Local golf results — July 8

AIRWAY MEADOWS

Fri. Night Scramble — 7/1

Low gross: 1. Dan Roberts, Micky Shelefka, Mike Winters, -4. 2. Dan Stewart, Walt Kosinski, Tweezer Scheidt, -3.

Closest to the pin: No. 3, Micky Shelefka (11-8). No. 9, Jeff Yeackel (13-3).

BAY MEADOWS

Mon. Co-ed League — 6/6

Results: 1. Maria Ruggi & Bob Beebe (86), 2. Cathy DelSignore & Joe Pezzulo (91), 3. Nancy & Dick Linehan (93).

Mon. Co-ed League — 6/13

Results: Doreen & Gary Bain (91), 2. Keri & Chad St.John (94), 3. Marge French & Bill Janos (95).

Tuesday Morning Ladies — 6/14

Secret Partner: T1. Diane Perkowski & Barb Mitchell (100), T1. Rosalie Folino & Sandy Byers (100), 3. Peg Tulley & Linda King (101).

Tuesday Morning Ladies — 6/21

A Division: 1. Doreen Bain (44), 2. Nancy Linehan (45), T3. Diane Murray (46), T3. Shirley Long.

B Division: 1. Joyce Paul (46), 2. Nancy Earl (48), 3. Linda Niedermeyer (55).

C Division: T1. Barb Mitchell (59), T1. Lucy Abrahams (59), T3. Peggy Blake-Kindron (60), T3. Sue Nassivera (60).

Tuesday Morning Ladies — 6/28

A Division: 1. Jenn Donovan (43), 2. Shirley Long (44), 3. Bonnie Kopp (47).

B Division: 1. Linda Niedermeyer (51), 2. Nancy Earl (52), 3. Eileen Healy (53).

C Division: 1. Marlene Daley (55), 2. Peggy Blake-Kindron (58), 3. Nancy Stafford (60).

Mon. Co-Ed Shamble — 7/4

Low gross: 1. Bill Janos, Scott Cottrell, Dick Linehan, Jake Jacobsen (63), 2. Doreen Bain, Bill Dresser, Mark Laurin, Nancy Linehan, Blaine Beattie, Bill Purick (60).

Closest to the pin: No. 5, Bob Beebe (35-6), No. 7, Bill Janos (11-11).

Thurs. Co-Ed Scramble — 6/30

Low gross: 1. Nancy Linehan, Bruce Dragon, Jim Potter, Tom Ives (-4), 2. Mark Ross Sr., Bill Janos, Bob Beebe, Bill Dresser, Jim Loose, Mark Gulick (-3).

Closest to the pin: No. 5, Jim Loose (9-3). No. 7, Bill Janos (11-8).

Tuesday Morning Ladies

A Division: T1. Diane Perkowski 45, T1. Jen Donovan 45, 3. Regina Sadler 48.

B Division: 1. Eileen Healy 49, 2. Linda Niedermeyer 52, 3. Carol McCarthy 57.

C Division: 1. Barb Mitchell, 2. Marlene Daley, T3. Peggy Blake-Kindron, T3. Joan Ryan.

BEND OF THE RIVER

Bob Ross Sr. Scramble — 7/8

Results: 1. Don Brooks, Ken Labelle Jr., Charlie Redmond, Lee Varney (57), T2. Phil Dickenson, Larry Haskell, Fred MacNaughton, Ray Rabl (60), T2. Jerry Artale, John Dennett, Ron Rivard, Al Wilcox (60), T2. John Carney, Justin Janco, Dave Maynard, Steve Thomson (60), T5. Jon Baum, Jerry Bennett, John Gecewicz, Mark Ritter (61), T5. Bill Bishop, Charlie Brooks, Terry Rillahan, Curt Williams (61), 7. Doug Fochi, Dave O’Brien, Randy Redwine, Peter Sparagna (62), T8. Gary Hedrick, George Morey, Jerry Newell, Hal Payne (63), T8. Leroy Bessette, Karl Lashway, Bud LaRose, Bill Serba (63 ), T10. Joe Garahan, Bob Raymond, Paul Robitaille, Chuck Rogan (64), T10. Jay Gardner, Butch Hurley, Jeff Sherlock, Jim Werthmuller (64), T10. Phil Gallant, Kim Gray, Jim Shoemaker, Carroll Theriault (64), 13. Mike Hicks, Paul McLean, Gene Perry, Bill Yasment (65), 14. Porkey Clements, John Lobissaire, Tom Reed, Pete Sherman (66),15. Dominic Lombardi, Ed Lombardi, Gary Lombardi, Matt Lombardi (68), 16. Bob Evans, Dave McElrath, Gary Monteith (70).

Longest putt: No. 1, Phil Dickenson and Fred MacNaughton (22-1), No. 5, Phil Dickenson (22-9), No. 7, Jerry Bennett (15-8), No. 9, Jim Shoemaker (22-4).

CRONIN'S RESORT

Tuesday Night Ladies — 7/5

Low gross: 1. Lisa Bolton, 41.

Low net: 1. Judy Dutcher, 32.

Birdies: Lisa Bolton #2; Colleen Johnson # 3

Wed. Night Cash Bash — 6/29

Low net: 1. Barry Bradway, Roger Durkin, Brutus Meehan, Tim Kellogg (62). 2. Jeff Ordway, Gordy Smith, Dave Hammond, Ray Monroe (63). 3. Don Converse, Dean Allmon, John Wells, Mike Gray (65).

Closest to the pin: No. 5, Boz Augustine (2-7).

KINGSWOOD

Old Timers — 7/7

Low gross: 1. Mike Horrigan, 83.

Low net: 1. Rick Strain, 61.

Closest to the pin: No. 2, Howard Denisin, 3 inches.

Longest drive: No. 3, Gene Graudons, 220 feet.

QUEENSBURY C.C.

Couples — 7/1

Red, White and Blue, low gross: 1. Robin & Ed Fitzpatrick, 38. 2. Barb Hopkins & Bob Barody, 38. 3. Kim & Steve Brayton, 38.

Red, White and Blue, low net: 1. Gina & Sandy Family, 26. 2. Jane & Burr Lechevet, 29. 3. Lisa & Michael Cruz, 30.

Wednesday Women's — 7/6

Front nine — Low gross: 1. Nancy Brandi, 44. 2. Iris Brown, 46. 3. Cathy Lynch, 48.

Low net: 1. Nancy Kaechele, 35. 2. Peggy Bress, 36. T3. Lidia Cerrone, 39. T3. Robin Fitzpatrick, 39. T3. Laurie Weeks, 39.

Tue. Classic League — 7/5

Low gross: 1. Ernie Martindale, 35. 2. Stef Sias, 37. 3. Clint Currier, 37.

Low net: 1. Terry Bulman, 29. 2. Dave O'Brien, 29. 3. Bob Wood, 30. 4. Ray Bell, 30. 5. Frank Costello, 31.

12 Angry Men — 7/7

Low gross: 1. Clint Currier & John Latham, 34. 2. Bill Adamson & Scott Feariss, 35.

Couples, Shamble — 7/8

Low gross: 1. Teresa & John Williams, 37. 2. Peggy & Fred Alexy, 38.

Low net: 1. Nancy & Bill Kaechele, 30. 2. Robin & Ed Fitzpatrick, 31.

SUNNYSIDE PAR 3

Tin Cup — 7/6

Low gross: T1. M.Nolan, 26. T1. J. Korniak, 26. T1. P. Turley, 26.

Low net: 1. S. Dempsey, -5.

Closest to the pin: No. 9, S. Dempsey, 3-5.

Weekly Standings: 1. Sully's (58), 2. Gnips (55.5), 3. 420 Blazers (53.5), T4. Curmudgeons (50.5), T4. Ray's Raiders (50.5).

Starlighters — 7/7

Low Gross: Penny Schiek (32). Low Net: Michelle Shine (-9)

Birdies: Susie Coughlan (No. 1), Patti Monroe (No. 1), Patsy Murray (No. 1), Barb Smith (No. 1).