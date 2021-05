ROUNDUP: Roblee, Morris lead Johnsburg-Minerva to win

JOHNSBURG-MINERVA 8, BOLTON-SCHROON LAKE 2 League: Mountain and Valley Bolton-S. Lake 100 000 1 — 2 6 3 J’burg-Min. 113 300 x — 8 7 2 WP — Jaxon Roblee (1-0). LP — Corbin Baker. 2B — Ryan Morris (J-M). 3B — Ethan Farris (B-SL). Bolton-Schroon Lake highlights: Ethan Farris 2 for 4, 3B, 2 RBIs. Johnsburg-Minerva highlights: Jaxon Roblee 3 2/3 IP; 6 Ks, Ryan Morris 3 1/3 IP; 6 Ks. Records: Bolton-Schroon Lake 0-2, 0-2. Johnsburg-Minerva 2-0, 2-0. Notes: Seven players recorded a hit for Johnsburg-Minerva. Ryan Morris and Jaxon Roblee combined for 12 Ks. SARANAC LAKE 6, TICONDEROGA 3 League: CVAC Saranac Lake 000 321 0 — 6 6 2 Ticonderoga 200 001 0 — 3 7 3 WP — Sturgeon 1-0. LP — Gavin Tucker 0-1. 3B — Warner (SL). Saranac Lake highlights: Woodruff 2 hits. Ticonderoga highlights: Owen Stonitsch 3 for 3. Records: Saranac Lake 1-0, 1-0. Ticonderoga 0-1, 0-1. HADLEY-LUZERNE 6, CORINTH 4 League: Adirondack League, Monday Corinth 002 011 0 — 4 7 1 H.-Luzerne 022 021 0 — 6 10 1 WP — Ryan Lott-Diamond 1-0. LP — Kathan. 2B — white (Cor), Tyler Plummer (HL), Ryan Lott-Diamond (HL), Joe Armendola (HL), Noah Springer (HL), Mason Conklin (HL). 3B — Guilder (Cor). Corinth highlights: Guilder 2-4, 3B, 2 RBI. Hadley-Luzerne highlights: Ryan Lott-Diamond 3-4, 2B, RBI, 2 runs, Tyler Plummer 2-3, 2B, RBI, run. Records: Hadley-Luzerne 2-1. Notes: Joe Cieslik came on in relief to start the sixth inning and collected 3 of the 8 Ks that Hadley-Luzerne pitchers threw.