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ROUNDUP: Queensbury boys, girls win meets

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BOYS

Glens Falls 21, Schuylerville 35

Queensbury 20, South Glens Falls 43

1. Liam Burgess (GF);15:09.54

2. James Lynch (Sch);16:00.91

3. Cooper Brennan (SGF);16:15.40

4. Julian Campopiano (Q);16:18.89

5. Liam Davidson (Q);16:20.89

6. Nick Gileski (Q);16:24.22

7. Julian Stedman (GF);16:30.46

8. Ryan Healy (GF);16:33.76

9. Chris DiPlacido (Q);16:33.76

10. Nick DiPlacido (Q);16:34.09

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GIRLS

Queensbury 15, South Glens Falls 45

1. Megan Vianese (Sch);19:14.04

2. Adeline Ballou (Sch);19:14.44

3. Nikki Stark (Sch);20:04.68

4. Finley Purvis (Q);20:06.44

5. Miranda Habshi (Q);20:06.86

6. Grace Powers (Q);20:07.54

7. Ruby Janssen (Q);20:21.95

8. Julia Powell (Q);20:26:45

9. Madaline Goliber (SGF);20:53.30

10. Kaylee Hatch (Q);20:59.22

BOYS

Warrensburg 15, N. Warren-Johnsburg-Minerva inc.

Warrensburg 15, Argyle-Fort Edward inc.

NWJM inc., Argyle-Fort Edward inc.

at North Warren (2.8 miles)

1. Brody Olden (W);17:02

2. Dante Corriveau (W);17:03

3. Robert Hill (NWJM);19:56

4. Aydan Higgins (NWJM);20:01

5. Joe Cain (Warr);20:27

6. Jake Durkee (AFE);20:35

7. Joel Rivera (NWJM);21:35

8. Lucas Kingsley (AFE);22:21

9. Ben McKeever (Warr);24:35

10. Alex Wallace (Warr);33:52

GIRLS

All teams incomplete

1. Kara Tucker (NWJM);23:11

2. Erica Siaulnski (AFE);24:01

3. Carlie Depew (AFE);25:08

4. Avah Lohrey (Warr);26:59

5. Keegan Mottram (NWJM);30:40

6. Kadence Tyrell (Warr);32:36

7. Mary LeBraque (Warr);37:39

8. Kylie Mattison (AFE);43:22

9. Gwen Lipa (NWJM);47:20

10. Riley Mosher (NWJM);47:27

BOYS

Stillwater 18, Mechanicville 41

Stillwater 15, Hoosic Valley inc.

Mechanicville 15, Hoosic Valley inc.

1. Anthony Zazzaro (Still);15:19

2. Ethan Sheldon (HV);15:57

3. Dan Patrick (Still);16:19

4. Sawyer Fane (Mech);16:29

5. Tim Oliver (Still);17:05

GIRLS

Mechanicville 15, Hoosic Valley inc.

Mechanicville 15, Stillwater inc.

1. Sophia Squires (HV);17:47

2. Andrea Sassatelli (HV);17:55

3. Jacey Locci (Still);19:04

4. Paige Rogers (Mech);19:21

5. Addison Thornton (Still);20:52

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