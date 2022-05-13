Saturday's playoff events

BOYS TENNIS
Section II Tournament
Class AA Quarterfinals
Albany/Mohon-Schen. winner at Bethlehem, 10 a.m.
Guilderland at Saratoga, 10 a.m.
Niskayuna-Columbia winner at Shaker, 10 a.m.
Albany Academy/Colonie winner at Shenendehowa, 10 a.m.
Class A Quarterfinal
Troy at Averill Park, 10 a.m.
Class B Quarterfinals
Cobleskill at Ichabod Crane, 10 a.m.
Taconic Hills at Greenville, 10 a.m.
CBA at Glens Falls, 10 a.m.
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Coxsackie-Athens vs. La Salle at Troy, 11 a.m.
Class C-D Quarterfinals
Whitehall at Mekeel Christian, 10 a.m.
Chatham at Hadley-Luzerne, 10 a.m.
Schoharie at Lake George, 10 a.m.
Johnsburg-Minerva vs. Maple Hill at Shaker, 12:30 p.m.