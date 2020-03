Waterford 64, Granville 50: TJ Kelley scored 26 points and Michael Talvera added 20 as 11th-seeded Waterford upset third-seeded Granville in the Class C semifinals.

Josh Nelson led the Golden Horde (16-6) with 19 points and Jarrett Williams added 12. It was a one-point game at halftime, but Waterford pulled away with an 18-9 third quarter.

Waterford made of 50 field-goal tries in the game while Granville shot 37.5 percent from the field.

Class C Quarterfinal Waterford Player;2P;3P;FT;TP Evan Fairclough;3;0;5;11 TJ Kelley;10;1;3;26 Jake Houle;2;0;0;4 Gavin Bodek;1;0;1;3 Michael Talvera;7;2;0;20 Totals;23;3;9;64 Granville (16-6) Player;2P;3P;FT;TP Tyler Wilson;3;0;0;6 Taylor Bourn;1;0;0;2 Jarrett Williams;2;2;2;12 Josh Oakman;0;1;4;7 Kadein Saddlemire;0;0;0;0 Bryce Norton;1;0;0;2 Cody Rice;1;0;0;2 Josh Nelson;5;2;3;19 Totals;13;5;9;50 Waterford;22;11;18;13 — 64 Granville;12;19;9;10 — 50

