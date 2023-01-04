ROUNDUP: Corinth, Fort Edward, North Warren roll to wins

Ricky Mandigo rolled a 446 triple and Sam Hill added a 441 as Corinth topped Granville 4-0 in Adirondack League bowling Wednesday. Mel Bourn led the Golden Horde with a 479 series.
Tori Anderson's 576 triple and Andrew Fish's 553 series led Fort Edward past Hadley-Luzerne 4-0.
North Warren defeated Whitehall 4-0 behind Cole Broadway's 525 triple.
CORINTH 4, GRANVILLE 0
Site: Kingpin’s Alley
Corinth (2,293)
Ricky Mandigo 150,126,170-446
Sam Hill 139,160,142-441
Nick Dishon 156,146,98-400
Gavyn Randall 109,155,104-368
People are also reading…
Granville (2,108)
Mel Bourn 136,175,168-479
Schuyler Henry 106,115,114-335
Danny Dunster 101 109,119-329
Matt Getty 125,84,114-323
Records: Corinth 20-8, Granville 10-22
FORT EDWARD 4, HADLEY-LUZERNE 0
Site: Broadway Lanes
Fort Edward (2,873)
Tori Anderson 169,205,202-576
Andrew Fish 203,203,147-553
Preston Gulick 179,214,129-522
Gabe Glass 172,161,157-490
Hadley-Luzerne (2,155)
Brody O’Connor 159,130,106-395
Garrett Carlton 105,147,133-385
Aaron Hayes 134,132,108-374
Hayden Kader 119,118,121-358
NORTH WARREN 4, WHITEHALL 0
Site: Elks Lanes 1491
North Warren (2,539)
Cole Broadway 166,201,158-525
Carson Peet 128,180,172-480
Antonio Kopel 155,120,157-432
Kaitlyn Stonitsch 154,117,143-414
Whitehall (1,800)
Lucas Vandenburgh 151,128,154-433
Melanie Vandenburgh 93,108,135-336
Shyla Longtin 67,97,107-271
Case McGee 63,103,98-264