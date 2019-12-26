Friday's Sports Schedule

BOYS BASKETBALL
Glens Falls Holiday Basketball Tournament
Galway vs. Hoosick Falls, 4:30 p.m.
Lake George vs. Glens Falls, 7:30 p.m.
Granville American Legion Holiday Tournament
Hadley-Luzerne vs. Burr and Burton (Vt.), 5 p.m.
Moriah vs. Granville, 6:30 p.m.
Argyle Boosters Club Tournament
North Warren vs. Crown Point, 6 p.m.
Ticonderoga vs. Argyle, 7:30 p.m.
Saratoga Catholic Christmas Tournament
Corinth vs. Cambridge, 6 p.m.
Saratoga Catholic vs. Bishop Maginn, 7:30 p.m.
Whitehall Holiday Tournament
You have free articles remaining.
Consolation, 6 p.m.
Championship, 7:30 p.m.
Non-league
Fort Edward vs. Stillwater, 7 p.m.
GIRLS BASKETBALL
Non-league
Bishop Gibbons at Argyle, 4 p.m.
Fort Ann at Bolton, 4 p.m.
Glens Falls Holiday Basketball Tournament
Fort Edward vs. Stillwater, 3 p.m.
Lake George vs. Glens Falls, 6 p.m.
Amsterdam Holiday Showcase
Saratoga Springs vs. Amherst, 4 p.m.
Cambridge vs. Hanover (NH), 5:30 p.m.
WRESTLING
Saratoga Springs, Hoosick Falls at Windsor Christmas Tournament, noon