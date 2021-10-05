ROUNDUP: Schuylerville, Queensbury, South High shine in Foothills meet

FOOTHILLS COUNCIL
(at Moreau Rec)
Course length: 3.0 miles
BOYS
Schuylerville 28, South Glens Falls 29
Queensbury 15, Hudson Falls inc.
Top 10 individuals:
1. Patrick Russell (Q) 17:19
2. Tyler Harrington (Q) 17:26
3. Tillman Philo (SGF) 17:29
4. Daryl Headen (Schy) 17:33
5. Daniel Farbaniec (Schy) 17:34
6. Liam Davidson (Q) 18:01
7. Jack Hicks (Q) 18:05
8. Andrew Byrne (SGF) 18:08
9. Zachary Payant (Schy) 18:23
10. Nicholas Giambrone (Q) 18:27
GIRLS
South Glens Falls 26, Schuylerville 29
Queensbury 15, Hudson Falls inc.
Top 10 individuals:
1. Megan Vianese (Schy) 19:34
2. Marissa Colvin (SGF) 20:06
3. Lily McNulty (SGF) 20:49
4. Julia Powell (Q) 21:05
5. Nikki Stark (Schy) 21:26
6. Lillian Letzring (Schy) 22:35
7. Gloria Allison (Q) 23:07
8. Anna Schuette (Q) 23:10
9. Miranda Habshi (Q) 23:19
10. Maddie Powers (Q) 23:19
ADIRONDACK LEAGUE
(at North Warren)
Course length: 2.8 miles
BOYS
N. Warren/J-M 15, Warrensburg inc.
N. Warren/J-M 15, Argyle inc.
Argyle incomplete, Warrensburg inc.
Top 10 individuals:
1. Brody Olden (Warr) 17:45
2. Brayden Olden (Warr) 18:33
3. David Anderson (NWJM) 18:40
4. Collin Monroe (NWJM) 18:48
5. Gage Morris (NWJM) 19:42
6. Jake Durkee (Arg) 20:24
7. Joe Cain (Warr) 20:37
8. Joel Rivera (NWJM) 21:03
9. Aydan Higgins (NWJM) 21:10
10. Lucas Kingsley (NWJM) 21:33
GIRLS
NWJM 30, Argyle 25
NWJM 15, Warrensburg inc.
Argyle 15, Warrensburg inc.
Top 10 individuals:
1. Alyssa Freeguard (Arg) 22:08
2. Kara Tucker (NWJM) 23:35
3. Lily SanAntonio (NWJM) 23:46
4. Sage Frank (Arg) 24:01
5. Erica Siaulnski (Arg) 24:28
6. Erin Corr (NWJM) 24:56
7. Carlie Depew (Arg) 25:07
8. Malia Prevost (Warr) 26:59
9. Mackenzie Heller (Arg) 29:00
10. Lily Joseph (Warr) 29:05
ADIRONDACK LEAGUE
(at Granville)
Course length: 2.9
BOYS
Lake George 18, Granville-Whitehall 44
Lake George 17, Hartford 43
Granville-Whitehall 26, Hartford 29
Top 10 individuals:
1. Isaac Herrick (LG) 18:36
2. Oliver Herrick (LG) 18:34
3. Quinn Johnson (GW) 19:15
4. Sam Burns (LG) 19:19
5. Logan Reynolds (H) 19:20
6. Jake O’Keefe (LG) 19:21
7. Liam Fahey-Stack (LG) 19:22
8. Bryton Mandigo (H) 19:22
9. Cameron Hoffis (LG) 19:47
10. Brendan Battersea (LG) 20:07
GIRLS
Lake George 15, Granville-Whitehall 40
Lake George 15, Hartford 40
Granville-Whitehall inc., Hartford inc.
Top 10 individuals:
1. Amber Gibbs (GW) 21:19
2. Brynn Tyler (H) 22:28
3. Taylor McLarty (LG) 22:53
4. Taylor Syversten (LG) 22:54
5. Mattison Stark (LG) 24:01
6. Kayla Grant (LG) 25:17
7. Natalie Morin (GW) 27:39
8. Gianna Fasulo (LG) 28:31
9. Margaret Meehan (LG) 32:11
10. Alessandria Fasulo (LG) 34:55
ADIRONDACK LEAGUE
(at Corinth)
Course length: 2.7 miles
BOYS
Corinth 22, Hadley-Luzerne 33
Top 10 individuals:
1. Hayden Sirchia (Cor) 16:17
2. Paul Granger (Cor) 17:09
3. Liam Hughes (H-L) 17:22
4. Ashton Tokarski (Cor) 17:54
5. Matthew Harder (H-L) 18:28
6. Noah Springer (H-L) 18:51
7. Jack Martina (Cor) 19:11
8. Dan Perkins (Cor) 19:23
9. Mason Dunn (H-L) 20:34
10. Makalo Atkinson (H-L) 20:56
GIRLS
Hadley-Luzerne 15, Corinth Inc.
Top 8 individuals:
1. Katrin Schreiner (H-L) 18:51
2. Rylee Dunbar (Cor) 19:17
3. Kaitlyn Hanlon (H-L) 21:34
4. Jillian Richards (Cor) 22:12
5. Allison Willey (H-L) 22:13
6. Zoey Prescott (H-L) 23:46
7. Brianna Wiley (H-L) 25:18
8. Sage Collier (H-L) 39:01
WASAREN LEAGUE
(at Greenwich)
Course length: 2.8 miles
BOYS
Mechanicville 15, Greenwich inc.
Mechanicville 15. Saratoga Catholic inc.
Top 10 individuals:
1. M. Bink (Gre) 15:19
2. S. Pane (Mech) 15:20
3. J. Ziehm (Gre) 15:42
4. T. Sherwin (SCC) 15:43
5. C. Murray (Gre) 17:57
6. P. Wright (Mech) 18:37
7. H. Archambeault (Mech) 18:41
8. P. Daniels (Mech) 24:18
9. B. Cowell (Mech) 24:20
10. J. McNarry (Mech) 24:32
GIRLS
Greenwich 16, Mechanicville 42
Greenwich 15, Saratoga Catholic inc.
Mechanicville 15, Saratoga Catholic inc.
Top 10 individuals:
1. T. Wright (Gre) 17:00
2. K. Cronin (SCC) 17:19
3. C. Kelly (Gre) 18:03
4. E. Skiff (Gre) 18:29