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ROUNDUP: Hudson Falls defeats Amsterdam

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HUDSON FALLS 3, AMSTERDAM 1

Site: Broadway Lanes

Hudson Falls (3,327)

Braden Wells;170,188,214-572

Atrayu Wallach;184,212,210-606

Connor Currie;213,227,160-600

Carson Barker;176,158,222-556

Amsterdam (3,310)

Austin Semprivivo;188,182,171-541

Patrick Hyam Jr;212,207,222-642

Matt Sawitzki;195,215,205-615

Kay Brennan;172,235,184-591

CORINTH 4, WHITEHALL 0

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Site: Kingpin's Alley

Corinth (2,334)

Ricky Mandigo;142,183,157-482

Gavyn Randall;118,143, 98-459

Sam Hill;139,158,150-447

Jaiden Traglia;129,105,97-331

Whitehall (1,781)

Mel Vandenburgh;118,135,134-387

Lucas Vandenburgh;98,147,108-353

Shyla Longtin;93,127,112-332

Julie Lemy;87,76,125-288

Records: Corinth 31-17, Whitehall .5- 47.5

LAKE GEORGE 3, HADLEY-LUZERNE 1

Hadley-Luzerne (2,261)

Brody O'Connor;188,113,149-444

Hayden Kader;139,122,121-382

Kyliann Mattison;122,132,126-380

Aaron Hayes;119,117,128-364

Lake George (2,373)

Matthew Oravsky;159,125,169-453

Malarie Schoonover;131,156,147-434

Fredrick Linehan;136,168,123-427

Abigail Horstmyer;142,101,152-395

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