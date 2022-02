ROUNDUP: Tigers, Cougars, Scots advance

HUDSON FALLS 66, AVERILL PARK 36

Class A Quarterfinal

Averill Park

;2P;3P;FT;TP

Nicholas Galuski;0;0;0;0

Jake Kelly;0;0;0;0

Max O'Connor;0;0;0;0

Ethan Nardacci;2;1;0;7

Brady Mazzeo;2;0;0;4

Dan Colteux;1;4;0;14

Nick Carbone;2;0;0;4

Aidan McCue;2;0;0;4

Andy McCart;0;1;0;3

Jack Behan;0;0;0;0

Totals;9;6;0;36

Hudson Falls (18-3)

;2P;3P;FT;TP

Ben Swartz;1;7;4;27

Brady Smith;1;0;0;2

Daniel Mattellanes;0;0;0;0

Noah Tyler;1;2;0;8

Joe LaPan;0;0;0;0

Noah Williamson;1;1;0;5

Lorenzo Hernandez;0;0;0;0

Peyton Dupuis;0;0;0;0

Connor Rogers;0;0;0;0

Ethan Boucher;0;0;0;0

Evan Kwasniewski;2;0;0;4

Peyton Smith;7;0;6;20

Jayden Hardwick;0;0;0;0

Totals;13;10;10;66

Averill Park;12;4;9;11 — 36

Hudson Falls;14;14;26;12 — 66

Other stats: P. Smith (HuF) 9 rebounds. Kwasniewski (HuF) 7 rebounds. Williamson (HuF) 7 assists.

Notes: Ben Swartz hit 7 of 11 3-point attempts and finished with 27 points for the Tigers, who had 10 treys overall. The Tigers pulled away with a 26-9 third quarter. Peyton Smith added 20 points.

Up next: The second-seeded Tigers face No. 3 Mekeel Christian in the semifinals on Thursday at Cool Insuring Arena (6:30 p.m.).

NORTH WARREN 57, HARTFORD 48

Class D Quarterfinal

Hartford (11-11)

;2P;3P;FT;TP

Drake Stewart;0;2;0;6

Ray Harrington;2;5;3;22

Cody Baker;0;0;0;0

Logan Reynolds;2;1;0;7

Jimmy Lavin;2;1;1;8

Austin Wells;0;0;1;1

Caleb Boucher;0;0;0;0

Nate Fiske;1;0;2;4

Seth Sharpe;0;0;0;0

Totals;7;9;7;48

North Warren (13-8)

;2P;3P;FT;TP

Tommy Conway;1;1;4;9

Sean Evans;3;2;5;17

Zach Hopper;1;0;0;2

Andrew Beadnell;2;0;5;9

Cooper Morehouse;3;1;0;9

Derrick Tyrell;2;0;3;7

Angelo Willette;2;0;0;4

Totals;14;4;17;57

Hartford;12;17;6;13 — 48

North Warren;10;12;22;13 — 57

Notes: Sean Evans scored 19 points and the Cougars overcame a seven-point halftime deficit to beat Hartford. North Warren hit 10 of 12 free-throw attempts in the fourth quarter to put the game away.

Up next: Third-seeded North Warren plays No. 2 Northville on Thursday at 5 p.m. at Cool Insuring Arena in the semifinals.

ARGYLE 51, HEATLY 38

Class D Quarterfinals

Heatly

;2P;3P;FT;TP

Clayton Sagendorf;1;0;0;2

Anthony Carl;1;0;0;2

Stetson Merritt;4;4;3;23

L.J. McCarthy;0;1;0;3

Ryan Sedgwick;1;1;0;5

Aiden Stone;1;0;0;2

Tyler Nolet;0;0;1;1

Totals;8;6;4;38

Argyle (18-3)

;2P;3P;FT;TP

Brandon Saunders;1;1;0;5

Hunter Ingram;1;4;4;18

Derek Liddle;2;0;3;7

Jared Montello;2;0;1;5

Justin McWhorter;6;0;2;14

Brad Koopman;1;0;0;2

Totals;13;5;10;51

Heatly;13;8;4;13 — 38

Argyle;10;11;14;16 — 51

Other stats: McWhorter (Arg) 16 rebounds. Montello (Arg) 10 rebounds. Ingram (Arg) 5 assists. Saunders (Arg) 4 assists.

Notes: The Scots pulled away with a 14-4 third quarter to earn a trip to the semifinals.

Up next: The top-seeded Scots play No. 4 St. Johnsville on Wednesday at 8 p.m. at Cool Insuring Arena.

NORTHVILLE 44, FORT ANN 28

Class D Quarterfinal

Fort Ann (9-13)

;2P;3P;FT;TP

Jackson Paige;0;0;0;0

Dylan Brown;3;1;0;9

Garrett Brown;0;0;0;0

Callon Sutliff;0;2;0;6

Cullen Jackson;3;0;0;6

Jack Dornan;0;0;0;0

Javier Hernandez;2;0;1;5

Riley Stranahan;0;0;0;0

Alejandro Stowhas;0;0;2;2

Totals;8;3;3;28

Northville

;2P;3P;FT;TP

JT Artikwki;3;0;0;6

Jacob Frank;6;0;1;13

Dan VanNostrand;2;3;0;13

Chase Mitchell;0;0;0;0

Andrew Cordone;2;0;2;6

Evan Tamilitis;3;0;0;6

Totals;16;3;3;44

Fort Ann;8;7;8;5 — 28

Northville;15;12;7;10 — 44

SCHUYLERVILLE 55, COHOES 50

Class B Quarterfinal, Saturday

Schuylerville

;2P;3P;FT;TP

Otto Bolduc;1;0;2;4

Lukas Sherman;5;3;4;23

Ryan Dow;3;1;6;15

Carson Patrick;0;1;0;3

Owen Sherman;2;2;0;10

Totals;11;7;12;55

Cohoes

;2P;3P;FT;TP

Royal Brown;7;6;2;34

Shamier Fairley;2;0;2;6

Bryce Hancock;1;0;0;2

Josh Marer;1;0;0;2

Austin Smith;0;1;0;3

Marquay Tanksley;0;1;0;3

Totals;11;8;4;50

Schuylerville;17;5;21;12 — 55

Cohoes;13;7;11;19 — 50

Notes: A big third quarter lifted seventh-seeded Schuylerville to an upset victory over No. 2 Cohoes on Saturday in Class B.

Up next: The Black Horses will meet Ichabod Crane in the semifinals on Wednesday at Cool Insuring Arena (5 p.m.).

