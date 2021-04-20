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ROUNDUP: North Warren-Johnsburg runs past Warrensburg
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ROUNDUP: North Warren-Johnsburg runs past Warrensburg

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ADIRONDACK LEAGUE

(at Warrensburg)

Course length: 3 miles

BOYS

North Warren-Johnsburg 16,

Warrensburg inc.

Top 10 individuals:

1. Gavin Smith (NW-J) 20:05

2. David Anderson (NW-J) 20:29

3. Collin Monroe (NW-J) 21:10

4. Gabe Freeman (NW-J) 22:17

5. Brayden Olden (Warr) 22:47

6. Gage Morris (NW-J) 23:20

7. Hunter Jordan (NW-J) 23:21

8. James Wallace (Warr) 23:26

9. Avery Murphy (NW-J) 23:47

10. Jaden Maxwell (NW-J) 26:40

GIRLS

North Warren-Johnsburg 15,

Warrensburg inc.

Top 8 individuals:

1. Kara Tucker (NW-J) 25:05

2. Makayla LaGuerre (NW-J) 25:29

3. Kate Wimberly (NW-J) 27:27

4. Chelsea Wright (NW-J) 28:17

5. Erin Corr (NW-J) 28:43

6. Malia Prevost (Warr) 33:39

7. Lily Joseph (Warr) 34:54

8. Mary LeBracque (Warr) 36:48

ADIRONDACK LEAGUE

(at Granville)

Course length: 2.9

BOYS

Granville 15, Corinth 50

Top 10 individuals:

1. Hayden Sirchia (Cor) 19:20

2. Troy Austin (Granville/Whitehall) 19:27

3. Quinn Johnson (Granville/Whitehall) 19:57

4. Ashton Takarski (Cor) 20:02

5. David Ausin (Granville/Whitehall) 20:09

6. Matt Pietryka (Granville/Whitehall) 21:09

7. Allen Beaulieu (Granville/Whitehall) 21:17

8. Dan Perkins (Cor) 22:39

9. Jack Martina (Cor) 22:43

10. Jordan Gould (Granville/Whitehall) 24:27

GIRLS

Incomplete for both teams

Top 3 individuals:

1. Jillan Richards (Cor) 25:28

2. Morgan Austin (Granville/Whitehall) 28:12

3. Chloe Rehm (Granville/Whitehall) 31:40

ADIRONDACK LEAGUE

(at Townsend Elementary School)

Course length: 2.65

BOYS

Hadley-Luzerne 15, Hartford inc.

Top 10 individuals:

1. Connor Moulton (H-L) 17:29

2. Liam Hughes (H-L) 18:22

3. Bryton Mandigo (Hartford) 19:07

4. Jackson O’Connor (H-L) 19:27

5. Makalo Atkinson (H-L) 19:34

6. Hongxu Qiam (Hartford) 20:24

7. Kaleb Wiley (H-L) 21:05

8. MIke Smith (Hartford) 23:04

9. Justin Nix (Hartford) 24:44

10. Nolan Moore (H-L) 31:10

GIRLS

Both teams incomplete

Top 6 individuals:

1. Katrin Schreiner (H-L) 18:40

2. Brynn Tyler (Hartford) 20:27

3. Katelyn Hanlon (H-L) 21:06

4. Breanna Wiley (H-L) 24:21

5. Emmaline Barker (Hartford) 31:05

6. Kayla Livingston (Hartford) 37:58

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