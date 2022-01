ROUNDUP: Whitehall shuts down Stillwater; Argyle, Hadley-Luzerne, North Warren roll

The Whitehall girls basketball team shut down Stillwater in a 44-16 non-league victory Wednesday night.

The Railroaders outscored Stillwater 21-0 in the first quarter and led 31-4 at halftime. Samantha Howland led Whitehall with 16 points.

Also Wednesday, Argyle topped Heatly 62-39 as Kylee Humiston scored 16 points and Carrie Humiston and Lilliana Kingsley each added 14 for the Scots.

Madison Lent scored 20 points to lead Hadley-Luzerne to a 40-12 win over Lake George, and North Warren's Nicole Buckman netted 16 points in the Cougars' 37-13 victory over Fort Ann.

WHITEHALL 44, STILLWATER 16

League: Non-league

Stillwater

;2P;3P;FT;TP

P Morris;2;0;0;4

C Salacker;0;0;0;0

L Tanner;0;0;0;0

R O'Brien;2;0;1;5

O Scarchilli;0;1;0;3

S Folman;0;0;0;0

A. Juliano;1;0;0;2

A Parella;0;0;0;0

K Mitchell;1;0;0;2

L Castro;0;0;0;0

Totals;6;1;1;16

Whitehall (10-3)

;2P;3P;FT;TP

Blake Bird;3;0;0;6

Madison Gould;1;1;2;7

Ashlyn Groesbeck;0;1;0;3

Samantha Howland;7;0;2;16

Jayden Hughes;1;1;0;5

Vinna Jensen;1;0;3;5

Amelia Lyng;0;0;0;0

Ava Ruby;1;0;0;2

Olivia Whiting;0;0;0;0

Totals;14;3;7;44

Stillwater;0;4;1;11 — 16

Whitehall;21;10;9;4 — 44

ARGYLE 62, HEATLY 39

League: Non-league

Heatly

;2P;3P;FT;TP

Bella Nolet;1;0;0;2

Kayleigh Seeloff;0;0;0;0

Alexa McCarthy;7;1;2;19

Temora Dawson;1;0;0;2

Heaven Carter;3;0;0;6

Emma Sagandorf;4;0;2;10

Leniyan Lesile;0;0;0;0

Totals;16;1;4;39

Argyle

;2P;3P;FT;TP

Carrie Humiston;6;0;2;14

Rebecca Campbell;0;0;0;0

Amber French;0;0;0;0

Kylee Humiston;4;2;2;16

Lilian Arellano;1;0;0;2

Raegan Humiston;4;0;0;8

Lexi Irazarry- Hadfield;0;0;0;0

Lillianna Kingsley;6;0;2;14

Hannah Brady;4;0;0;8

Totals;25;2;6;62

Heatly;4;10;10;15 — 39

Argyle;16;15;17;14 — 62

HADLEY-LUZERNE 40, LAKE GEORGE 12

League: Adirondack League

Lake George

;2P;3P;FT;TP

Evelyn Burke;0;0;2;2

Caroline Campbell;1;0;0;2

Kate Seguljic;0;0;0;0

Lillianna Lamby;0;0;1;1

Angelina Minnear;1;0;1;3

Sarah Pelchar;1;0;0;2

Aimee Ehmann;0;0;0;0

Lara Stanco;0;0;0;0

Mikah Collier-Fisher;1;0;0;2

Totals;4;0;4;12

Hadley-Luzerne

;2P;3P;FT;TP

Anita Daley;0;0;0;0

Sarah Abbott;0;0;0;0

Gabby Mosher;2;0;0;4

Gabby Graham;1;2;1;9

Jordanna Kenny;1;1;1;6

Cayden Williams;0;0;0;0

Leena Haskell;0;0;1;1

Madison Lent;7;1;3;20

Totals;11;4;6;40

Lake George;4;0;3;5 — 12

Hadley-Luzerne;11;10;11;8 — 40

Other stats: Kenny (HL) 15 rebounds.

NORTH WARREN 37, FORT ANN 13

League: Adirondack League

Fort Ann

;2P;3P;FT;TP

Savannah Aratare;1;1;0;5

Natalie Cody;0;1;0;3

Madison Freebern;1;0;0;2

Cherokie Steves;1;0;1;3

Totals;3;2;1;13

North Warren

;2P;3P;FT;TP

Kiana LaGuerre;3;0;0;6

Megan Bruno;1;1;0;5

Sarah McGarr;2;0;2;6

Isabella Tucci;2;0;0;4

Nicole Buckman;7;0;2;16

Totals;15;1;4;37

Fort Ann;1;2;3;7 — 13

North Warren;10;12;6;9 — 37

