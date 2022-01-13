ROUNDUP: Fort Edward, Lake George, Corinth earn bowling victories

FORT EDWARD 4, NORTH WARREN 0
Site: Broadway Lanes
Fort Edward (3,397)
Andrew Fish;237,244,226-707
Connor Currie;225,201,171-597
Edward Amell;232,192,145-569
Dillon Perkins;201,170,192-563
North Warren (2,235)
Cole Bradway;122,133,181-436
Tanner Robbins;142,123,131-396
Antonio Kopel;143,142,108-393
Jayden Levitsky;128,120,125-373
Team records: Fort Edward 40-0. North Warren 26-14.
LAKE GEORGE 3, HADLEY-LUZERNE 1
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Site: Lake George Lanes & Games
Lake George (2,484)
Aiden Brimmer;278,103,128-509
Matthew Oravsky;142,162,146-450
Dylon Lepine;141,122,164-427
Denver Horstmyer;154,119,129-402
Hadley-Luzerne (2,363)
Daimian Fisk;169,178,132-479
Kaylee Iverson;145,132,160-437
Nicholai Hayes;123,135,112-370
Sage Collier;114,110,138-362
Team records: Lake George 24-16. Hadley-Luzerne 25-15
CORINTH 4, WHITEHALL 0
Site: Kingpin's Alley, South Glens Falls (virtual)
Corinth (2,062)
Emily Mattison;114,134,136-384
Nick Dishon;137,134,110-381
Ricky Mandigo;122,119,137-378
Gavyn Randall;125,101,127-353
Whitehall (1,608)
Dory Gosselin;163,142,148-453
Shyla Longtin;155,157,121-433
Tim Lyons;160,125,105-390
Mel Vandenburgh;80,136,116-332
Team records: Corinth 17-23. Whitehall 3-41