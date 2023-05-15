District;Budget;For;Against;School Board;Votes;Ballot propositions;For;Against
Abraham Wing;;;;;;;;
Argyle;;;;;;;;
Bolton;;;;;;;;
Cambridge;;;;;;;;
Corinth;;;;;;;;
Fort Ann;;;;;;;;
Fort Edward;;;;;;;;
Glens Falls;;;;;;;;
Granville;;;;;;;;
Greenwich;;;;;;;;
Hadley-Luzerne;;;;;;;;
Hartford;;;;;;;;
Hudson Falls;;;;;;;;
Indian Lake;;;;;;;;
Johnsburg;;;;;;;;
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Schuylerville;;;;;;;;
South Glens Falls;;;;;;;;
Ticonderoga;;;;;;;;
Warrensburg;;;;;;;;
Whitehall;;;;;;;;