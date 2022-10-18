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Granville-Whitehall, Warrensburg boys earn wins

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BOYS

at North Warren (2.8 miles)

Warrensburg 15, N. Warren/J'burg-Minerva inc.

Warrensburg 15 Argyle-Fort Edward inc.

Granville-Whitehall 28, Warrensburg 29

Granville-Whitehall 15, NW/J-M inc.

Granville-Whitehall 15, Argyle-FE inc.

1. Dante Corriveau (Warr);16:10

2. Brody Olden (Warr);16:26

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3. Quinn Johnson (GW);18:07

4. Parker Cornwall (GW);18:41

5. Aydan Higgins (NWJM);19:31

6. Joseph Cain (Warr);20:07

7. Carter Powell (GW);20:09

8. Joel Rivera (NWJM);20:24

9. Finley Vanderminden (GW); 21:28

10. Tristan Teer (GW); 22:19

GIRLS

at North Warren (2.8 miles)

All teams incomplete

1. Amber Gibbs (GW);20:24

2. Kara Tucker (NWJM);23:18

3. Carlie Depew (AFE);24:04

4. Erica Siaulnski (AFE);24:58

5. Avah Lohrey (Warr);26:12

6. Lillian SanAntonio (NWJM);26:26

7. Keegan Mottram (NWJM);30:04

8. Natalie Morin (GW);30:44

9. Mary LeBraque (Warr); 38:05

10. Riley Mosher (NWJM);41:27

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