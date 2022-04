ROUNDUP: Dornan lifts Fort Ann past Warrensburg in eighth

FORT ANN 8, WARRENSBURG 7

League: Adirondack League

Warrensburg;400;011;01; —;7;9;2

Fort Ann;033;000;02; —;8;11;5

WP — Dylan Brown (1-1). LP — Louis Lang. 2B — Brady Cheney (Warr).

Warrensburg highlights: Brady Cheney 2-4, 2B, R, Tanner Monroe 2-4, 2 R, Evan LaPell 1-4, 2 RBI, Louis Lang 1-3, R, Stevie Schloss 2 R.

Fort Ann highlights: Dylan Brown 2-3, 3 BB, 2 RBI, 2 R, Josh Dornan 2-4, BB, 2 RBI, Jack Dornan 2-4, 3 RBI, Garrett Brown 2-5, R, Hunter Charpentier 1-4, R, SAC.

Records: Fort Ann 1-4, 2-4.

Notes: Callon Sutliff threw 5 strong innings and Dylan Brown tossed 2 innings of relief, allowing 1 unearned run on 2 hits for the win. Fort Ann rallied with 2 outs in the eighth and won when when Dakota Winch scored on a walk-off single by Josh Dornan.

CORINTH 10, WHITEHALL 9

League: Adirondack League

Corinth;060;301; —;10;11;4

Whitehall;103;104; —;9;6;3

WP — David White. LP — Jacob Whiting. 2B — Edward McGuire (Cor), CJ Monty (White). HR — Brandon Bakerian (White).

Corinth highlights: David White 2 for 5 with 3 RBIs, Pitched 5 innings, 15 Strikeouts, Mason Brownell 1 for 1, 2 RBIs, 2 Runs Scored, Colby Walker 2 for 4, 2 RBIs.

Whitehall highlights: Jacob Whiting 2 for 3, 1 RBI and 2 runs scored, CJ Monty 2 for 3, Double, Scored 3 times, Brandon Bakerian 1 for 3, 3 Run HR.

Records: Corinth 2-6, 2-4.

LAKE GEORGE 13,

SALEM-CAMBRIDGE 3

League: Adirondack League

Lake George;202;504;0 —;13;15;0

Salem-Cam.;030;000;0 —;3;3;4

WP — Luke Sheldon. LP — J Toleman. 2B — Connor Chilson (SC), Brody McCabe (LG), Cam Orr (LG). 3B — Luke Sheldon (LG).

Salem-Cambridge highlights: Connor Chilson 1 for 3, 3 RBIs, T Gulley 1 for 3, Lucas Martindale 1 for 3.

Lake George highlights: Brendan Lamby 4 for 5. 3 RBIs, Brody McCabe 2 for 2, 1 RBI, JJ Salmon 1 for 4, 3 RBIs, Max Dickinson 2 for 3, Angelo Bergman 2 for 3.

Records: Salem 6-0, 7-0.

GRANVILLE 2,

HARTFORD-FORT EDWARD 0

League: Adirondack League

Granville;000;100;1 —;2;5;1

Hartford-Fort Edward;000;000;0 —;0;1;2

WP — Caleb Nelson (3-0). LP — Ed Amell. HR — Alex Torres (Gra).

Granville highlights: Alex Torres solo HR, Brent Perry 1 for 3 1 RBI, Caleb Nelson 7.0 IP 1 H 13 K 0 BB.

Hartford-Fort Edward highlights: Ed Amell 7 IP, 5 hits, 2 runs, 12 Ks. Bryce Tyler 1 for 3.

Records: Granville 6-0, 6-1.

SOUTH GLENS FALLS 9, QUEENSBURY 0

League: Foothills Council

Queensbury;000;000;0 —;0;1;2

South High;020;043;x —;9;8;O

WP — Dan Cohen, 1-2. LP — Caron. 2B — Jackson Salaway (SGF).

South Glens Falls highlights: Dan Cohen 6 innings, no hits, 14 Ks, Nate Marx 2 for 4, 3 RBIs, Brandon Stimpson 1 for 4, 2 runs, 1 RBI, Josh Ahrens 2 for 4, 1 run, Casey Weir 1 for 2, 1 run, 1 RBI.

Records: Queensbury 4-4, 5-6. South Glens Falls 4-4, 4-7.

Notes: Dan Cohen pitched 6 innings of no-hit baseball with 14 strikeouts to get his first win of the year.

SCHUYLERVILLE 5, HUDSON FALLS 4

League: Foothills Council

Hudson Falls;000;301;0 —;4;5;1

Schuylerville;101;300;x —;5;8;5

WP — Brenden Steinberg 2-1. LP — Connor Rogers. 2B — Peyton Smith (HuF).

Hudson Falls highlights: Peyton Smith 2 for 3, 2b, RBI.

Schuylerville highlights: Owen Sherman 2 for 3, RBI, Carson Patrick 1 for 2, 2 RBI.

Records: Schuylerville 6-2, 10-3.

BOLTON-SCHROON LAKE 11, WELLS 0

League: Mountain and Valley

Wells;000;00; —;0;0;

Bolton-Schroon Lake;103;7; —;11;x;

WP — Corbin Baker. LP — M. Koniszewski. 2B — Andrew Johnson (BSL), Stas Wiktorko (BSL), Jace Hubert (BSL), Corbin Baker (BSL) 2. 3B — Isaiah Pelkey (BSL).

Wells highlights: M. Koniszewski 2 Ks.

Bolton-Schroon Lake highlights: Corbin Baker 2 innings pitched (3Ks), Sullivan Eager 1 innings pitched (3Ks), Stas Wiktorko 2 innings pitched (4Ks).

Records: Bolton-Schroon Lake 3-0, 3-2.

Notes: Bolton's pitchers combined for a no-hitter. Game ended after the top of the fifth due to the mercy rule.

LAKE PLACID 22,

INDIAN LAKE-LONG LAKE 2

League: Mountain and Valley

Lake Placid;(10)27;300;0 —;22;26;0

IL-LL;002;000;0 —;2;3;6

WP — Jarrett Mihill. LP — Nathan Hosley. 2B — Jarrett Mihill (LP), Jon Caito (LP) 2, JJ Ledwith (LP) 2.

Records: Indian Lake-Long Lake 0-3, 0-3.

TAMARAC 10, RENSSELAER 0

League: Wasaren League

Rensselaer;000;000;0 —;0;1;2

Tamarac;042;400;0 —;10;12;1

WP — Peyton Richardson. LP — Hall. 2B — James Blake (Tam), Nevin Wilkie (Tam).

Rensselaer highlights: X. Baker 1 for 2.

Tamarac highlights: Peyton Richardson 5 IP; 6 K; 1 H; 0 ER, Nevin Wilkie 3 for 3; 1 RBI; 1 R, Liam Ring 2 for 2; 2 RBI; 2 R, Hunter Clayton 2 for 3; 2 RBI; 1 R, Peyton Richardson 1 for 2; 2 R.

Records: Rensselaer 3-1, 3-3. Tamarac 7-3, 8-4.

Notes: Tamarac's Peyton Richardson faced 15 batters in 5 innings on only 44 pitches.

GREENWICH 8, SARATOGA CATHOLIC 1

League: Wasaren League, Tuesday

Greenwich;350;000;0 —;8;12;2

Spa Catholic;001;000;0 —;1;3;2

WP — Jayden Hughes. LP — Ronan Rowe. 3B — Ryan Ingber (Gre).

Greenwich highlights: Ryan Ingber 3B, 2 singles. Jayden Hughes 3.1 IP, 2 hits, 1 R, 1 ER, 5 Ks. Joey Skiff 2 singles, Dutch Hamilton 3 singles, Jayden Hughes 3 RBIs.

Records: Greenwich 7-1, 8-3. Saratoga Catholic 5-4, 5-6.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0