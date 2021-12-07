ROUNDUP: Corinth, Hoosick Falls post wins

CORINTH 4, WHITEHALL 0
Site: Kingspin, South Glens Falls (virtual)
Corinth (2,065)
Gavyn Randall;126,159,117-402
Emily Mattison;125,171,95-391
Ricky Mandigo;116,141,119-376
Nick Dishon;110,117,116-343
Whitehall (1,210)
Dory Gosselin;156,171,132-459
Shyla Longtin;101,124,76-301
Mel Vandenburgh;78,82,79-239
Team records: Corinth 9-7. Whitehall 0-12.
HOOSICK FALLS 5, MECHANICVILLE 0
Site: Hometown Lanes
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Hoosick Falls (3,511)
Payton Merrills;194,215,236-645
Bradley Senecal;193,178,255-626
Riley Hayes;163,222,207-592
Ryan Maxon;194,226,140-560
Mechanicville (3,133)
Ryan Williams;213,215,223-651
Chris O'Connor;214,181,200-595
Jason Walker;173,190,178-541
Nathan Starks;135,161,167-463
Team records: Hoosick Falls 10-0. Mechanicville 5-5.
SARATOGA CATHOLIC 4 1/2,
HOOSIC VALLEY 1/2
Site: Hilltop Bowl
Saratoga Catholic (2,461)
Hayden Warren;157,132,176-465
Jason Pescetti;159,137,136-432
Davy Mattes;158,111,141-410
Liz Best;131,107,130-368
Hoosic Valley (2,286)
Leigha Henkel;209,203,191-603
Zachary Miclette;172,150,190-512
Felicia Mysliuiec;111,111,102-324
Brianna Baldwin;111,97,112-320
Team records: Saratoga Catholic 4 1/2-10 1/2. Hoosic Valley 1/2-14 1/2.