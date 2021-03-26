ROUNDUP: Granville/Whitehall a winner over Hartford

ADIRONDACK LEAGUE
(at Granville)
Course length: 2.9
BOYS
Granville/Whitehall 15, Hartford 50
Top 10 individuals
1. David Austin (Gran./White.);20:48
2. Troy Austin (Gran./White.);20:51
3. Quinn Johnson (Gran./White.);21:28
4. Allen Beaulieu (Gran./White.);21:50
5. Bryton Mandigo (Hartford);22:36
6. Matt Pietryka (Gran./White.);23:16
7. Jordan Gould (Gran./White.);24:51
8. Mike Smith (Hartford);25:36
9. Hong Xu Qian (Hartford);25:29
10. Jaxon Torres (Gran./White.);25:49
GIRLS
Top 6 individuals
1. Brynn Tyler (Hartford);24:29
2. Katelyn Panoushek (Gran./White.);25:09
3. Amber Gibbs (Gran./White.);25:10
4. Morgan Austin (Gran./White.);29:26
5. Chloe Rehm (Gran./White.);32:44
6. Emmaline Barker (Hartford);32:48
ADIRONDACK LEAGUE
(at Hadley-Luzerne School)
Course length: 2.5 miles
BOYS
Hadley-Luzerne 15, Fort Edward/Argyle (Inc.)
Hadley-Luzerne 15, Corinth (Inc.)
Top 14 individuals
1. Hayden Sirchia (Cor);15:54
2. Connor Moulton (H-L);15:57
3. Ashton Tokarski (Cor);16:44
4. Lucas Kingsley (Arg);17:04
5. Liam Hughes (H-L);17:15
6. Jackson O'Connor (H-L);17:36
7. Makalo Atkinson (H-L);18:15
8. Jack Markina (Cor);18:38
9. Jacob Durkee (Arg);18:58
10. Daniel Perkins (Cor);19:58
11. Justin Hull (H-L);20:17
12. Kaleb Wiley (H-L);20:18
13. Wyatt Moore (H-L);25:55
14. Nolan Moore (H-L);26:13
GIRLS
Top 8 individuals
1. Katrin Schreiner (H-L);17:07
2. Alyssa Freeguard (Arg);19:26
3. Morgan Thompson (Cor);19:37
4. Rylee Dunbar (Cor);19:44
5. Katleyn Hanlon (H-L);19:51
6. Jillian Richards (H-L);21:22
7. Erica Siaulnski (Arg);23:36
8. Breanna Wiley (H-L);23:50
ADIRONDACK LEAGUE
(at Lake George)
Course length: 2.9 miles
BOYS
Lk. George 17 N.Warren/Johnsburg/Minerva 45
Top 10 individuals
1. Isaac Herrick (LG);17:33
2. Oliver Herrick (LG);18:04
3. Sam Burns (LG);18:22
4. David Anderson (NW/Jnb/Min.);18:24
5. Cameron Orr (LG);18:58
6. Liam Stack (LG);19:01
7. Carson Peet (NW/Jnb/Min.);19:13
8. Gavin Smith (NW/Jnb/Min.);19:14
9. Brendan Battersea-Manna (LG);19:26
10. Jake O'Keefe (LG);19:55
GIRLS
Lk. George 17 N. Warren/Johnsburg/Minerva 50
Top 10 individuals
1. Elizabeth Radyn (LG);20:34
2. Taylor McLarty (LG);21:06
3. Mattison Stark (LG);21:51
4. Kara Tucker (NW/Jnb/Min.);22:19
5. Madeline Biles (LG);23:24
6. Sophie Unkauf (LG);23:29
7. Kate Wimberly (NW/Jnb/Min.);24:18
8. Chelsea Wright (NW/Jnb/Min.);25:07
9. Kayla Grant (LG);25:12
10. Aveleen McGinn-Unkauf (LG);25:26