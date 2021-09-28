ROUNDUP: Hartford hosts first cross country meet

ADIRONDACK LEAGUE
(at Hartford Central School)
BOYS
Corinth 24, Hartford 31
Corinth 15, Argyle, inc.
Hartford 15, Argyle, inc.
Top 10 individuals
1. Logan Reynolds (Hartford) 19:17
2. Hayden Sirchia (Cor) 19:17
3. Paul Granger (Cor) 19:58
4. Bryton Mandigo (Hartford) 20:29
5. Ashton Tokarski (Cor) 21:37
6. Jacob Durkee (Arg) 21:46
7. Lucas Kingsley (Arg) 21:55
8. Jack Martina (Cor) 21:55
9. Hongxu Qian (Hartford) 22:32
10. Dan Perkins (Cor) 22:41
GIRLS
Argyle 15, Hartford, inc.
Argyle 15, Corinth, inc.
Hartford inc, Corinth, inc.
Top 10 individuals
1. Alyssa Freeguard (Arg) 22:07
2. Rylee Dunbar (Cor) 22:41
3. Brynn Tyler (Hartford) 23:42
4. Erica Sialunski (Arg) 24:49
5. Sage Frank (Arg) 24:54
6. Carlie Depew (Arg) 25:58
7. Jillian Richards (Cor) 26:19
8. Gabrielle McFarren (Hartford) 27:04
9. McKenzie Johnson (Hartford) 27:50
10. Mackenzie Heller (Arg) 31:21
Notes: Hartford Central School hosted its first-ever cross country race on Tuesday. Logan Reynolds of Hartford and Hayden Sirchia of Corinth battled for first place in the boys race, with Reynolds taking the victory at the line and setting the course record. Alyssa Freeguard of Argyle cruised to the victory in the girls race while setting the course record for females. Course length: 2.85.
ADIRONDACK LEAGUE
(at Warrensburg)
BOYS
Lake George 17, Hadley-Luzerne 42
Warrensburg inc.
Top 10 individuals
1. Brodie Olden (Warr) 18:17
2. Isaac Herrick (LG) 18:41
3. Liam Fahey Stack (LG) 19:21
4. Brayden Olden (Warr) 19:26
5. Ollie Herrick (LG) 19:33
6. Sam Burns (LG) 20:28
7. Liam Huhes (H-L) 20:31
8. Conner Moulton (H-L) 20:35
9. Jake O’Keefe (LG) 20:51
10. Matthew Harder (H-L) 21:10
GIRLS
Lake George 25, Hadley-Luzerne 30
Warrensburg inc.
Top 10 individuals
1. Katrin Shreiner (H-L) 21:44
2. Taylor McLarty (LG) 23:38
3. Taylor Syvertsen (LG) 23:46
4. Mattie Stark (LG) 24:32
5. Kaitlyn Hanlon (H-L) 25:56
6. Allison Willey (H-L) 25:56
7. Kayla Grant (LG) 26:19
8. Brianna Wiley (H-L) 27:17
9. Alexis Pape (LG) 27:29
10. Malia Prevost (Warr) 28:27
Notes: Lake George captured both the boys and girls team wins. Warrensburg’s Brodie Olden sailed in as the top overall finisher, while Hadley-Luzerne senior Katrin Shreiner easily handled the girls division. Course length: 3 miles.
ADIRONDACK LEAGUE
(at North Warren)
BOYS
North Warren-Johnsburg-Minerva 18,
Granville-Whitehall 40
Top 10 individuals
1. Collin Monroe (NWJM) 18:41
2. David Anderson (NWJM) 18:48
3. Gage Morris (NWJM) 19:05
4. Quinn Johnson (Gran.-White.) 19:49
5. Joel Rivera (NWJM) 20:47
6. Matt Pietryka (Gran.-White.) 20:49
7. Aydan Higgins (NWJM) 21:03
8. Jaden Maxwell (NWJM) 21:23
9. Hunter Rockenstire (Gran.-White.) 22:13
10. Tristan Teer (Gran.-White.) 22:38
GIRLS
North Warren-Johnsburg-Minvera 15,
Granville-Whitehall inc.
Top 8 individuals
1. Amber Gibbs (Gran.-White.) 22:14
2. Kara Tucker (NWJM) 24:15
3. Lily SanAntonio (NWJM) 25:36
4. Erin Corr (NWJM) 25:43
5. Natalie Morin (Gran.-White.) 29:42
6. Cammy Dekalb (Gran.-White.) 39:28
7. Riley Mosher (NWJM) 46:50
8. Emma Wilson (NWJM) 46:50
Course length: 2.8 miles.
FOOTHILLS COUNCIL
(at Queensbury Campus Trails)
BOYS
Glens Falls 25, Schuylerville 31
Queensbury 17, South Glens Falls 45
Top 10 individuals
1. Jack Hicks (QHS)
2. Patrick Russell (QHS)
3. Julian Stedman (GF)
4. Daryl Headen (Schy)
5. Jack Putman (GF)
6. Jack Bordeau (GF)
7. Daniel Farbaniec (Schy)
8. Ben Jenkin (QHS)
9. Tillman Philo (SGF)
10. Zachary Payant (Schy)
GIRLS
Glens Falls 15, Schuylerville 40
Queensbury 22, South Glens Falls 37
Top 10 individuals
1. Miranda Hanshi (QHS)
2. Marissa Colvin (SGF)
3. Maddie Powers (QHS)
4. Lily McNulty (SGF)
5. Clara Avery (GF)
6. Helena Trackey (GF)
7. Julia Powell (QHS)
8. Kate Crandall (GF)
9. Kathrine Lieberth (GF)
10. Claudia Calby (QHS)
Course length: 2.80 miles.
WASAREN LEAGUE
(at Hoosic Valley)
BOYS
Hoosic 15, Spa Catholic Inc
Top 10 individuals
1. Ethan Sheldon (HV) 16:27
2. Jake Kinnicutt (HV) 16:54
3. Logan Maleady (HV) 17:14
4. Thomas Sherwin (SCC) 17:15
5. Alex Ruepp (HV) 18:26
6. Aiden Law (SCC) 18:53
7. Adam Munn (SCC) 18:59
8. Caden Jarvis (HV) 19:39
9. Jack Hallem (HV) 19:55
10. Dylan Svec (HV) 24:52
GIRLS
Emma Willard 29, Hoosic 30
Hoosic 15, Spa Catholic Inc
Emma Willard 15, spa Catholic Inc
Top 11 individuals
1. Sophia Squires (HV) 17:55
2. Lily Czub 18:26
3. Katie Cronin (SCC) 19:05
4. Annie Guithrie (Ew) 21:26
5. Amanda Salisbury (HV) 21:30
6. Vanessa Warren (SCC) 21:38
7. Amber Chu (Ew) 21:47
8. Becket Matsil (Ew) 21:56
9. Louise Albert (Ew) 22:57
10. Tracey Cao (Ew) 22:59
11. Ruby Kaul (Ew) 23:07
Notes: Course was 2.8 miles.
WASAREN LEAGUE
(at Tamarac Secondary School)
BOYS
Tamarac-Hoosic Falls inc., Stillwater 15
Tamarac-Hoosic Falls inc., Greenwich inc.
Greenwich inc., Stillwater 15
Top 13 individuals
1. Anthony Zazzaro (Still) 17:26
2. John Clinton (Tam-HoF) 17:27
3. Matt Bink (Gre) 18:07
4. Dan Patrick (Still) 18:45
5. Frank Peinieiaro (Still) 18:49
6. Jacob Ziehin (Gre) 18:55
7. Will Witz (Still) 20:01
8. Nevan Doubleday (Still) 20:41
9. Oliver Lange (Tam-HoF) 21:35
10. Collin Shea (Tam-HoF) 22:49
11. Chirs Perry (Tam-HoF) 23:02
12. Garrett Mehan (Still) 24:56
13. Gabe Williams (Still) 25:09
GIRLS
Tamarac-Hoosic Falls 34, Stillwater INC
Tamarac-Hoosic Falls 34, Greenwich 21
Greenwich 21, Stillwater INC
Top 13 individuals
1. Teagon Wright (Gre) 20:13
2. Jacey Locci (Still) 20:46
3. Sarah Hansen (Still) 21:00
4. Caroline Kelly (Gre) 21:22
5. Emily Skiff (Gre) 23:22
6. Kara Cushman (Tam-HoF) 23:32
7. Rebecca Mayo (Still) 24:18
8. Aniya-Jade Bailey (Tam-HoF) 25:09
9. Sarah Raymond (Tam-HoF) 25:47
10. Nadia Chincola (Gre) 26:16
11. Claudia Johnson (Gre) 26:17
12. Shia Lang (Tam-HoF) 26:35
13. Shalyee Bull (Tam-HoF) 28:27
Course length: 3 miles.