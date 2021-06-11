Friday's sectional scoreboard

GIRLS LACROSSE
Section II Tournament
Class C Semifinals
Averill Park 12, South Glens Falls 7
Scotia 11, Glens Falls 9
Class D Semifinals
Schuylerville 15, Cohoes 6
Holy Names 14, Johnstown 8
BOYS LACROSSE
Section II Tournament
Class A Semifinals
Shaker 9, Niskayuna 7
Guilderland 12, Bethlehem 7
Class B Semifinal
Ballston Spa 20, Queensbury 6
Class C Semifinals
South Glens Falls def. Averill Park
Class D Semifinals
Schuylerville 21, Voorheesville 2
BASEBALL
Section II Tournament
Class A Quarterfinal
CBA 5, Guilderland 3
Class B Quarterfinal
Broadalbin-Perth 7, Greenville 5
SOFTBALL
Section II Tournament
Class B Quarterfinal
Greenville 2, Schuylerville 0