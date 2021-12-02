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ROUNDUP: Wallach, Tigers roll past B-P; Glens Falls' Hulbert fires 648

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HUDSON FALLS 4,

BROADALBIN-PERTH 0

Site: Broadway Lanes

Hudson Falls (3,300)

Atrayu Wallach 267,163,201-631

Braden Wells 181,180,202-563

Kody Edwards 212,138,202-552

Bryce Reynolds 202,169,170-541

Broadalbin-Perth (2,607)

Jennah Graham 193,163,149-505

Joe Simonds 216,163,112-491

Jake Pavone 158,179,128-465

Thomas Holland 120,169,176-456

Team records: Hudson Falls 2-0.

JOHNSTOWN 2, GLENS FALLS 2

Site: Starlight Lanes

Johnstown (3,068)

Jocelyn Smith 237,205,174-616

Sean Derrick 166,137,198-501

Zachary McCane 158,201,142-501

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Micheal Blockburger 199,153,138-490

Glens Falls (3,045)

Steve Hulbert 192,204,252-648

Mick Winton 225,160,196-581

Darynn Fallis 157,209,172-538

Matthew Ferrara 179,167,175-521

Team records: Johnstown 2-2. Glens Falls 9-3

SCHUYLERVILLE 3, GLOVERSVILLE 1

Site: Old Saratoga Bowl

Schuylerville (2,343)

Micah Grant 156,213,203-572

Lucas Fitzgerald 143,156,154-453

Gloversville (2,238)

Tyler Earley 124,169,177-470

Alex Trippoda 136,133,158-427

Team records: Schuylerville 3. Gloversville 1

FORT EDWARD 4, CORINTH 0

Site: Broadway Lanes

Fort Edward (3,248)

Mark Humphreys Jr. 219,184,213-614

Andrew Fish 171,202,205-578

Tori Anderson 156,235,171-562

Edward Amell 200,155,196-551

Corinth (2,060)

Nick Dishon 153,143,106-402

Emily Mattison 149,116,124-389

Ricky Mandigo 143,109,134-386

Gavyn Randall 135,121,102-358

Team records: Fort Edward 8-0. Corinth 4-4

NORTH WARREN 3, LAKE GEORGE 1

Site: Lake George Bowl

North Warren (2,502)

Tanner Robbins 165,161,146-472

Alexis Hitchcock 148,127,168-443

Antonio Kopel 138,145,130-413

Cole Bradway 151,126,128-405

Lake George (2,364)

Matthew Oravsky 153,191,131-475

Aidan Brimmer 125,175,148-448

Dylan Lepine 145,139,106-390

Denver Hortsmeyer 102,117,159-378

Team records: North Warren 8-4. Lake George 5-3

HADLEY-LUZERNE 4, GRANVILLE 0

Site: Lake George Lanes And Games

Hadley-Luzerne (2,366)

Damian Fisk 154,129,158-441

Athena Fisk 132,148,142-422

Garrett Carleton 108,153,155-416

Sage Collier 159,139,100-398

Granville (1,837)

Josh Ketcham 125,148,121-394

Melanie Bourn 114,151,111-376

Brooke Woodbury 129,90,109-328

Matthew Getty 95,88,113-296

Team records: Hadley-Luzerne 7-1. Granville

HADLEY-LUZERNE 3, NORTH WARREN 1

Site: Lake George Lanes And Games

Hadley-Luzerne (2,395)

Damian Fisk 159,184,151-494

Athena Fisk 169,124,132-425

Garrett Carleton 129,145,134-408

Nicholai Hayes 109,139,132-380

North Warren (2,237)

Tanner Robbins 140,162,141-373

Kaitlyn Stonitsch 128,115,145-388

Cole Bradway 108,116,149-373

Jeremiah Granger 101,152,115-368

Team records: Hadley-Luzerne 3-1. North Warren 1-3

BERLIN 4, SARATOGA CATHOLIC 0

Site: Saratoga Strike Zone

Berlin (2,305)

Daniel Hunt 178,158,169-505

Jacob Brazie 123,112,148-383

Alex Reinhart 161,96,123-380

Nate Hendricks 105,90,151-346

Saratoga Catholic (2,144)

Davy Mattes 159,128,132-419

Jason Pescetti 121,108,141-370

Liz Best 100,148,120-368

Will Boisclair 104,100,125-329

Team records: Berlin 1-0. Saratoga Catholic 0-2

NORTH WARREN 4, WHITEHALL 0

Site: Lake George Bowl (virtual), Wednesday

North Warren (2,439)

Tanner Robbins 139,183,164-486

Cole Bradway 131,157,195-483

Antonio Kopel 139,130,139-408

Alexis Hitchcock 145,143,117-405

Whitehall (1,418)

Dory Gosselin 131,183,168-482

Melanie Vandenburgh 97,107,96-300

Shyla Longtin 84,130,107-321

Tim Lyons 98,113,104-315

Team records: North Warren 5-3. Whitehall 0-8

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