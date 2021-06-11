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Friday's sectional scoreboard
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agate top story

Friday's sectional scoreboard

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GIRLS LACROSSE

Section II Tournament

Class C Semifinals

Averill Park 12, South Glens Falls 7

Scotia 11, Glens Falls 9

Class D Semifinals

Schuylerville 15, Cohoes 6

Holy Names 14, Johnstown 8

BOYS LACROSSE

Section II Tournament

Class A Semifinals

Shaker 9, Niskayuna 7

Guilderland 12, Bethlehem 7

Class B Semifinal

Ballston Spa 20, Queensbury 6

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Class C Semifinals

South Glens Falls def. Averill Park

Class D Semifinals

Schuylerville 21, Voorheesville 2

BASEBALL

Section II Tournament

Class A Quarterfinal

CBA 5, Guilderland 3

Class B Quarterfinal

Broadalbin-Perth 7, Greenville 5

SOFTBALL

Section II Tournament

Class B Quarterfinal

Greenville 2, Schuylerville 0

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