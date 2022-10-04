ROUNDUP: Queensbury boys, girls win meets

BOYS
Glens Falls 21, Schuylerville 35
Queensbury 20, South Glens Falls 43
1. Liam Burgess (GF);15:09.54
2. James Lynch (Sch);16:00.91
3. Cooper Brennan (SGF);16:15.40
4. Julian Campopiano (Q);16:18.89
5. Liam Davidson (Q);16:20.89
6. Nick Gileski (Q);16:24.22
7. Julian Stedman (GF);16:30.46
8. Ryan Healy (GF);16:33.76
9. Chris DiPlacido (Q);16:33.76
10. Nick DiPlacido (Q);16:34.09
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GIRLS
Queensbury 15, South Glens Falls 45
1. Megan Vianese (Sch);19:14.04
2. Adeline Ballou (Sch);19:14.44
3. Nikki Stark (Sch);20:04.68
4. Finley Purvis (Q);20:06.44
5. Miranda Habshi (Q);20:06.86
6. Grace Powers (Q);20:07.54
7. Ruby Janssen (Q);20:21.95
8. Julia Powell (Q);20:26:45
9. Madaline Goliber (SGF);20:53.30
10. Kaylee Hatch (Q);20:59.22
BOYS
Warrensburg 15, N. Warren-Johnsburg-Minerva inc.
Warrensburg 15, Argyle-Fort Edward inc.
NWJM inc., Argyle-Fort Edward inc.
at North Warren (2.8 miles)
1. Brody Olden (W);17:02
2. Dante Corriveau (W);17:03
3. Robert Hill (NWJM);19:56
4. Aydan Higgins (NWJM);20:01
5. Joe Cain (Warr);20:27
6. Jake Durkee (AFE);20:35
7. Joel Rivera (NWJM);21:35
8. Lucas Kingsley (AFE);22:21
9. Ben McKeever (Warr);24:35
10. Alex Wallace (Warr);33:52
GIRLS
All teams incomplete
1. Kara Tucker (NWJM);23:11
2. Erica Siaulnski (AFE);24:01
3. Carlie Depew (AFE);25:08
4. Avah Lohrey (Warr);26:59
5. Keegan Mottram (NWJM);30:40
6. Kadence Tyrell (Warr);32:36
7. Mary LeBraque (Warr);37:39
8. Kylie Mattison (AFE);43:22
9. Gwen Lipa (NWJM);47:20
10. Riley Mosher (NWJM);47:27
BOYS
Stillwater 18, Mechanicville 41
Stillwater 15, Hoosic Valley inc.
Mechanicville 15, Hoosic Valley inc.
1. Anthony Zazzaro (Still);15:19
2. Ethan Sheldon (HV);15:57
3. Dan Patrick (Still);16:19
4. Sawyer Fane (Mech);16:29
5. Tim Oliver (Still);17:05
GIRLS
Mechanicville 15, Hoosic Valley inc.
Mechanicville 15, Stillwater inc.
1. Sophia Squires (HV);17:47
2. Andrea Sassatelli (HV);17:55
3. Jacey Locci (Still);19:04
4. Paige Rogers (Mech);19:21
5. Addison Thornton (Still);20:52