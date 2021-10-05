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ROUNDUP: Schuylerville, Queensbury, South High shine in Foothills meet
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ROUNDUP: Schuylerville, Queensbury, South High shine in Foothills meet

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Foothills Council cross country

Schuylerville's Megan Vianese crosses the finish line first during the Foothills Council North girls cross country meet Tuesday at Moreau Rec.

 Jenn March, Special to The Post-Star

FOOTHILLS COUNCIL

(at Moreau Rec)

Course length: 3.0 miles

BOYS

Schuylerville 28, South Glens Falls 29

Queensbury 15, Hudson Falls inc.

Top 10 individuals:

1. Patrick Russell (Q) 17:19

2. Tyler Harrington (Q) 17:26

3. Tillman Philo (SGF) 17:29

4. Daryl Headen (Schy) 17:33

5. Daniel Farbaniec (Schy) 17:34

6. Liam Davidson (Q) 18:01

7. Jack Hicks (Q) 18:05

8. Andrew Byrne (SGF) 18:08

9. Zachary Payant (Schy) 18:23

10. Nicholas Giambrone (Q) 18:27

GIRLS

South Glens Falls 26, Schuylerville 29

Queensbury 15, Hudson Falls inc.

Top 10 individuals:

1. Megan Vianese (Schy) 19:34

2. Marissa Colvin (SGF) 20:06

3. Lily McNulty (SGF) 20:49

4. Julia Powell (Q) 21:05

5. Nikki Stark (Schy) 21:26

6. Lillian Letzring (Schy) 22:35

7. Gloria Allison (Q) 23:07

8. Anna Schuette (Q) 23:10

9. Miranda Habshi (Q) 23:19

10. Maddie Powers (Q) 23:19

ADIRONDACK LEAGUE

(at North Warren)

Course length: 2.8 miles

BOYS

N. Warren/J-M 15, Warrensburg inc.

N. Warren/J-M 15, Argyle inc.

Argyle incomplete, Warrensburg inc.

Top 10 individuals:

1. Brody Olden (Warr) 17:45

2. Brayden Olden (Warr) 18:33

3. David Anderson (NWJM) 18:40

4. Collin Monroe (NWJM) 18:48

5. Gage Morris (NWJM) 19:42

6. Jake Durkee (Arg) 20:24

7. Joe Cain (Warr) 20:37

8. Joel Rivera (NWJM) 21:03

9. Aydan Higgins (NWJM) 21:10

10. Lucas Kingsley (NWJM) 21:33

GIRLS

NWJM 30, Argyle 25

NWJM 15, Warrensburg inc.

Argyle 15, Warrensburg inc.

Top 10 individuals:

1. Alyssa Freeguard (Arg) 22:08

2. Kara Tucker (NWJM) 23:35

3. Lily SanAntonio (NWJM) 23:46

4. Sage Frank (Arg) 24:01

5. Erica Siaulnski (Arg) 24:28

6. Erin Corr (NWJM) 24:56

7. Carlie Depew (Arg) 25:07

8. Malia Prevost (Warr) 26:59

9. Mackenzie Heller (Arg) 29:00

10. Lily Joseph (Warr) 29:05

ADIRONDACK LEAGUE

(at Granville)

Course length: 2.9

BOYS

Lake George 18, Granville-Whitehall 44

Lake George 17, Hartford 43

Granville-Whitehall 26, Hartford 29

Top 10 individuals:

1. Isaac Herrick (LG) 18:36

2. Oliver Herrick (LG) 18:34

3. Quinn Johnson (GW) 19:15

4. Sam Burns (LG) 19:19

5. Logan Reynolds (H) 19:20

6. Jake O’Keefe (LG) 19:21

7. Liam Fahey-Stack (LG) 19:22

8. Bryton Mandigo (H) 19:22

9. Cameron Hoffis (LG) 19:47

10. Brendan Battersea (LG) 20:07

GIRLS

Lake George 15, Granville-Whitehall 40

Lake George 15, Hartford 40

Granville-Whitehall inc., Hartford inc.

Top 10 individuals:

1. Amber Gibbs (GW) 21:19

2. Brynn Tyler (H) 22:28

3. Taylor McLarty (LG) 22:53

4. Taylor Syversten (LG) 22:54

5. Mattison Stark (LG) 24:01

6. Kayla Grant (LG) 25:17

7. Natalie Morin (GW) 27:39

8. Gianna Fasulo (LG) 28:31

9. Margaret Meehan (LG) 32:11

10. Alessandria Fasulo (LG) 34:55

ADIRONDACK LEAGUE

(at Corinth)

Course length: 2.7 miles

BOYS

Corinth 22, Hadley-Luzerne 33

Top 10 individuals:

1. Hayden Sirchia (Cor) 16:17

2. Paul Granger (Cor) 17:09

3. Liam Hughes (H-L) 17:22

4. Ashton Tokarski (Cor) 17:54

5. Matthew Harder (H-L) 18:28

6. Noah Springer (H-L) 18:51

7. Jack Martina (Cor) 19:11

8. Dan Perkins (Cor) 19:23

9. Mason Dunn (H-L) 20:34

10. Makalo Atkinson (H-L) 20:56

GIRLS

Hadley-Luzerne 15, Corinth Inc.

Top 8 individuals:

1. Katrin Schreiner (H-L) 18:51

2. Rylee Dunbar (Cor) 19:17

3. Kaitlyn Hanlon (H-L) 21:34

4. Jillian Richards (Cor) 22:12

5. Allison Willey (H-L) 22:13

6. Zoey Prescott (H-L) 23:46

7. Brianna Wiley (H-L) 25:18

8. Sage Collier (H-L) 39:01

WASAREN LEAGUE

(at Greenwich)

Course length: 2.8 miles

BOYS

Mechanicville 15, Greenwich inc.

Mechanicville 15. Saratoga Catholic inc.

Top 10 individuals:

1. M. Bink (Gre) 15:19

2. S. Pane (Mech) 15:20

3. J. Ziehm (Gre) 15:42

4. T. Sherwin (SCC) 15:43

5. C. Murray (Gre) 17:57

6. P. Wright (Mech) 18:37

7. H. Archambeault (Mech) 18:41

8. P. Daniels (Mech) 24:18

9. B. Cowell (Mech) 24:20

10. J. McNarry (Mech) 24:32

GIRLS

Greenwich 16, Mechanicville 42

Greenwich 15, Saratoga Catholic inc.

Mechanicville 15, Saratoga Catholic inc.

Top 10 individuals:

1. T. Wright (Gre) 17:00

2. K. Cronin (SCC) 17:19

3. C. Kelly (Gre) 18:03

4. E. Skiff (Gre) 18:29

5. V. Warren (SCC) 19:34

6. C. McClay (Gre) 20:32

7. P. Rogers (Mech) 21:08

8. K. Gill (SCC) 21:17

9. N. Chincola (Gre) 21:33

10. G. DeCarlo (Mech) 22:13

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