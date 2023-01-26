ROUNDUP: Hudson Falls defeats Amsterdam

HUDSON FALLS 3, AMSTERDAM 1
Site: Broadway Lanes
Hudson Falls (3,327)
Braden Wells;170,188,214-572
Atrayu Wallach;184,212,210-606
Connor Currie;213,227,160-600
Carson Barker;176,158,222-556
Amsterdam (3,310)
Austin Semprivivo;188,182,171-541
Patrick Hyam Jr;212,207,222-642
Matt Sawitzki;195,215,205-615
Kay Brennan;172,235,184-591
CORINTH 4, WHITEHALL 0
People are also reading…
Site: Kingpin's Alley
Corinth (2,334)
Ricky Mandigo;142,183,157-482
Gavyn Randall;118,143, 98-459
Sam Hill;139,158,150-447
Jaiden Traglia;129,105,97-331
Whitehall (1,781)
Mel Vandenburgh;118,135,134-387
Lucas Vandenburgh;98,147,108-353
Shyla Longtin;93,127,112-332
Julie Lemy;87,76,125-288
Records: Corinth 31-17, Whitehall .5- 47.5
LAKE GEORGE 3, HADLEY-LUZERNE 1
Hadley-Luzerne (2,261)
Brody O'Connor;188,113,149-444
Hayden Kader;139,122,121-382
Kyliann Mattison;122,132,126-380
Aaron Hayes;119,117,128-364
Lake George (2,373)
Matthew Oravsky;159,125,169-453
Malarie Schoonover;131,156,147-434
Fredrick Linehan;136,168,123-427
Abigail Horstmyer;142,101,152-395