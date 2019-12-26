Friday's Sports Schedule
0 comments

Friday's Sports Schedule

  • 0
{{featured_button_text}}

BOYS BASKETBALL

Glens Falls Holiday Basketball Tournament

Galway vs. Hoosick Falls, 4:30 p.m.

Lake George vs. Glens Falls, 7:30 p.m.

Granville American Legion Holiday Tournament

Hadley-Luzerne vs. Burr and Burton (Vt.), 5 p.m.

Moriah vs. Granville, 6:30 p.m.

Argyle Boosters Club Tournament

North Warren vs. Crown Point, 6 p.m.

Ticonderoga vs. Argyle, 7:30 p.m.

Saratoga Catholic Christmas Tournament

Corinth vs. Cambridge, 6 p.m.

Saratoga Catholic vs. Bishop Maginn, 7:30 p.m.

Whitehall Holiday Tournament

Consolation, 6 p.m.

Championship, 7:30 p.m.

Non-league

Fort Edward vs. Stillwater, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Non-league

Bishop Gibbons at Argyle, 4 p.m.

Fort Ann at Bolton, 4 p.m.

Glens Falls Holiday Basketball Tournament

Fort Edward vs. Stillwater, 3 p.m.

Lake George vs. Glens Falls, 6 p.m.

Amsterdam Holiday Showcase

Saratoga Springs vs. Amherst, 4 p.m.

Cambridge vs. Hanover (NH), 5:30 p.m.

WRESTLING

Saratoga Springs, Hoosick Falls at Windsor Christmas Tournament, noon

0 comments
0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Calendar

This Day in History

1891 — Dr. James Naismith introduces the first game of basketball. Based on 13 rules created by Naismith, the game is tested by 18 students at…

Calendar

This Day in History

1894 — The United States Golf Association is founded, becoming the governing body for the game in the country.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News