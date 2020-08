Golf Results — Aug. 14

AIRWAY MEADOWS

Friday Night Scramble — 8/7

Low gross: 1. Bobby Frank, Jeff Yeackel, Walt Kosinski, Bill Rooper, -9. 2. John Gelheiser, Larry Chapman, Rick Oliver, Dan Roberts, -6.

Closest to the pin: No. 3, Alex Mastrianni, 17' 4". No. 9, Jimmy Peters, 1' 2".

BAY MEADOWS

Thurs. Co-ed Scramble — 8/6

1st place Low gross: Doreen Bain, Bob Ricciardelli, George Morey, -6.

2nd place Low gross: Diane Perkowski, Gene Casella, Jim Potter, Tom Ives.

Closest to the pin: No. 5, Gene Casella, 0. No. 7, Ray Bryant, 4' 3".

Monday 11 a.m. Shamble — 8/3

1st place Low gross: Don Swinton, Paul Greene, Bill Dresser, 62

2nd place Low gross: Jim Hall, Mike Normandin, Jim Loose.