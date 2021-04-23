ROUNDUP: N.W.-J'burg-Minerva tops Granville-Whitehall

ADIRONDACK LEAGUE
(at North Warren)
Course length: 2.8 miles
BOYS
North Warren-Johnsburg-Minerva 26,
Granville-Whitehall 29
Top 10 individuals
1. David Austin (Gran-White);18:45
2. Gavin Smith (NW-Jnb-Min);18:50
3. Collin Monroe (NW-Jnb-Min);18:55
4. Troy Austin (Gran-White);19:06
5. David Anderson (NW-Jnb-Min);19:41
6. Gage Morris (NW-Jnb-Min);20:52
7. Allen Beaulieu (Gran-White);21:22
8. Matt Pietryka (Gran-White);21:24
9. Quinn Johnson (Gran-White);21:25
10. Hunter Jordan (NW-Jnb-Min);21:47
GIRLS
North Warren-Johnsburg-Minerva inc,
Granville-Whitehall inc
Top 7 individuals
1. Amber Gibbs (Gran-White);23:21
2. Kara Tucker (NW-Jnb-Min);24:02
3. Makayla LaGuerre (NW-Jnb-Min);24:19
4. Kaityln Panoushek (Gran-White);25:49
5. Kate Wimberlee (NW-Jnb-Min);26:23
6. Erin Corr (NW-Jnb-Min);27:27
7. Morgan Austin (Gran-White);30:10
ADIRONDACK LEAGUE
(at Stuart M. Townsend M. Elementary School)
Course length: 2.65
BOYS
Lake George 16, Hadley-Luzerne, 44
Top 10 individuals
1. Isaac Herrick (LG);16:14
2. Oliver Herrick (LG);16:29
3. Sam Burns (LG);16:30
4. Cameron Orr (LG);17:06
5. Liam Hughes (H-L);17:17
6. Liam Fahey-Stack (LG);17:44
7. Connor Moulton (H-L);17:58
8. Jake O'Keefe (LG);18:08
9. Jackson O'Connor (H-L);18:09
10. Cameron Hoffis (LG);18:11
GIRLS
Lake George 15, Hadley-Luzerne (Inc.)
Top 10 individuals
1. Katrin Schreiner (H-L);18:43
2. Mattison Stark (LG);20:20
3. Isabella Bruno (LG);21:20
4. Katelyn Hanlon (H-L);21:29
5. Sophie Unkauf (LG);21:42
6. Aveleen McGinn-Unkauf (LG);22:04
7. Kayla Grant (LG);22:27
8. Breanna Wiley (H-L);23:42
9. Vincenzia Fasulo (LG);23:52
10. Zoe Mathers (H-L);25:26
ADIRONDACK LEAGUE
(at Corinth)
Course length: 2.7 miles
BOYS
Corinth Inc, Warrensburg Inc.
Hartford Inc, Warrensburg Inc.
Top 9 individuals
1. Hayden Sirchia (Cor);16:44
2. Ashton Tokarski (Cor);17:52
3. Brayden Olden (Warr);18:05
4. Bryton Mandigo (Hartford);18:27
5. Hongxu Qian (Hartford);20:18
6. Joe Cain (Warr);21:08
7. Jack Martina (Cor);21:13
8. Mike Smith (Hartford);23:01
9. Justin Nix (Hartford);23:59
GIRLS
Corinth Inc, Warrensburg Inc.
Hartford Inc, Warrensburg Inc.
Top 7 individuals
1. Brynn Tyler (Hartford);20:43
2. Morgan Thompson (Cor);21:59
3. Jillian Richards (Cor);23:04
4. Lily Joseph (Warr);27:54
5. Emmaline Barker (Hartford);30:46
6. Mary Lebroque (Warr);34:44
7. Kayla Livingston (Hartford);34:45
WASAREN LEAGUE
(at Greenwich)
Course length: 2.5
BOYS
HV - Only Complete team
Top 10 individuals
1. Thomas Sherwin (SCC);15:29
2. Matt Bink (Gre);15:36
3. Hayden Day (SCC);15:49
4. John Clinton (THF);15:50
5. Dillon Niles (Gre);16:05
6. Will Hamilton (Gre);16:07
7. Logan Maleady (HV);17:20
8. Caden Jarvis (HV);17:22
9. Jake Kinnicut (HV);17:23
10. Michael McDonald (SCC);17:24
GIRLS
THF - Only complete team
Top 10 individuals
1. Nina Sgambelluri (Gre);14:46
2. Lilly Czub (HV);16:05
3. Teagan Wright (Gre);16:17
4. Emily Skiff (Gre);17:16
5. Caroline Kelly (Gre);17:37
6. Sara Raymond (THF);19:13
7. Emma Zacherawicz (SCC);21:35
8. Grace Wall (SCC);21:44
9. Kara Shaw (THF);22:05