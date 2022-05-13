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Saturday's playoff events

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BOYS TENNIS

Section II Tournament

Class AA Quarterfinals

Albany/Mohon-Schen. winner at Bethlehem, 10 a.m.

Guilderland at Saratoga, 10 a.m.

Niskayuna-Columbia winner at Shaker, 10 a.m.

Albany Academy/Colonie winner at Shenendehowa, 10 a.m.

Class A Quarterfinal

Troy at Averill Park, 10 a.m.

Class B Quarterfinals

Cobleskill at Ichabod Crane, 10 a.m.

Taconic Hills at Greenville, 10 a.m.

CBA at Glens Falls, 10 a.m.

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Coxsackie-Athens vs. La Salle at Troy, 11 a.m.

Class C-D Quarterfinals

Whitehall at Mekeel Christian, 10 a.m.

Chatham at Hadley-Luzerne, 10 a.m.

Schoharie at Lake George, 10 a.m.

Johnsburg-Minerva vs. Maple Hill at Shaker, 12:30 p.m.

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