ROUNDUP: North Warren-Johnsburg runs past Warrensburg

ADIRONDACK LEAGUE
(at Warrensburg)
Course length: 3 miles
BOYS
North Warren-Johnsburg 16,
Warrensburg inc.
Top 10 individuals:
1. Gavin Smith (NW-J) 20:05
2. David Anderson (NW-J) 20:29
3. Collin Monroe (NW-J) 21:10
4. Gabe Freeman (NW-J) 22:17
5. Brayden Olden (Warr) 22:47
6. Gage Morris (NW-J) 23:20
7. Hunter Jordan (NW-J) 23:21
8. James Wallace (Warr) 23:26
9. Avery Murphy (NW-J) 23:47
10. Jaden Maxwell (NW-J) 26:40
GIRLS
North Warren-Johnsburg 15,
Warrensburg inc.
Top 8 individuals:
1. Kara Tucker (NW-J) 25:05
2. Makayla LaGuerre (NW-J) 25:29
3. Kate Wimberly (NW-J) 27:27
4. Chelsea Wright (NW-J) 28:17
5. Erin Corr (NW-J) 28:43
6. Malia Prevost (Warr) 33:39
7. Lily Joseph (Warr) 34:54
8. Mary LeBracque (Warr) 36:48
ADIRONDACK LEAGUE
(at Granville)
Course length: 2.9
BOYS
Granville 15, Corinth 50
Top 10 individuals:
1. Hayden Sirchia (Cor) 19:20
2. Troy Austin (Granville/Whitehall) 19:27
3. Quinn Johnson (Granville/Whitehall) 19:57
4. Ashton Takarski (Cor) 20:02
5. David Ausin (Granville/Whitehall) 20:09
6. Matt Pietryka (Granville/Whitehall) 21:09
7. Allen Beaulieu (Granville/Whitehall) 21:17
8. Dan Perkins (Cor) 22:39
9. Jack Martina (Cor) 22:43
10. Jordan Gould (Granville/Whitehall) 24:27
GIRLS
Incomplete for both teams
Top 3 individuals:
1. Jillan Richards (Cor) 25:28
2. Morgan Austin (Granville/Whitehall) 28:12
3. Chloe Rehm (Granville/Whitehall) 31:40
ADIRONDACK LEAGUE
(at Townsend Elementary School)
Course length: 2.65
BOYS
Hadley-Luzerne 15, Hartford inc.
Top 10 individuals:
1. Connor Moulton (H-L) 17:29
2. Liam Hughes (H-L) 18:22
3. Bryton Mandigo (Hartford) 19:07
4. Jackson O’Connor (H-L) 19:27
5. Makalo Atkinson (H-L) 19:34
6. Hongxu Qiam (Hartford) 20:24
7. Kaleb Wiley (H-L) 21:05
8. MIke Smith (Hartford) 23:04
9. Justin Nix (Hartford) 24:44
10. Nolan Moore (H-L) 31:10
GIRLS
Both teams incomplete
Top 6 individuals:
1. Katrin Schreiner (H-L) 18:40
2. Brynn Tyler (Hartford) 20:27
3. Katelyn Hanlon (H-L) 21:06
4. Breanna Wiley (H-L) 24:21
5. Emmaline Barker (Hartford) 31:05
6. Kayla Livingston (Hartford) 37:58