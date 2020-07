Area Golf Results — July 5

AIRWAY MEADOWS

Couples Tournament — 6/28

Low gross: 1. Jim Toomey & Michelle Krasobomski, 66. 2. Brandon Alois & Leann Thrane, 70.

Low net: 1. Matthew Gutzwiller & Donna Gutzwiller, 65. 2. Eddie Bradt & Barbara Healy, 66.

Closest to the pin: No. 9, Men — Brian Hyer (31-0). No. 9, Women — Michelle Krasobomski (5-2).

Friday Night Scramble — 6/26

Low gross: 1. Dan Stewart, Jimmy Peters, Marty Holtby, (-7). 2. Jeff Yeackel, Sam Chabot, Colin Rosslee, Peter Barton (-4).

Closest to the pin: No. 3, Bobby Frank (16-2). No. 9, Bobby Frank (4-6).

Friday Night Scramble — 7/3

Low gross: 1. Cathleen McQueeney, Peter Barton, Marty Holtby & Kevin Nielsen (-7). 2. Carl Leininger, Jeff Yeackel, Jason Houle & Rich Sweeney (-7).