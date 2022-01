ROUNDUP: Sherman's 20-point effort leads Burghers

Hope Sherman finished with 20 points and 14 rebounds and Warrensburg recovered from a five-point deficit at halftime to beat North Warren 40-26 on Wednesday.

Three players scored in double figures as Hadley-Luzerne defeated Argyle, 43-36. Karlee Nims had 20 points and 18 rebounds as Hartford beat Lake George 50-24.

Also in the Adirondack League, Mary Kate McPhee recorded 16 points as Salem beat Fort Ann, 51-19.

Jazmine Harris scored on a putback with under two minutes remaining as Indian Lake-Long Lake edged Johnsburg-Minerva 31-28 in the MVAC.

Greenwich was a 57-25 winner over Saratoga Catholic in the Wasaren League. Emma Willard and Tamarac also won.

WARRENSBURG 40,

NORTH WARREN 26

League: Adirondack League

North Warren (4-4, 6-6)

;2P;3P;FT;TP

Kiana LaGuerre;2;0;0;4

Jaemasen Wilkinson;0;0;0;0

Megan Bruno;0;1;0;3

Ruth Brior;0;0;0;0

Sarah McGarr;1;0;0;2

Laci Bruno;0;0;0;0

Jessica Paul;0;0;0;0

Isabella Tucci;0;0;0;0

Nicole Buckman;3;0;6;12

Alexis Allen;0;0;0;0

Tia Buttino;1;1;0;5

Totals;7;2;6;26

Warrensburg (6-2, 7-4)

;2P;3P;FT;TP

Kara Bacon;1;0;0;2

Abby Cheney;0;0;0;0

Kailey Bacon;2;0;0;4

Olivia Frazier;4;1;1;12

Bridget Anaman;0;0;0;0

Elli York;1;0;0;2

Audrey Steves;0;0;0;0

Karla Sherman;0;0;0;0

Hope Sherman;9;0;2;20

Totals;17;1;3;40

North Warren;6;12;7;1 — 26

Warrensburg;2;11;14;13 — 40

Other stats: H. Sherman (War) 14 rebounds. Frazier (War) 12 rebounds. Kailey Bacon (War) 5 rebounds, 3 assists. K. Sherman (War) 2 assists.

JV: Cambridge beat Warrensburg.

Notes: Warrensburg outscored North Warren 27-8 in the second half to secure the win. Hope Sherman and Olivia Frazier (12 points, 12 rebounds) both had double-doubles for the Burghers. Kara Bacon and Karla Sherman both played strong defense all night. Nicole Buckman played a very good all-around game for North Warren.

HADLEY-LUZERNE 43, ARGYLE 36

League: Adirondack League

Argyle

;2P;3P;FT;TP

Carrie Humiston;2;0;0;4

Amber French;1;0;0;2

Kylee Humiston;2;1;1;8

Lillian Arellano;2;0;2;6

Reagen Humiston;3;0;0;6

Lillian Kingsley;1;1;3;8

Hannah Brady;2;0;0;4

Totals;13;2;6;38

Hadley-Luzerne

;2P;3P;FT;TP

Anita Daley;0;0;0;0

Sarah Abbott;2;0;0;4

Gabby Mosher;0;1;0;3

Gabby Graham;4;0;3;11

Jordanna Kenny;3;1;2;11

Cayden Williams;1;0;0;2

Madison Lent;6;0;0;12

Leena Haskell;0;0;0;0

Totals;16;2;5;43

Argyle;8;3;16;9 — 36

Hadley-Luzerne;10;12;13;8 — 43

Other stats: Kenny (HL) 11 rebounds. Lent (HL) 13 rebounds, 4 assists.

Notes: Hadley-Luzerne utilized a team approach to beat Argyle. Jordanna Kenny tallied a double-double along with 5 blocks and 5 assists. Madison Lent also recorded her first double-double of the season 12 points, 13 rebounds. Kylee Humiston and Lillianna Kingsley led the Argyle attack on both sides of the ball.

HARTFORD 50, LAKE GEORGE 24

League: Adirondack League

Lake George

;2P;3P;FT;TP

Caroline Campbell;2;0;1;5

Lara Stanco;0;0;3;3

Evie Burke;1;1;0;5

Mykah Collier Fisher;4;1;0;11

Granna Lamby;0;0;0;0

Jillian Meader;0;0;0;0

Totals;7;2;4;24

Hartford

;2P;3P;FT;TP

Karlee Nims;7;0;6;20

Cassandra Wade;1;0;0;2

Isabelle French;0;1;0;3

Alawnah Dunda;1;0;4;6

Mckenzie Johnson;2;0;0;4

Cailin Serverance;1;4;1;15

Emmaline Barker;0;0;0;0

Jade Wells;0;0;0;0

Totals;12;5;11;50

Lake George;4;4;7;9 — 24

Hartford;12;12;18;8 — 50

Other stats: Lamby (LG) 12 rebounds. Campbell (LG) 9 rebounds. Burke (LG) 7 rebounds. Nims (Hart) 18 rebounds. Dunda (Hart) 9 rebounds.

JV: Hartford won.

Notes: Severance had a career high with 15 points.

INDIAN LAKE-LONG LAKE 31,

JOHNSBURG-MINERVA 28

League: MVAC

Johnsburg-Minerva

;2P;3P;FT;TP

Charlize Bernard;0;1;0;3

Cassie Dunbar;3;1;0;9

Charity Lupo;0;0;0;0

Megan Mohowswki;4;0;0;8

Mackenzie Mulligan;2;0;1;5

Eloise Noel;0;1;0;3

Sydney Scott;0;0;0;0

Totals;9;3;1;28

Indian Lake-Long Lake (3-0, 5-2)

;2P;3P;FT;TP

Kaylie Norton;0;0;0;0

Olivia Zumpano;2;1;1;8

Anna Penrose;0;0;0;0

Kaitlyn Cannan;1;1;1;6

Haylie Puterko;1;0;0;2

Marilla Liddle;2;2;1;11

Jazmine Harris;2;0;0;4

Charlotte Liddle;0;0;0;0

Totals;8;4;3;31

J'burg-Minerva;7;10;7;4 — 28

Indian/Long Lake;11;5;5;10 — 31

SALEM 51, FORT ANN 19

League: Adirondack League

Salem

;2P;3P;FT;TP

Amber Terry;5;0;2;12

Brooklyn Tellstone;1;0;0;2

Alyssa Vandecar;1;0;0;2

Mary Kate Mcphee;4;2;2;16

Katy Sweenor;1;1;2;7

Annabelle Dean;1;0;0;2

Taylor Cary;1;0;4;6

Sierra Phillips;2;0;0;4

Alyssa McGraw;0;0;0;0

Totals;16;3;10;51

Fort Ann

;2P;3P;FT;TP

Angel Aratare;2;0;1;5

Savannah Aratare;0;0;0;0

Natalie Cody;0;0;0;0

Madison Freebern;3;0;2;8

Kayleigh Hardy;1;0;0;2

Summer Iacobucci;0;0;0;0

Cherokie Steves;0;0;2;2

Brooke Wright;1;0;0;2

Adrianna Sharrow;0;0;0;0

Totals;7;0;5;19

Salem;11;14;14;12 — 51

Fort Ann;8;5;5;1 — 19

Other stats: Freebern (FA) 15 rebounds.

Notes: Maddie Freebern pulled down 15 rebounds for the Cards.

GREENWICH 57, SPA CATHOLIC 25

League: Wasaren League

Greenwich

;2P;3P;FT;TP

Grace Autiello;1;0;0;2

Brooke Kuzmich;2;2;0;10

Kiley Allen;1;0;0;2

Adrianna Rojas;5;1;4;17

Jocelyn Spiezie;2;0;1;5

Reegan Mullen;1;0;0;2

Norah Niesz;5;1;0;13

Cate Abate;2;0;0;4

Ryan Skiff;0;0;0;0

McKenna Smith;1;0;0;2

Reese Autiella;0;0;0;0

Totals;20;4;5;57

Saratoga Central Catholic

;2P;3P;FT;TP

Ashley Upson;4;0;3;11

Katie Cronin;2;2;0;10

Kerry Gill;0;0;0;0

Ryan McDonald;0;0;0;0

Arianna Bennett;0;0;0;0

Rylee Cornell;0;0;0;0

Allison Motler;0;0;0;0

Danielle Gill;2;0;0;4

Totals;8;2;3;25

Greenwich;18;17;16;6 — 57

Spa Catholic;4;8;4;9 — 25

EMMA WILLARD 58, WATERFORD 19

League: Wasaren League

Waterford

;2P;3P;FT;TP

Maddalyn Atwood;1;0;1;3

Sophia Belonga;1;1;0;5

Carly Cordts;0;1;0;3

Skyler Kennedy;1;0;0;2

Piper Morris;1;0;0;2

Natalie Rich;2;0;0;4

Totals;6;2;1;19

Emma Willard

;2P;3P;FT;TP

Aishah Raji;1;0;0;2

Audrey Shields;6;1;1;16

Manyi Li;1;0;0;2

Bailey Leone-Levine;2;0;0;4

Charlotte Lucarelli;2;0;0;4

Ruby Kaur;2;0;1;5

Bella Harris;3;0;0;6

Margarette Howland;1;0;0;2

Emma Shields;7;1;0;17

Totals;25;2;2;58

Waterford;3;0;4;12 — 19

Emma Willard;21;16;9;12 — 58

LAKE PLACID 69, BOLTON 47

League: MVAC

Lake Placid

;2P;3P;FT;TP

Anisa Cecunjanin;3;0;0;6

Bailey Smith;0;0;0;0

Nadia Phillip;6;0;4;16

Julianna Marvin;0;0;0;0

Adelisa Ahmemulic;0;0;0;0

Julia Crawford;4;0;0;8

Abbey Light;0;0;0;0

Arnita Cecunjanin;10;0;2;22

Kyra Jordan;3;0;0;6

Katie Coursen;1;3;0;11

Totals;27;3;6;69

Bolton

;2P;3P;FT;TP

Jadynn Egloff;5;5;0;25

Ila Hubert;1;0;0;2

Jane Pfau;2;1;0;7

Ella Moskov;0;0;0;0

Skyler Scott;1;0;0;2

Maille Kelley;3;0;1;7

Jane Trowbridge;0;0;0;0

Haven Varney;1;0;0;2

Bailey Williams;1;0;0;2

Hannah Schwab;0;0;0;0

Totals;14;6;1;47

Lake Placid;18;15;17;19 — 69

Bolton;14;10;12;11 — 47

TAMARAC 72,

BERLIN-NEW LEBANON 21

League: Wasaren League

Tamarac

;2P;3P;FT;TP

M. Hayden;4;0;0;8

K. Rosen;3;0;0;6

K. Beaudoin;2;0;2;6

A. Yetto;5;1;1;14

C. Hayden;3;0;1;7

S. Phillips;7;0;0;14

R. Dzembo;2;0;0;4

M. Farcis;4;0;1;9

A. Castiglione;1;0;0;2

A. Cruolo;1;0;0;2

Totals;32;1;5;72

Berlin-New Lebanon

;2P;3P;FT;TP

McKenzie Krause;5;1;1;14

Hannah Mace;1;1;0;5

Rebecca Madsen;1;0;0;2

Sophie Ericson;0;0;0;0

Nora Colin;0;0;0;0

Nikki Minkler;0;0;0;0

Lillian Gardell;0;0;0;0

Alexandra Pierce;0;0;0;0

Rotanna Chin;0;0;0;0

Anna Chin;0;0;0;0

Totals;7;2;1;21

Tamarac;25;16;21;10 — 72

Berlin-New Leb.;4;4;9;4 — 21

