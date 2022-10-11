ROUNDUP: Lake George boys, C/H-L girls wrap up undefeated Adirondack titles

BOYS
Lake George 15, Corinth/Hadley-Luzerne 50
Lake George 15, N. Warren/J-M inc.
Corinth/H-L 15, NW/J-M inc.
1. Liam Fahey (LG);19:12
2. Jason Ludlow (LG);19:28
3. Oliver Herrick (LG);19:40
4. Brendan Battersea-Mannia (LG);19:48
5. Samuel Burns (LG);20:04
6. Cameron Hoffis (LG);20:11
7. Caden Willett (LG);20:19
8. Noah Springer (C/HL);21:02
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9. Aydin Higgins (NW/JM);21:02
10. Jonah Cocozza (NW/JM);21:41
GIRLS
Corinth/Hadley-Luzerne 28, Lake George 29
Corinth/Hadley-Luzerne 15, NW/J-M inc.
Lake George 15, NW/J-M inc.
1. Taylor Syverstsen (LG);23:10
2. Samantha Savage (C/HL);23:11
3. Rylee Dunbar (C/HL);23:36
4. Kayla Grant (LG);23:47
5. Layla Johnston (LG);24:07
6. Haley Potavin (C/HL);24:52
7. Sophie Unkauf (LG);25:16
8. Kara Tucker (NW/JM);25:19
9. Katelyn Hanlon (C/HL);25:23
10. Erika McGuire (C/HL);26:09
Notes: The Lake George boys and Corinth/Hadley-Luzerne girls both wrapped up undefeated Adirondack League regular-season titles.
BOYS
Hartford inc., Warrensburg inc.
at Warrensburg (3 miles)
1. Brody Olden (Warr);18:17
2. Bryton Mandigo (Hart);21:29
3. Joseph Cain (Warr);21:59
4. Hongxu Qian (Hart);22:15
5. Ben McKeever (Warr);26:40
GIRLS
Hartford inc., Warrensburg inc.
1. Brynn Tyler (Hart);24:27
2. Avah Lohrey (Warr);28:48
3. Lily Stokowski (Hart);31:19
4. Mary LeBraque (Warr);42:45