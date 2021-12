ROUNDUP: Hope Sherman leads the way in Burghers' victory

Hope Sherman led the Warrensburg with 19 points and 20 rebounds as the Burghers defeated Salem 54-33 in the Adirondack League on Monday.

Shea Canavan scored 15 points and every player scored in Queensbury's win over Gloversville.

WARRENSBURG 54, SALEM 33

League: Adirondack League

Salem (1-3, 3-3)

2P 3P FT TP

Amber Terry 3 0 2 8

Sierra Phillips 1 0 0 2

Mary Kate McPhee 4 0 1 9

Katy Sweenor 2 0 0 4

Brook Tellstone 0 0 0 0

Annabelle Dean 0 0 0 0

Alyssa Vandercar 1 0 1 3

Matty Jackson 1 0 0 2

Alysaa McGraw 1 0 3 5

Taylor Cary 0 0 0 0

Molley Erbe 0 0 0 0

Totals 13 0 7 33

Warrensburg (3-1, 3-2)

2P 3P FT TP

Kara Bacon 0 0 0 0

Abby Cheney 1 0 0 2

Kailey Bacon 0 0 0 0

Olivia Frazier 4 0 0 8

Elli York 5 0 0 10

Audrey Steves 4 0 2 10

Karla Sherman 2 0 1 5

Hope Sherman 8 0 3 19

Totals 24 0 6 54

Salem 10 6 9 8 — 33

Warrensburg 10 14 15 15 — 54

Other stats: H.Sherman (War) 20 rebounds. Frazier (War) 8 rebounds. K.Sherman (War) 7 rebounds. Kailey Bacon (War) 4 assists. K. Sherman (War) 4 assists.

Notes: Elli York and Audrey Steves both had career highs for Warrensburg with 10 points each.

QUEENSBURY 67, GLOVERSVILLE 19

League: Foothills Council

Queensbury

2P 3P FT TP

Delaney Donohue 4 0 0 8

Brigid Duffy 3 0 0 6

Kendra Ballard 5 0 1 11

Aislynn Dixon 3 1 0 9

Dyllan Ray 1 0 1 3

Anabelle Trowbridge 1 0 0 2

Elizabeth Rowley 4 0 0 8

Sedona Jones 2 0 1 5

Shea Canavan 6 0 3 15

Totals 29 1 6 67

Gloversville

2P 3P FT TP

L. Chapin 0 0 0 0

S. Williams 1 0 1 3

A. Murphy 0 0 0 0

L. Bouchard 1 1 0 5

Z. Tesi 4 0 0 8

A. Christman 0 0 0 0

A. Albanese 0 1 0 3

Totals 6 2 1 19

Queensbury 24 21 13 9 — 67

Gloversville 4 2 4 9 — 19

BROADALBIN-PERTH 70, HUDSON FALLS 39

League: Foothills Council

Hudson Falls (1-5)

2P 3P FT TP

Seneca Williamson 3 1 1 10

Marissa Jarvis 0 0 2 2

Maggie Potvin 5 3 0 19

Sami Peters 1 0 0 2

Emma Rose 2 0 1 5

Ella Johnson 0 0 1 1

Totals 11 4 5 39

Broadalbin-Perth (4-1, 4-1)

2P 3P FT TP

Brooke Bush 0 0 2 2

Emma Goebel 2 1 2 9

Jill Sassanella 1 3 0 11

Haliegh Hayes 6 0 1 13

Molly Russom 3 0 5 11

Julia Mycek 1 0 4 6

Camille Calderone 3 2 0 12

Mairead Marsden 2 0 2 6

Totals 18 6 16 70

Hudson Falls 9 8 11 11 — 39

Broadalbin-Perth 17 25 11 17 — 70

JV: Hudson Falls won.

South High's Sydney Hart reaches 1,000 points in win South Glens Falls junior Sydney Hart reached 1,000 points for her career Monday in a 52-41 girls basketball victory over Amsterdam.

