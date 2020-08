Local Golf Results — Aug. 28

Closest to the pin: No. 5, Doreen Bain, 13' 9". No. 7, Bob Bogdan, 14' 8".

Thursday Co-ed Scramble — 8/3

1st place team Low gross: Paul Greene, Nancy Stannard, Bill Janos, Dick Linehan, -5

2nd place team Low gross: tie, Anthony Wright, Tom Ives, George Morey, Bob Beebe, and Bob Ricciardelli, Jim Hall, Bill Dresser, Jim Cartin, -4

Closest to the pin: No. 5, Bill Palmer, 28' 7". No. 7, Nancy Stannard, 7' 3".

CRONIN'S RESORT

Tuesday Night Ladies

Low gross: T1. Lisa Bolton, 43. T1. Terry Russo, 43. T1. Val Cronin, 43.

Low net: 1. Becky Matte, 29.

Birdies: Kelly Meader No. 1; Val Cronin No. 1; Terry Russo No. 3; Colleen Johnson No. 4

Wed. Night Ca$h Ba$h — 8/12