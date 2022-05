ROUNDUP: Queensbury tops Gloversville; Granville blanks Whitehall

QUEENSBURY 13, GLOVERSVILLE 7

League: Foothills Council

Gloversville;000;110;5 —;7;6;2

Queensbury;271;300;x —;13;14;2

WP — Logan Smith (4-1). LP — Kyle Robare. 2B — Dan Dillenback (Glv), John Heimer (Glv), Tyler Spaulding (Q), Ethan Starr (Q) 3. 3B — Mike Simmes (Q).

Gloversville highlights: John Heimer 2 for 3, double, 1 RBI.

Queensbury highlights: Sean Seelye 2 for 4, 1 RBI, Tyler Spaulding 2 for 5, 2 Runs, Double, 1 RBI, Ethan Starr 3 for 3, 3 Doubles, 2 Runs, 4 RBI's, Ryan Blanchard 2 for 4, 2 singles, 1 RBI, Mike Simmes 2 for 3, 3 Runs, triple, 1 RBI.

Records: Gloversville 7-5. Queensbury 8-5, 9-8.

GRANVILLE 10, WHITEHALL 0

League: Adirondack League

Whitehall;000;00x;x —;0;2;1

Granville;214;21x;x —;10;7;0

WP — Caleb Nelson (5-0). LP — Brooks. 2B — Collin Norton (Gra) 2, Logan Harrington (Gra).

Whitehall highlights: Tyler Brooks 1 or 3, Landon Rozell 1 for 2.

Granville highlights: Caleb Nelson 3.0 IP 9K 1 for 3 2 R 1 RBI, Connor Farrell 2 for 4 3RBI, Collin Norton 2 for 2 2 RBI 2 IP 2K.

Records: Whitehall 4-5. Granville 9-1, 9-2.

CORINTH 15, ARGYLE 7

League: Adirondack League

Corinth;141;203;4 —;15;11;7

Argyle;000;202;3 —;7;7;6

WP — David White. LP — Nate Stanley. 2B — Eddie McGuire (Cor), Jared Montello (Arg). 3B — David White (Cor), Peter Winslow (Cor), Clay Bates (Arg).

Corinth highlights: Kaden Wright 2 for 3, 4 Runs, 3 stolen bases, 1 RBI, David White 2 for 4, 3 runs, 2 stolen bases, 3 RBIs, 3 IP, 3 strikeouts, Mason Brownell 2 for 4, 1 RBI, Logan Dishon 4 IP, with 4 strikeouts.

Argyle highlights: Clay Bates 2 for 4 with a triple, 3 RBIs, Jared Montello 2 for 4, 1 RBI.

Records: Corinth 3-6, 4-8.

Notes: Corinth eighth-grader Kaden Wright made his first varsity start.

WARRENSBURG 13,

LOUDONVILLE CHRISTIAN 0

League: Non-league

Loudonville;000;00; —;0;1;7

Warrensburg;532;3x; —;13;13;1

WP — Louis Lang (1-1). LP — Jared Pratt. 2B — Stevie Schloss (Warr) 2, Caden Allen (Warr). HR — Caleb Remington (Warr).

Loudonville Christian highlights: Sam McCarthy 1-2.

Warrensburg highlights: Louis Lang 5 IP, 1 H, 0 BB, 0 R, 6 Ks, Caleb Remington 4-4 HR, 4 RBIs, 2 runs, Stevie Schloss 3-4 2 2Bs, 3 runs, 2RBIs, Brady Cheney 2-4 2 RBIs, Tyler Powers 2-3 RBI.

Records: Loudonville Christian 4-5. Warrensburg 6-8.

Notes: In his first career varsity start, freshman Louis Lang earned his first varsity victory on the mound. He pitched a complete-game one-hitter while striking out 6 and allowed no walks. Lang was nearly perfect, after allowing a single in the first inning he retired the next 15 batters in a row. Fellow freshman Caleb Remington was 4-4 with a home run and 4 RBIs, and sophomore Stevie Schloss was 3-4 with 2 doubles to lead Warrensburg's offensive attack.

MAPLE HILL 6, GREENWICH 4

League: Non-league

Maple Hill;301;020;0 —;6;10;0

Greenwich;100;010;2 —;4;7;1

WP — Chris Bulan. LP — Jayden Hughes. 2B — Brody Rogers (MH), Jesse Kuzmich (Gre), Jayden Hughes (Gre). HR — Gavin Van Kempen (MH).

Maple Hill highlights: Brody Rogers - 2B, 1B , Sam Gamello - 1 singles , Gavin Van Kempen - 1B, HR, 4 RBIs.

Greenwich highlights: Jesse Kuzmich - 2B, 1B, 2 RBIs , Aidan McPhail - 2 singles, RBI , Jayden Hughes - 2B, RBI.

Records: Maple Hill 13-3. Greenwich 13-6.

JOHNSBURG-MINERVA 22,

INDIAN LAKE-LONG LAKE 8

League: Mountain and Valley

Jbg-Minerva;84(10);010;0 —;22;21;2

IL-LL;013;310;0 —;8;8;9

WP — Mason Englert. LP — Garrett Hutchins. 2B — Nolan Pierson (JM), Andrew Prosser (JM), Garrett Hutchins (ILL). 3B — Evan Wing (JM), Nolan Pierson (JM). HR — Yanden Cleveland (JM), Nolan Pierson (JM).

Records: Indian Lake-Long Lake 0-7, 0-7.

BOLTON-SCHROON LAKE 12, CHAZY 9

League: Mountain and Valley

Chazy;106;001;1 —;9;11;

Bolton-SL;211;530; —;12;14;

WP — Isaiah Pelkey. LP — Cadan Columbus. 2B — Chase Clukey (C), Luke Moser (C), Stas Wiktorko (B-SL). 3B — Chase Clukey (C), Isaiah Pelkey (B-SL), Corbin Baker (B-SL), Stas Wiktorko (B-SL).

Records: Bolton-Schroon Lake 7-1, 8-3.

HOOSICK FALLS 9, MECHANICVILLE 6

League: Wasaren League

Hoosick Falls;100;150;2 —;9;11;1

Mechanicville;402;000;0 —;6;7;1

WP — Connor Jones (3-1). LP — Ryan Grimmick. 2B — Josh Colegrove (HoF) 2, Andrew Sparks (HoF), Jake Sparks (HoF), Will Coreno (Mech). 3B — Will Coreno (Mech), Luke Micklas (Mech).

Hoosick Falls highlights: Josh Colegrove 2 doubles, RBI, Jake Sparks double, single, 2 RBI, Andrew Sparks double, single, Carson Glover 2 singles, RBI, Miles Smith 2 singles, 2 RBI.

Mechanicville highlights: Will Coreno single, double, Triple, Luke Micklas single, triple, RBI.

Records: Hoosick Falls 9-5, 11-5. Mechanicville 12-2 league.

Notes: Hoosick Falls fell behind 6-1 after 3 innings but came back with a big five-run fifth inning to take the lead. Andrew Sparks, Jake Sparks, Carson Glover, Josh Colegrove and Miles Smith all had 2 hits for Hoosick Falls.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0