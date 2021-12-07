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ROUNDUP: Corinth, Hoosick Falls post wins

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CORINTH 4, WHITEHALL 0

Site: Kingspin, South Glens Falls (virtual)

Corinth (2,065)

Gavyn Randall;126,159,117-402

Emily Mattison;125,171,95-391

Ricky Mandigo;116,141,119-376

Nick Dishon;110,117,116-343

Whitehall (1,210)

Dory Gosselin;156,171,132-459

Shyla Longtin;101,124,76-301

Mel Vandenburgh;78,82,79-239

Team records: Corinth 9-7. Whitehall 0-12.

HOOSICK FALLS 5, MECHANICVILLE 0

Site: Hometown Lanes

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Hoosick Falls (3,511)

Payton Merrills;194,215,236-645

Bradley Senecal;193,178,255-626

Riley Hayes;163,222,207-592

Ryan Maxon;194,226,140-560

Mechanicville (3,133)

Ryan Williams;213,215,223-651

Chris O'Connor;214,181,200-595

Jason Walker;173,190,178-541

Nathan Starks;135,161,167-463

Team records: Hoosick Falls 10-0. Mechanicville 5-5.

SARATOGA CATHOLIC 4 1/2,
HOOSIC VALLEY 1/2

Site: Hilltop Bowl

Saratoga Catholic (2,461)

Hayden Warren;157,132,176-465

Jason Pescetti;159,137,136-432

Davy Mattes;158,111,141-410

Liz Best;131,107,130-368

Hoosic Valley (2,286)

Leigha Henkel;209,203,191-603

Zachary Miclette;172,150,190-512

Felicia Mysliuiec;111,111,102-324

Brianna Baldwin;111,97,112-320

Team records: Saratoga Catholic 4 1/2-10 1/2. Hoosic Valley 1/2-14 1/2.

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