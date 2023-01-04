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ROUNDUP: Corinth, Fort Edward, North Warren roll to wins

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Ricky Mandigo rolled a 446 triple and Sam Hill added a 441 as Corinth topped Granville 4-0 in Adirondack League bowling Wednesday. Mel Bourn led the Golden Horde with a 479 series.

Tori Anderson's 576 triple and Andrew Fish's 553 series led Fort Edward past Hadley-Luzerne 4-0.

North Warren defeated Whitehall 4-0 behind Cole Broadway's 525 triple.

CORINTH 4, GRANVILLE 0

Site: Kingpin’s Alley

Corinth (2,293)

Ricky Mandigo 150,126,170-446

Sam Hill 139,160,142-441

Nick Dishon 156,146,98-400

Gavyn Randall 109,155,104-368

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Granville (2,108)

Mel Bourn 136,175,168-479

Schuyler Henry 106,115,114-335

Danny Dunster 101 109,119-329

Matt Getty 125,84,114-323

Records: Corinth 20-8, Granville 10-22

FORT EDWARD 4, HADLEY-LUZERNE 0

Site: Broadway Lanes

Fort Edward (2,873)

Tori Anderson 169,205,202-576

Andrew Fish 203,203,147-553

Preston Gulick 179,214,129-522

Gabe Glass 172,161,157-490

Hadley-Luzerne (2,155)

Brody O’Connor 159,130,106-395

Garrett Carlton 105,147,133-385

Aaron Hayes 134,132,108-374

Hayden Kader 119,118,121-358

NORTH WARREN 4, WHITEHALL 0

Site: Elks Lanes 1491

North Warren (2,539)

Cole Broadway 166,201,158-525

Carson Peet 128,180,172-480

Antonio Kopel 155,120,157-432

Kaitlyn Stonitsch 154,117,143-414

Whitehall (1,800)

Lucas Vandenburgh 151,128,154-433

Melanie Vandenburgh 93,108,135-336

Shyla Longtin 67,97,107-271

Case McGee 63,103,98-264

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