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agate

ROUNDUP: Fort Edward, Lake George, Corinth earn bowling victories

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FORT EDWARD 4, NORTH WARREN 0

Site: Broadway Lanes

Fort Edward (3,397)

Andrew Fish;237,244,226-707

Connor Currie;225,201,171-597

Edward Amell;232,192,145-569

Dillon Perkins;201,170,192-563

North Warren (2,235)

Cole Bradway;122,133,181-436

Tanner Robbins;142,123,131-396

Antonio Kopel;143,142,108-393

Jayden Levitsky;128,120,125-373

Team records: Fort Edward 40-0. North Warren 26-14.

LAKE GEORGE 3, HADLEY-LUZERNE 1

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Site: Lake George Lanes & Games

Lake George (2,484)

Aiden Brimmer;278,103,128-509

Matthew Oravsky;142,162,146-450

Dylon Lepine;141,122,164-427

Denver Horstmyer;154,119,129-402

Hadley-Luzerne (2,363)

Daimian Fisk;169,178,132-479

Kaylee Iverson;145,132,160-437

Nicholai Hayes;123,135,112-370

Sage Collier;114,110,138-362

Team records: Lake George 24-16. Hadley-Luzerne 25-15

CORINTH 4, WHITEHALL 0

Site: Kingpin's Alley, South Glens Falls (virtual)

Corinth (2,062)

Emily Mattison;114,134,136-384

Nick Dishon;137,134,110-381

Ricky Mandigo;122,119,137-378

Gavyn Randall;125,101,127-353

Whitehall (1,608)

Dory Gosselin;163,142,148-453

Shyla Longtin;155,157,121-433

Tim Lyons;160,125,105-390

Mel Vandenburgh;80,136,116-332

Team records: Corinth 17-23. Whitehall 3-41

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