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ROUNDUP: Lake George boys, C/H-L girls wrap up undefeated Adirondack titles

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BOYS

Lake George 15, Corinth/Hadley-Luzerne 50

Lake George 15, N. Warren/J-M inc.

Corinth/H-L 15, NW/J-M inc.

1. Liam Fahey (LG);19:12

2. Jason Ludlow (LG);19:28

3. Oliver Herrick (LG);19:40

4. Brendan Battersea-Mannia (LG);19:48

5. Samuel Burns (LG);20:04

6. Cameron Hoffis (LG);20:11

7. Caden Willett (LG);20:19

8. Noah Springer (C/HL);21:02

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9. Aydin Higgins (NW/JM);21:02

10. Jonah Cocozza (NW/JM);21:41

GIRLS

Corinth/Hadley-Luzerne 28, Lake George 29

Corinth/Hadley-Luzerne 15, NW/J-M inc.

Lake George 15, NW/J-M inc.

1. Taylor Syverstsen (LG);23:10

2. Samantha Savage (C/HL);23:11

3. Rylee Dunbar (C/HL);23:36

4. Kayla Grant (LG);23:47

5. Layla Johnston (LG);24:07

6. Haley Potavin (C/HL);24:52

7. Sophie Unkauf (LG);25:16

8. Kara Tucker (NW/JM);25:19

9. Katelyn Hanlon (C/HL);25:23

10. Erika McGuire (C/HL);26:09

Notes: The Lake George boys and Corinth/Hadley-Luzerne girls both wrapped up undefeated Adirondack League regular-season titles.

BOYS

Hartford inc., Warrensburg inc.

at Warrensburg (3 miles)

1. Brody Olden (Warr);18:17

2. Bryton Mandigo (Hart);21:29

3. Joseph Cain (Warr);21:59

4. Hongxu Qian (Hart);22:15

5. Ben McKeever (Warr);26:40

GIRLS

Hartford inc., Warrensburg inc.

1. Brynn Tyler (Hart);24:27

2. Avah Lohrey (Warr);28:48

3. Lily Stokowski (Hart);31:19

4. Mary LeBraque (Warr);42:45

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