schuylerville);18:26.71 36. Jacob Ziehm (Greenwich);18:37.05 38. Gavin Winacott (Schuylerville);19:01.45 40. Quinn Johnson (Granville);19:18.12 Class D — Team Scores 1. Mayfield 42, 2. Lake George 74; 3. Chatham 106; 4. Hoosic Valley 132; 5. Maple Hill 138; 6. North Warren-Johnsburg 154; 7. Berlin 197; 8. Fort Plain 202; 9. Berne-Knox 216; 10. Duanesburg 283; 11. Galway 295. Class D — Top 5 Finishers 1. Cameron Abdella (Mayfield);16:41.72 2. Brycen Haner (Chatham);16:47.96 3. Braydon Jourden (Mayfield);16:50.25 4. Ethan Sheldon (Hoosic Valley);16:57.78 5. Brody Olden (Warrensburg);17:00.91 Class D — Top 40 Local 11. Jake O'Keefe (Lake George);17:43.13 12. Jake Kinnicut (Hoosic Valley);17:48.94 14. Liam Fahey Stack (Lake George);17:52.39 15. Isaac Herrick (Lake George);17:55.26 16. David Anderson (North Warren);18:00.81 17. Hayden Sirchia (Corinth);18:10.17 18. Thomas Sherwin (Spa Catholic);18:11.75 19. Collin Monroe (North Warren);18:13.03 21. Samuel Burns (Lake George);18:19.01 22. Oliver Herrick (Lake George);18:19.66 23. Brendan Battersea-manna (L.G.);18:20.25 28. Brayden Olden (Warrensburg);18:29.60 29. Logan Maleady (Hoosic Valley);18:40.32 32. Cameron Hoffis (Lake George);18:45.93 36. Cameron Orr (Lake George);19:05.33 39. Gage Morris (North Warren);19:15.22 GIRLS Class A — Team Scores 1. Saratoga 15; 2. Bethlehem 68; 3. 3. Shen 104; 4. Shaker 105; 5. Niskayuna 130; 6. Ballston Spa 163; 7. 7. Colonie 176; 8. Guilderland 234; 9. Columbia 251; 10. Albany 291. Class A — Top 5 Finishers 1. Mackenzie Hart (Saratoga);17:15.67 2. Emily Bush (Saratoga);17:17.93 3. Ella Kurto (Saratoga);17:24.12 4. Alycia Hart (Saratoga);17:28.40 5. Sheridan Wheeler (Saratoga);17:33.95 Class A — Top 40 Local 6. Anya Belisle (Saratoga);17:46.23 8. Claire Cuneo (Saratoga);18:16.51 31. Katie Turner (Saratoga);19:20.98 34. Sadie Mcbain (Saratoga);19:25.90 Class B — Team Scores 1. Burnt Hills 42; 2. Scotia 82; 3. Mohonasen 84; 4. Queensbury 104; 5. Averill Park 135; 6. Glens Falls 152; 7. South High 154; 8. Lansingburgh 169. Class B — Top 5 Finishers 1. Rachel Miller (Mohonasen);18:06.52 2. Mia Paolino (Burnt Hills);18:34.07 3. Jamisen Vendetti (Burnt Hills);18:36.51 4. Maddie Powers (Queensbury);18:54.17 5. Logan Barsalow (Averill Park);19:09.43 Class B — Top 40 Local 8. Miranda Habshi (Queensbury);19:24.53 9. Lily McNulty (South High);19:39.73 12. Marissa Colvin (South High);20:12.97 14. Clara Avery (Glens Falls);20:17.82 19. Helena Trackey (Glens Falls);20:31.93 27. Gloria Allison (Queensbury);21:00.16 30. Julia Powell (Queensbury);21:13.01 40. Katherine Lieberth (Glens Falls);22:08.75 Class C — Team Scores 1. Voorheesville 29; 2. Broadalbin-Perth 80; 3. Albany Academy 134; 4. Schuylerville 137; 5. Greenwich 151; 6. Coxsackie-Athens 175; 7. Ichabod Crane 176; 8. Holy Names 203; 9. Cobleskill 234; 10. Tamarac 250; 11. Greenville 259; 12. Fonda 273; 13. Mechanicville 307. Class C — Top 5 Finishers 1. Mariem Sayahi (Voorheesville);18:31.98 2. Erin Boler (Albany Academy);18:55.19 3. Megan Vianese (Schuylerville);19:42.37 4. Caitlin McCarthy (Voorheesville);19:48.48 5. Lindsey Wight (Voorheesville);19:51.48 Class C — Top 40 Local 7. Teagan Wright (Greenwich);20:17.44 9. Sarah Hanssen (Stillwater);20:21.91 14. Nikki Stark (Schuylerville);20:57.57 17. Jacey Locci (Stillwater);21:13.68 18. Emily Skiff (Greenwich);21:21.39 29. Carolina Kelly (Greenwich);22:18.55 Class D — Team Scores 1. Berlin 41; 2. Hoosic Valley 69; 3. Maple Hill 94; 4. Lake George 118; 5. Schoharie 124; 6. Spa Catholic 133; 7. Mayfield 140; 8. Argyle 141. Class D — Top 5 Finishers 1. Sophia Squires (Hoosic Valley);19:19.44 2. Allura Meizinger (Berlin);19:23.18 3. Olivia Schaffer (Fort Plain);19:27.42 4. Lily Czub (Hoosic Valley);20:02.59 5. Scarlett Rose (Schoharie);20:03.66 Class D — Top 40 Local 6. Katie Cronin (Spa Catholic);20:04.30 8. Alyssa Freeguard (Argyle);20:53.56 12. Brynn Tyler (Hartford);21:13.76 14. Katrin Schreiner (Hadley-Luzerne);21:25.25 15. Rylee Dunbar (Corinth);21:32.25 19. Vanessa Warren (Spa Catholic);22:00.63 23. Taylor McLarty (Lake George);22:22.25 24. Amanda Salisbury (Hoosic Valley);22:27.22 25. Taylor Syvertsen (Lake George);22:39.25 26. Kara Tucker (North Warren);22:43.08 30. Eva Robert (Hoosic Valley);23:06.24 31. Mattison Stark (Lake George);23:07.37 34. Erica Sialunski (Argyle);23:21.22 35. Allison Wiley (Hadley-Luzerne);23:23.03 36. Kayla Grant (Lake George);23:25.24 39. Megan Rice (Hoosic Valley);23:50.15 40. Lillian San Antonio (North Warren);24:00.78

