ROUNDUP: Strong second half leads Whitehall past Burghers

Ashlyn Groesbeck netted 13 points and Whitehall won a defensive struggle with a strong second half, beating Warrensburg 38-33 in a battle of Adirondack League Division 2 teams.

Nicole Buckman scored 18 points as North Warren defeated Argyle 52-44. Jordana Kenny's 17-point effort led the way as Hadley-Luzerne topped Lake George 55-29.

Hartford improved to 10-2 in the league by defeating Salem 66-32. Bolton won in the MVAC, beating Indian Lake-Long Lake 48-28 behind twin 16-point efforts by Jadynn Egloff and Jane Pfau.

In the Foothills Council, Queensbury (14-1) downed Gloversville 56-23 in a game moved up a day because of the weather. Johnstown got past Glens Falls, 57-43.

WHITEHALL 38, WARRENSBURG 33

League: Adirondack League

Warrensburg (9-3, 12-5)

2P 3P FT TP

Kara Bacon 2 1 0 7

Abby Cheney 0 0 0 0

Kailey Bacon 0 0 0 0

Olivia Fraiser 1 1 2 7

Bridget Anaman 0 0 1 1

Audrey Steves 1 0 0 2

Karla Sherman 2 2 0 10

Hope Sherman 2 0 2 6

Totals 8 4 5 33

Whitehall (8-3, 13-3)

2P 3P FT TP

Blake Bird 3 0 0 6

Madison Gould 1 1 2 7

Ashlyn Groesbeck 1 3 2 13

Samantha Howland 2 0 4 8

Jayden Hughes 0 0 0 0

Vinna Jensen 0 0 2 2

Amelia Lyng 0 0 0 0

Ava Ruby 0 0 0 0

Olivia Whiting 1 0 0 2

Totals 8 4 10 38

Warrensburg 7 9 6 11 — 33

Whitehall 10 6 10 12 — 38

JV: Whitehall won.

Notes: Whitehall used a 22-17 second half to beat Warrensburg in a battle of Adirondack League contenders. The result leaves both teams one game behind Hartford in the loss column in Division 2. Whitehall was led by Ashlyn Groesbeck with 13 and Warrensburg was lead by Karla Sherman with 10.

NORTH WARREN 52, ARGYLE 44

League: Adirondack League

Argyle (3-7, 7-8)

2P 3P FT TP

Amber French 2 0 1 5

Kylee Humiston 2 2 0 10

Lilian Arnold 1 0 0 2

Raegan Humiston 0 2 0 6

Lillianne Kingsley 3 0 3 9

Hannah Brady 5 0 2 12

Totals 13 4 6 44

North Warren

2P 3P FT TP

Kiki LaGuerre 1 0 0 2

Sarah McGarr 1 0 3 5

Holly Perry 3 0 0 6

Megan Bruno 4 2 0 14

Isabella Tucci3 3 0 1 7

Nicole Buckman 8 0 2 18

Totals 20 2 6 52

Argyle 10 11 5 18 — 44

North Warren 12 16 13 11 — 52

HADLEY-LUZERNE 55, LAKE GEORGE 29

League: Adirondack League

Hadley-Luzerne

2P 3P FT TP

Anita Dacey 2 0 0 4

Sarah Abbott 1 0 1 3

Gabby Mosler 1 1 2 7

Jordana Kenny 7 1 0 17

Caiden Williams 1 1 0 5

Madison Lent 5 1 2 15

Leena Haskell 2 0 0 4

Totals 19 4 5 55

Lake George

2P 3P FT TP

Caroline Campbell 1 1 0 5

Mykah Collier-Fisher 5 0 0 10

Evie Burke 1 0 0 2

Aimee Ehman 2 0 1 5

Lara Stanco 2 0 1 5

Angelina Minnear 1 0 0 2

Totals 12 1 2 29

Had.-Luzerne 9 14 19 13 — 55

Lake George 8 4 14 3 — 29

HARTFORD 66, SALEM 32

League: Adirondack League

Hartford (10-2, 14-3)

2P 3P FT TP

Gabrielle McFarren 3 3 4 19

Karlee Nims 9 0 3 21

Cassandra Wade 4 0 0 8

Isabelle French 0 1 0 3

Alawna Dunda 5 0 2 12

McKenzie Johnson 0 0 1 1

Cailin Severence 1 0 0 2

Totals 22 4 10 66

Salem

2P 3P FT TP

Amber Terry 3 0 4 10

Katy Sweenor 0 2 0 6

Brook Tellstone 1 0 0 2

MaryKate McPhee 1 1 0 5

Alyssa Vandecar 0 0 0 0

Annabelle Dean 0 0 0 0

Matty Jackson 0 0 0 0

Taylor Cary 1 1 0 5

Alyssa McGraw 2 0 0 4

Sierra Phillips 0 0 0 0

Totals 8 4 4 32

Hartford 7 21 19 19 — 66

Salem 7 5 12 8 — 32

JV: Hartford won.

Notes: Hartford improved to 10-2 in league play and kept its hold on first place in Division 2.

BOLTON 48, INDIAN LAKE-LONG LAKE 28

League: MVAC

Indian Lake-Long Lake

2P 3P FT TP

Kaylie Norton 0 0 0 0

Olivia Zumpano 0 2 0 6

Anna Penrose 1 1 0 5

Kaitlyn Cannon 1 2 0 8

Haylie Puterko 1 1 0 5

Marilla Liddle 1 0 2 4

Charlotte Liddle 0 0 0 0

Jazmine Harris 0 0 0 0

Totals 4 6 2 28

Bolton

2P 3P FT TP

Jadynn Egloff 5 2 0 16

Ila Hubert 2 0 0 4

Jane Pfau 2 4 0 16

Ella Moskov 0 0 0 0

Skyler Scott 0 0 1 1

Maille Kelley 2 1 1 8

Jane Trowbridge 1 0 0 2

Haven Varney 0 0 0 0

Natalie Figueroa 0 0 1 1

Bailey Williams 0 0 0 0

Totals 12 7 3 48

Indian/Long Lake 7 2 7 12 — 28

Bolton 8 26 11 3 — 48

QUEENSBURY 56, GLOVERSVILLE 23

League: Foothills Council

Gloversville

2P 3P FT TP

Salvione 1 1 0 5

Williams 1 0 1 3

Murphy 1 0 0 2

Tesi 2 0 0 4

Christman 3 1 0 9

Totals 8 2 1 23

Queensbury (14-1, 14-3)

2P 3P FT TP

Delaney Donohue 7 0 0 14

Brigid Duffy 4 1 1 12

Dixon 1 0 1 3

Stewart 2 0 0 4

Ray 3 0 0 6

Canavan 4 0 1 9

Trowbridge 1 0 0 2

Rowley 3 0 0 6

Totals 25 1 3 56

Gloversville 3 12 8 0 — 23

Queensbury 20 20 12 4 — 56

Other stats: Donohue (Q) 8 rebounds, 7 assists. Ray (Q) 8 rebounds. Stewart (Q) 8 rebounds. Duffy (Q) 6 assists. 5 steals.

JOHNSTOWN 57, GLENS FALLS 43

League: Foothills Council

Johnstown

2P 3P FT TP

wilson 8 2 6 28

Abby Chest 0 0 2 2

Jaidyn Chest 6 3 1 22

Hisert 1 1 0 5

Totals 15 6 9 57

Glens Falls

2P 3P FT TP

Endieveri 5 0 0 10

Bordeaux 3 0 0 6

McTiernan 2 1 0 7

Lunt 1 1 3 8

Holcomb 1 0 0 2

Avery Hill 3 0 4 10

Totals 15 2 7 43

Johnstown 18 5 23 11 — 57

Glens Falls 14 9 9 11 — 43

