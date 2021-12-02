ROUNDUP: Wallach, Tigers roll past B-P; Glens Falls' Hulbert fires 648

HUDSON FALLS 4,
BROADALBIN-PERTH 0
Site: Broadway Lanes
Hudson Falls (3,300)
Atrayu Wallach 267,163,201-631
Braden Wells 181,180,202-563
Kody Edwards 212,138,202-552
Bryce Reynolds 202,169,170-541
Broadalbin-Perth (2,607)
Jennah Graham 193,163,149-505
Joe Simonds 216,163,112-491
Jake Pavone 158,179,128-465
Thomas Holland 120,169,176-456
Team records: Hudson Falls 2-0.
JOHNSTOWN 2, GLENS FALLS 2
Site: Starlight Lanes
Johnstown (3,068)
Jocelyn Smith 237,205,174-616
Sean Derrick 166,137,198-501
Zachary McCane 158,201,142-501
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Micheal Blockburger 199,153,138-490
Glens Falls (3,045)
Steve Hulbert 192,204,252-648
Mick Winton 225,160,196-581
Darynn Fallis 157,209,172-538
Matthew Ferrara 179,167,175-521
Team records: Johnstown 2-2. Glens Falls 9-3
SCHUYLERVILLE 3, GLOVERSVILLE 1
Site: Old Saratoga Bowl
Schuylerville (2,343)
Micah Grant 156,213,203-572
Lucas Fitzgerald 143,156,154-453
Gloversville (2,238)
Tyler Earley 124,169,177-470
Alex Trippoda 136,133,158-427
Team records: Schuylerville 3. Gloversville 1
FORT EDWARD 4, CORINTH 0
Site: Broadway Lanes
Fort Edward (3,248)
Mark Humphreys Jr. 219,184,213-614
Andrew Fish 171,202,205-578
Tori Anderson 156,235,171-562
Edward Amell 200,155,196-551
Corinth (2,060)
Nick Dishon 153,143,106-402
Emily Mattison 149,116,124-389
Ricky Mandigo 143,109,134-386
Gavyn Randall 135,121,102-358
Team records: Fort Edward 8-0. Corinth 4-4
NORTH WARREN 3, LAKE GEORGE 1
Site: Lake George Bowl
North Warren (2,502)
Tanner Robbins 165,161,146-472
Alexis Hitchcock 148,127,168-443
Antonio Kopel 138,145,130-413
Cole Bradway 151,126,128-405
Lake George (2,364)
Matthew Oravsky 153,191,131-475
Aidan Brimmer 125,175,148-448
Dylan Lepine 145,139,106-390
Denver Hortsmeyer 102,117,159-378
Team records: North Warren 8-4. Lake George 5-3
HADLEY-LUZERNE 4, GRANVILLE 0
Site: Lake George Lanes And Games
Hadley-Luzerne (2,366)
Damian Fisk 154,129,158-441
Athena Fisk 132,148,142-422
Garrett Carleton 108,153,155-416
Sage Collier 159,139,100-398
Granville (1,837)
Josh Ketcham 125,148,121-394
Melanie Bourn 114,151,111-376
Brooke Woodbury 129,90,109-328
Matthew Getty 95,88,113-296
Team records: Hadley-Luzerne 7-1. Granville
HADLEY-LUZERNE 3, NORTH WARREN 1
Site: Lake George Lanes And Games
Hadley-Luzerne (2,395)
Damian Fisk 159,184,151-494
Athena Fisk 169,124,132-425
Garrett Carleton 129,145,134-408
Nicholai Hayes 109,139,132-380
North Warren (2,237)
Tanner Robbins 140,162,141-373
Kaitlyn Stonitsch 128,115,145-388
Cole Bradway 108,116,149-373
Jeremiah Granger 101,152,115-368
Team records: Hadley-Luzerne 3-1. North Warren 1-3
BERLIN 4, SARATOGA CATHOLIC 0
Site: Saratoga Strike Zone
Berlin (2,305)
Daniel Hunt 178,158,169-505
Jacob Brazie 123,112,148-383
Alex Reinhart 161,96,123-380
Nate Hendricks 105,90,151-346
Saratoga Catholic (2,144)
Davy Mattes 159,128,132-419
Jason Pescetti 121,108,141-370
Liz Best 100,148,120-368
Will Boisclair 104,100,125-329
Team records: Berlin 1-0. Saratoga Catholic 0-2
NORTH WARREN 4, WHITEHALL 0
Site: Lake George Bowl (virtual), Wednesday
North Warren (2,439)
Tanner Robbins 139,183,164-486
Cole Bradway 131,157,195-483
Antonio Kopel 139,130,139-408
Alexis Hitchcock 145,143,117-405
Whitehall (1,418)
Dory Gosselin 131,183,168-482
Melanie Vandenburgh 97,107,96-300
Shyla Longtin 84,130,107-321
Tim Lyons 98,113,104-315
Team records: North Warren 5-3. Whitehall 0-8