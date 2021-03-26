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ROUNDUP: Granville/Whitehall a winner over Hartford
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ROUNDUP: Granville/Whitehall a winner over Hartford

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ADIRONDACK LEAGUE

(at Granville)

Course length: 2.9

BOYS

Granville/Whitehall 15, Hartford 50

Top 10 individuals

1. David Austin (Gran./White.);20:48

2. Troy Austin (Gran./White.);20:51

3. Quinn Johnson (Gran./White.);21:28

4. Allen Beaulieu (Gran./White.);21:50

5. Bryton Mandigo (Hartford);22:36

6. Matt Pietryka (Gran./White.);23:16

7. Jordan Gould (Gran./White.);24:51

8. Mike Smith (Hartford);25:36

9. Hong Xu Qian (Hartford);25:29

10. Jaxon Torres (Gran./White.);25:49

GIRLS

Top 6 individuals

1. Brynn Tyler (Hartford);24:29

2. Katelyn Panoushek (Gran./White.);25:09

3. Amber Gibbs (Gran./White.);25:10

4. Morgan Austin (Gran./White.);29:26

5. Chloe Rehm (Gran./White.);32:44

6. Emmaline Barker (Hartford);32:48

ADIRONDACK LEAGUE

(at Hadley-Luzerne School)

Course length: 2.5 miles

BOYS

Hadley-Luzerne 15, Fort Edward/Argyle (Inc.)

Hadley-Luzerne 15, Corinth (Inc.)

Top 14 individuals

1. Hayden Sirchia (Cor);15:54

2. Connor Moulton (H-L);15:57

3. Ashton Tokarski (Cor);16:44

4. Lucas Kingsley (Arg);17:04

5. Liam Hughes (H-L);17:15

6. Jackson O'Connor (H-L);17:36

7. Makalo Atkinson (H-L);18:15

8. Jack Markina (Cor);18:38

9. Jacob Durkee (Arg);18:58

10. Daniel Perkins (Cor);19:58

11. Justin Hull (H-L);20:17

12. Kaleb Wiley (H-L);20:18

13. Wyatt Moore (H-L);25:55

14. Nolan Moore (H-L);26:13

GIRLS

Top 8 individuals

1. Katrin Schreiner (H-L);17:07

2. Alyssa Freeguard (Arg);19:26

3. Morgan Thompson (Cor);19:37

4. Rylee Dunbar (Cor);19:44

5. Katleyn Hanlon (H-L);19:51

6. Jillian Richards (H-L);21:22

7. Erica Siaulnski (Arg);23:36

8. Breanna Wiley (H-L);23:50

ADIRONDACK LEAGUE

(at Lake George)

Course length: 2.9 miles

BOYS

Lk. George 17 N.Warren/Johnsburg/Minerva 45

Top 10 individuals

1. Isaac Herrick (LG);17:33

2. Oliver Herrick (LG);18:04

3. Sam Burns (LG);18:22

4. David Anderson (NW/Jnb/Min.);18:24

5. Cameron Orr (LG);18:58

6. Liam Stack (LG);19:01

7. Carson Peet (NW/Jnb/Min.);19:13

8. Gavin Smith (NW/Jnb/Min.);19:14

9. Brendan Battersea-Manna (LG);19:26

10. Jake O'Keefe (LG);19:55

GIRLS

Lk. George 17 N. Warren/Johnsburg/Minerva 50

Top 10 individuals

1. Elizabeth Radyn (LG);20:34

2. Taylor McLarty (LG);21:06

3. Mattison Stark (LG);21:51

4. Kara Tucker (NW/Jnb/Min.);22:19

5. Madeline Biles (LG);23:24

6. Sophie Unkauf (LG);23:29

7. Kate Wimberly (NW/Jnb/Min.);24:18

8. Chelsea Wright (NW/Jnb/Min.);25:07

9. Kayla Grant (LG);25:12

10. Aveleen McGinn-Unkauf (LG);25:26

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