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ROUNDUP: N.W.-J'burg-Minerva tops Granville-Whitehall
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agate

ROUNDUP: N.W.-J'burg-Minerva tops Granville-Whitehall

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ADIRONDACK LEAGUE

(at North Warren)

Course length: 2.8 miles

BOYS

North Warren-Johnsburg-Minerva 26,

Granville-Whitehall 29

Top 10 individuals

1. David Austin (Gran-White);18:45

2. Gavin Smith (NW-Jnb-Min);18:50

3. Collin Monroe (NW-Jnb-Min);18:55

4. Troy Austin (Gran-White);19:06

5. David Anderson (NW-Jnb-Min);19:41

6. Gage Morris (NW-Jnb-Min);20:52

7. Allen Beaulieu (Gran-White);21:22

8. Matt Pietryka (Gran-White);21:24

9. Quinn Johnson (Gran-White);21:25

10. Hunter Jordan (NW-Jnb-Min);21:47

GIRLS

North Warren-Johnsburg-Minerva inc,

Granville-Whitehall inc

Top 7 individuals

1. Amber Gibbs (Gran-White);23:21

2. Kara Tucker (NW-Jnb-Min);24:02

3. Makayla LaGuerre (NW-Jnb-Min);24:19

4. Kaityln Panoushek (Gran-White);25:49

5. Kate Wimberlee (NW-Jnb-Min);26:23

6. Erin Corr (NW-Jnb-Min);27:27

7. Morgan Austin (Gran-White);30:10

ADIRONDACK LEAGUE

(at Stuart M. Townsend M. Elementary School)

Course length: 2.65

BOYS

Lake George 16, Hadley-Luzerne, 44

Top 10 individuals

1. Isaac Herrick (LG);16:14

2. Oliver Herrick (LG);16:29

3. Sam Burns (LG);16:30

4. Cameron Orr (LG);17:06

5. Liam Hughes (H-L);17:17

6. Liam Fahey-Stack (LG);17:44

7. Connor Moulton (H-L);17:58

8. Jake O'Keefe (LG);18:08

9. Jackson O'Connor (H-L);18:09

10. Cameron Hoffis (LG);18:11

GIRLS

Lake George 15, Hadley-Luzerne (Inc.)

Top 10 individuals

1. Katrin Schreiner (H-L);18:43

2. Mattison Stark (LG);20:20

3. Isabella Bruno (LG);21:20

4. Katelyn Hanlon (H-L);21:29

5. Sophie Unkauf (LG);21:42

6. Aveleen McGinn-Unkauf (LG);22:04

7. Kayla Grant (LG);22:27

8. Breanna Wiley (H-L);23:42

9. Vincenzia Fasulo (LG);23:52

10. Zoe Mathers (H-L);25:26

ADIRONDACK LEAGUE

(at Corinth)

Course length: 2.7 miles

BOYS

Corinth Inc, Warrensburg Inc.

Hartford Inc, Warrensburg Inc.

Top 9 individuals

1. Hayden Sirchia (Cor);16:44

2. Ashton Tokarski (Cor);17:52

3. Brayden Olden (Warr);18:05

4. Bryton Mandigo (Hartford);18:27

5. Hongxu Qian (Hartford);20:18

6. Joe Cain (Warr);21:08

7. Jack Martina (Cor);21:13

8. Mike Smith (Hartford);23:01

9. Justin Nix (Hartford);23:59

GIRLS

Corinth Inc, Warrensburg Inc.

Hartford Inc, Warrensburg Inc.

Top 7 individuals

1. Brynn Tyler (Hartford);20:43

2. Morgan Thompson (Cor);21:59

3. Jillian Richards (Cor);23:04

4. Lily Joseph (Warr);27:54

5. Emmaline Barker (Hartford);30:46

6. Mary Lebroque (Warr);34:44

7. Kayla Livingston (Hartford);34:45

WASAREN LEAGUE

(at Greenwich)

Course length: 2.5

BOYS

HV - Only Complete team

Top 10 individuals

1. Thomas Sherwin (SCC);15:29

2. Matt Bink (Gre);15:36

3. Hayden Day (SCC);15:49

4. John Clinton (THF);15:50

5. Dillon Niles (Gre);16:05

6. Will Hamilton (Gre);16:07

7. Logan Maleady (HV);17:20

8. Caden Jarvis (HV);17:22

9. Jake Kinnicut (HV);17:23

10. Michael McDonald (SCC);17:24

GIRLS

THF - Only complete team

Top 10 individuals

1. Nina Sgambelluri (Gre);14:46

2. Lilly Czub (HV);16:05

3. Teagan Wright (Gre);16:17

4. Emily Skiff (Gre);17:16

5. Caroline Kelly (Gre);17:37

6. Sara Raymond (THF);19:13

7. Emma Zacherawicz (SCC);21:35

8. Grace Wall (SCC);21:44

9. Kara Shaw (THF);22:05

10. Aniya-Jade Bailey (THF);22:14

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