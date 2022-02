ROUNDUP: Hartford clinches Division 2; Salem beats Cougars

HARTFORD 60, WARRENSBURG 51

League: Adirondack League

Hartford (11-2, 14-3)

;2P;3P;FT;TP

Gabby McFarren;6;1;10;25

Karlee Nims;6;0;3;15

Cassandra Wade;2;0;0;4

Isabelle French;2;0;1;5

Alawnah Dunda;2;0;1;5

McKenzie Johnson;1;0;0;2

Cailin Severance;0;0;0;0

Ava Nadeau;0;0;4;4

Totals;19;1;19;60

Warrensburg (9-4, 12-6)

;2P;3P;FT;TP

Kara Bacon;2;1;0;7

Abby Cheney;0;0;0;0

Kailey Bacon;0;0;2;2

Olivia Frazier;3;0;0;6

Bridget Anaman;0;1;0;3

Audrey Steves;2;0;2;6

Karla Sherman;0;2;0;6

Hope Sherman;7;0;7;21

Totals;14;4;11;51

Hartford;13;13;17;17 — 60

Warrensburg;6;18;13;14 — 51

Other stats: H. Sherman (War) 19 rebounds. K. Sherman (War) 8 rebounds, 3 assists. Steves (War) 7 rebounds.

JV: Warrensburg won.

Notes: Gabby McFarren scored 25 points as Hartford clinched the Adirondack League's Division 2 title. The Tanagers will host Whitehall in a semifinal game, tentatively scheduled for Thursday.

SALEM 55, NORTH WARREN 50

League: Adirondack League

North Warren

;2P;3P;FT;TP

Kiana LaGuerre;1;0;0;2

Megan Bruno;0;5;0;15

Holly Perry;2;0;0;4

Isabella Tucci;3;0;1;7

Nicole Buckman;6;1;7;22

Totals;12;6;8;50

Salem

;2P;3P;FT;TP

Amber Terry;7;0;8;22

Katy Sweenor;2;1;0;7

Brook Tellstone;2;0;0;4

Mary Kate McPhee;6;2;1;19

Sierra Phillips;1;0;1;3

Taylor Cary;0;0;0;0

Alyssa Vandecar;0;0;0;0

Annabelle Dean;0;0;0;0

Alyssa McGraw;0;0;0;0

Matty Jackson;0;0;0;0

Totals;18;3;10;55

North Warren;15;5;15;15 — 50

Salem;16;7;13;19 — 55

Notes: MaryKate McPhee scored 11 of her 19 points in the first quarter as Salem beat North Warren on its Senior Night. Amber Terry scored 22 points for the Generals.

WHITEHALL 65, ARGYLE 36

League: Adirondack League

Whitehall (9-3, 14-3)

;2P;3P;FT;TP

Blake Bird;3;0;4;10

Madison Gould;6;2;0;18

Ashlyn Grosbeck;1;0;0;2

Samantha Howland;8;0;2;18

Jayden Hughes;1;0;0;2

Vinna Jensen;1;0;2;4

Amelia Lyng;0;0;0;0

Ava Ruby;1;0;0;2

Olivia Whiting;0;3;0;9

Julia Arquette;0;0;0;0

Totals;21;5;8;65

Argyle (3-9, 7-10)

;2P;3P;FT;TP

Rebecca Campbell;0;0;0;0

Amber French;2;0;0;4

Kylee Humiston;2;0;2;6

Lilian Arellano;0;0;0;0

Raegan Humiston;1;0;0;2

Lexi Irrazarry- Hadfield;0;0;1;1

Lillianna Kingsley;8;0;1;17

Hannah Brady;3;0;0;6

Totals;16;0;4;36

Whitehall;14;19;17;15 — 65

Argyle;12;6;11;7 — 36

SOUTH GLENS FALLS 47,

SCHUYLERVILLE 41

League: Foothills Council

Schuylerville

;2P;3P;FT;TP

S. Bodnar;0;0;0;0

E. McShane;0;0;0;0

A. Pflieger;0;1;0;3

M. Schwartz;0;0;0;0

E. Barton;0;0;0;0

L. King;5;0;3;13

J. Cilione;0;0;0;0

M. Koval;6;0;3;15

A. Buff;1;0;0;2

S. Tavares;1;2;0;8

G. Kilburn;0;0;0;0

Totals;13;3;6;41

South Glens Falls (13-2, 13-4)

;2P;3P;FT;TP

Abigail Newell;0;0;0;0

Bailee Wolfe;0;0;1;1

Jordan Wolfe;0;0;0;0

Sydney Hart;3;2;12;24

Rori Novack;0;0;0;0

Alivia Killian;0;0;1;1

Mary Fitzsimmons;1;0;0;2

Jade Maille;3;0;0;6

Sophia Hallenbeck;5;0;3;13

Elena Kennedy;0;0;0;0

Totals;12;2;17;47

Schuylerville;9;7;20;5 — 41

South Glens Falls;6;11;13;17 — 47

JV: South High won.

QUEENSBURY 54, HUDSON FALLS 28

League: Foothills Council

Queensbury (15-1, 15-3)

;2P;3P;FT;TP

K Ballard;4;0;4;12

S Canavan;4;2;4;18

A Dixon;0;1;0;3

D Donohue;4;0;1;9

B Duffy;3;1;0;9

E Rowley;1;0;0;2

S Jonss;1;0;0;2

A Trowbridge;2;0;0;4

Totals;19;4;9;59

Hudson Falls

;2P;3P;FT;TP

Seneca Williamson;3;1;3;12

A Hutchinson;1;1;0;5

M Potvin;1;0;0;2

E Rose;0;0;0;0

M Ruthosky;2;0;1;5

L Lanphear;1;0;0;2

K Ostrerhaudt;0;0;2;2

S Peters;0;0;0;0

E Johnson;0;0;0;0

Totals;8;2;6;28

Queensbury;13;17;14;10 — 54

Hudson Falls;6;5;8;9 — 28

JV: Hudson Falls won.

BROADALBIN-PERTH 41,

GLENS FALLS 33

League: Foothills Council

Glens Falls

;2P;3P;FT;TP

G. Endieveri;2;0;1;5

A. Bordeaux;2;0;6;10

F. McTiernan;1;0;0;2

P. Sylvia;0;2;0;6

L. Holcomb;1;0;1;3

A. Hill;1;0;2;4

A. Pirzzolo;1;0;0;2

C. Hirsh;0;0;1;1

Totals;8;2;11;33

Broadalbin-Perth

;2P;3P;FT;TP

B. Bush;0;2;0;6

E. Goebel;2;0;7;11

J. Sassanella;0;2;1;7

H. Hayes;1;0;0;2

M. Russom;1;0;0;2

J. Mycek;0;0;2;2

C. Calderone;1;0;1;3

M. Marsden;3;0;2;8

Totals;8;4;13;41

Glens Falls;5;10;9;9 — 33

Broad.-Perth;9;13;6;13 — 41

JV: Broadalbin Perth won.

CAMBRIDGE 43, HOOSICK FALLS 31

League: Wasaren League

Hoosick Falls (8-5, 9-8)

;2P;3P;FT;TP

Ava Case;0;0;0;0

Marley McCLellan;1;0;0;2

Rylie Niles;0;1;0;3

Jordan Hill;0;0;0;0

Amber MacNeil;1;1;1;6

Olivia Estes;8;0;1;17

Sameen Shaukat;0;0;0;0

Mackenna Roberson;0;1;0;3

Lyrie Kriner;0;0;0;0

Totals;10;3;2;31

Cambridge (8-3, 9-7)

;2P;3P;FT;TP

Sammi Crandall;4;0;1;9

Stasia Epler;5;0;1;11

Dani Mauro;1;1;0;5

Megan Day;0;0;0;0

Chelle Daniels;3;0;0;6

Schuylar Nolan;0;1;6;9

Alexis Austin;0;0;0;0

Tristann Crandall;0;1;0;3

Totals;13;3;8;43

Hoosick Falls;9;1;12;9 — 31

Cambridge;18;3;8;14 — 43

Other stats: Estes (HoF) 10 rebounds. Nolan (Cam) 13 rebounds, 4 assists. Epler (Cam) 9 rebounds.

JV: Cambridge 43-34.

Notes: On Senior Night, Stasia Epler led a balanced attack in the win for Cambridge. Sammi Crandall and Schuylar Nolan added 9 apiece in a defensive battle. Olivia Estes tallied 17 to lead all scorers for Hoosick Falls.

