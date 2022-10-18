Granville-Whitehall, Warrensburg boys earn wins

BOYS
at North Warren (2.8 miles)
Warrensburg 15, N. Warren/J'burg-Minerva inc.
Warrensburg 15 Argyle-Fort Edward inc.
Granville-Whitehall 28, Warrensburg 29
Granville-Whitehall 15, NW/J-M inc.
Granville-Whitehall 15, Argyle-FE inc.
1. Dante Corriveau (Warr);16:10
2. Brody Olden (Warr);16:26
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3. Quinn Johnson (GW);18:07
4. Parker Cornwall (GW);18:41
5. Aydan Higgins (NWJM);19:31
6. Joseph Cain (Warr);20:07
7. Carter Powell (GW);20:09
8. Joel Rivera (NWJM);20:24
9. Finley Vanderminden (GW); 21:28
10. Tristan Teer (GW); 22:19
GIRLS
at North Warren (2.8 miles)
All teams incomplete
1. Amber Gibbs (GW);20:24
2. Kara Tucker (NWJM);23:18
3. Carlie Depew (AFE);24:04
4. Erica Siaulnski (AFE);24:58
5. Avah Lohrey (Warr);26:12
6. Lillian SanAntonio (NWJM);26:26
7. Keegan Mottram (NWJM);30:04
8. Natalie Morin (GW);30:44
9. Mary LeBraque (Warr); 38:05
10. Riley Mosher (NWJM);41:27